《小飞象》开画周末三天进账4500万美元，终结了《我们》对北美市场的统治，但仍远低于市场预期。《惊奇队长》北美票房超4亿，想超《神奇女侠》难度较大。













狮门发行的催泪青春爱情片《五尺天涯》周末再进账625万美元，周末仅跌不到三成，累计票房已超3500万美元。









Pure Flix的反堕胎主题电影《计划外》(Unplanned)上周五在北美1059家影院作中等规模开画，首周末三天收获611万美元，跻身周末票房前五。影片故事讲述全国最年轻的计划生育诊所主任，艾比·约翰逊(Abby Johnson)已参与超过2.2万例堕胎，并为无数妇女提供生育选择方面的咨询。就在她为深信不疑的事业而努力制定法律的时候，她看到了改变一切的东西。





该片制作成本仅为600万美元，首周票房便已超过成本线，表现基本符合预期。《计划外》在烂番茄仅得到53%的好评率，媒体评价其“用比较专制而又极端的方式宣扬 ‘反堕胎主义’，在某些方面对事实和阴谋也拿捏不准”。



《孟买酒店》剧照





该片根据真实事件改编，讲述2008年11月印度孟买五星级酒店泰姬玛哈遭巴基斯坦恐怖分子袭击，事件共导致160余人丧生。影片以泰姬陵酒店为故事背景，通过受困酒店内的旅客与饭店员工的视角，叙述这起悲剧中令人敬畏的故事而又不过度煽情，深情颂扬人类最高贵的互助精神。《孟买酒店》在烂番茄网站得到73%的媒体好评，口碑也在及格水平以上。









北美周末票房前十名 2019. 03.29- 03.31（单位：万美元）