《哥斯拉2》与《雷霆沙赞！》的主创们亮相华纳今年在WonderCon上的活动，为粉丝们带来新片段的同时，也针对一些颇具话题性的问题进行了回应。







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（图片来自IMDb）





道赫蒂说“我们想要呈现的不仅是巨大的野兽们，而是现实生活中会让人屈膝景仰的生物。”编剧扎克·希尔兹接着说：“《哥斯拉2》主要探讨了人类与巨兽是否能和平共存，以及更高的权威——大自然，电影故事有很浓厚的人类元素。”











片中的人类角色





《哥斯拉2》另一半的重头戏聚焦在各个巨大野兽身上，导演迈克尔·道赫蒂显然是日本经典怪兽电影系列的铁粉，不仅与台下的粉丝们有搭有唱，更直白说了：“要是有个按键按下去就能把这些怪兽全部成真，我会一直不断地重复按这个按键。但在此之前，拍电影是最接近实现梦想的了。”





两人也稍微透露了拍片中一些鲜为人知的趣事，像是三头怪兽王者基多拉，每一个头都是一个动作捕捉演员饰演。当被粉丝问到哥斯拉到底是好是坏？道赫蒂给了一个颇富哲理的答案：“这就像要把古老的神人类化一样，但哥斯拉每天是自己决定自己想做什么，没有好坏之分。问题应该是，我们人类在这场浩劫中是好是坏？”











莱维看到这个白衬衫黑西装裤的装扮直说：“我对打扮成查克的粉丝们只想说'不用谢我！' 这应该是最简单、最舒服的角色扮演了。我最清楚，比起沙赞的紧身衣戏服好穿多了。”







左二是《超市特工》中的莱维，看上去如果cosplay的话，服装确实比较容易准备





华纳DC的《雷霆沙赞！ 》主角，在漫画中的原名与漫威的惊奇队长名字及版权争议，网路上不少粉丝以此对刚上映的迪士尼漫威《惊奇队长》百般批判。莱维谈及此事则是呼吁粉丝要理智，“这主要是我们要捍卫事实真相，当我们看到或听到一个谎言，我们的责任是纠正那个谎言，用爱护的方式去破除谣言，然后呼吁大家一起不要再散布谎言。”





《雷霆沙赞！ 》将于4月5日在中美同步上映， 《哥斯拉2：怪兽之王》5月31在北美上映，《安娜贝尔3》则将于6月20日在北美上映。









