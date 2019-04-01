时光网讯
3月市场在上周日正式收官，北美市场整个月共产出票房9.59亿美元，表现仅次于2017年同期11.72亿的历史最高纪录。虽然3月票房仅同比去年上涨7.1%，但总算成功遏制住前两个月明显下滑的势头。本月共有两部影片票房破亿，分别是漫威超级英雄电影《惊奇队长》
（3.54亿美元）和环球恐怖片《我们》
（1.28亿美元）。
3月最后一个周末，迪士尼出品的真人奇幻电影《小飞象》
是唯一具备实力的新作。由蒂姆·波顿执导的这部合家欢电影首周在4200多家影院开画，首映三天取得4500万美元，轻松击败老片《我们》摘得北美周末票房冠军。不过，《小飞象》的北美开画表现也远低于映前市场预期
。
由《逃出绝命镇》
导演乔丹·皮尔推出的新作《我们》次周末再揽3360万美元，让出了周末冠军宝座。影片比开画周末下跌五成出头，已成为本年度票房最高的恐怖片。
几部新片开画都不及预期，但得益于老片的坚挺表现，市场热度并未出现断崖式下滑。
2019年第12个周末的票房榜前12名影片累计产出票房1.3亿美元，大盘环比上周下跌7.6%，比《头号玩家》
开画登顶的去年同期（大盘1.21亿美元）则小涨7.4%。虽然3月票房并未如预期般突破10亿美元大关，但单月票房已成功回归到增长的轨道上来。截止3月底，2019年北美累计票房还不到24亿美元，第一季度票房同比暴跌16.3%。 对比之下，中国内地市场第一季度票房约合27.7亿美（186.1亿人民币），同比去年也下滑8%。
漫威女性超级英雄电影《惊奇队长》
周末三天再收2050万美元，退居周末票房季军。影片较前一周末下跌四成，北美累计票房已突破3.5亿美元。
狮门发行的催泪青春爱情片《五尺天涯》周末再进账625万美元，周末仅跌不到三成，累计票房已超3500万美元。
《计划外》
被评价用“专制”“极端”方式宣扬反堕胎主义
Pure Flix的反堕胎主题电影《计划外》(Unplanned)上周五在北美1059家影院作中等规模开画，首周末三天收获611万美元，跻身周末票房前五。影片故事讲述全国最年轻的计划生育诊所主任，艾比·约翰逊(Abby Johnson)已参与超过2.2万例堕胎，并为无数妇女提供生育选择方面的咨询。就在她为深信不疑的事业而努力制定法律的时候，她看到了改变一切的东西。
该片制作成本仅为600万美元，首周票房便已超过成本线，表现基本符合预期。《计划外》在烂番茄仅得到53%的好评率，媒体评价其“用比较专制而又极端的方式宣扬 ‘反堕胎主义’，在某些方面对事实和阴谋也拿捏不准”。
艾米·汉莫和纳赞宁·波妮阿蒂主演的历史剧情片《孟买酒店》
上周末扩至924家影院公映，周末三天收获316万美元，蹿升至周末票房榜第八位。
该片根据真实事件改编，讲述2008年11月印度孟买五星级酒店泰姬玛哈遭巴基斯坦恐怖分子袭击，事件共导致160余人丧生。影片以泰姬陵酒店为故事背景，通过受困酒店内的旅客与饭店员工的视角，叙述这起悲剧中令人敬畏的故事而又不过度煽情，深情颂扬人类最高贵的互助精神。《孟买酒店》在烂番茄网站得到73%的媒体好评，口碑也在及格水平以上。
奥斯卡影帝马修·麦康纳和艾拉·菲舍尔主演的喜剧《海滩流浪汉》
上周也在1100家影院中等规模起片，周末仅收180万美元，勉强挤进周末前十。由《春假》导演哈莫尼·科林掌镜的这部新作故事聚焦一个时而叛逆时而可爱的混蛋“Moondog”， 扎克·埃夫隆和乔纳·希尔等R级喜剧常客均有参演。虽然本片制作成本只有500万美元，但想要回本也不轻松。
北美周末票房前十名 2019. 03.29- 03.31（单位：万美元）