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章子怡现身"哥斯拉2"WonderCon新片段

惊队偷了沙赞名字?莱维:请不要再散布谣言

2019-04-01 08:45:00 来源：Mtime时光网

《哥斯拉2》与《雷霆沙赞！》的主创们亮相华纳今年在WonderCon上的活动，为粉丝们带来新片段的同时，也针对一些颇具话题性的问题进行了回应。


　　时光网讯　美国2019年神奇漫展WonderCon的第二天，华纳影业带来了《安娜贝尔3》《哥斯拉2：怪兽之王》、及《雷霆沙赞！ 》的最新预告片及电影片段，《哥斯拉2》与《雷霆沙赞》的主创与主演，更是现身漫展现场与台下粉丝畅聊。

　　《哥斯拉2：怪兽之王》的导演迈克尔·道赫蒂和共同编剧扎克·希尔兹，出席了华纳的WonderCon活动，带来他们说“不是预告片”的电影片段。片段中看到巨大的三头怪兽王者基多拉（King Ghidorah）从冰川中现身，准备好要大肆破坏。就当他即将发威的刹那，哥斯拉现身，展开一场巨兽之战。片段的声光效果非常震撼，画面特效盛大，也包含了章子怡的镜头


（图片来自IMDb）

　　道赫蒂说“我们想要呈现的不仅是巨大的野兽们，而是现实生活中会让人屈膝景仰的生物。”编剧扎克·希尔兹接着说：“《哥斯拉2》主要探讨了人类与巨兽是否能和平共存，以及更高的权威——大自然，电影故事有很浓厚的人类元素。”

　　本片的人类元素聚焦在维拉·法梅加、“小11”米莉·博比·布朗、与凯尔·钱德勒所饰演的一家人身上。这家人经历过2014年哥斯拉第一次现身引发的浩劫，虽然存活下来，却迄今仍旧在处理伤痛。


片中的人类角色

　　《哥斯拉2》另一半的重头戏聚焦在各个巨大野兽身上，导演迈克尔·道赫蒂显然是日本经典怪兽电影系列的铁粉，不仅与台下的粉丝们有搭有唱，更直白说了：“要是有个按键按下去就能把这些怪兽全部成真，我会一直不断地重复按这个按键。但在此之前，拍电影是最接近实现梦想的了。”

　　两人也稍微透露了拍片中一些鲜为人知的趣事，像是三头怪兽王者基多拉，每一个头都是一个动作捕捉演员饰演。当被粉丝问到哥斯拉到底是好是坏？道赫蒂给了一个颇富哲理的答案：“这就像要把古老的神人类化一样，但哥斯拉每天是自己决定自己想做什么，没有好坏之分。问题应该是，我们人类在这场浩劫中是好是坏？”


　　紧接着，《雷霆沙赞！ 》的导演大卫·F·桑德伯格与主演扎克瑞·莱维亚瑟·安其杰克·迪伦·格雷泽马克·斯特朗酷炫登场，与台下粉丝一来一往，互动热络。许多发问的粉丝都盛装角色扮演，甚至还有人打扮成扎克瑞·莱维在美剧《超市特工》里的电脑维修工程师角色查克。

　　莱维看到这个白衬衫黑西装裤的装扮直说：“我对打扮成查克的粉丝们只想说'不用谢我！' 这应该是最简单、最舒服的角色扮演了。我最清楚，比起沙赞的紧身衣戏服好穿多了。”


左二是《超市特工》中的莱维，看上去如果cosplay的话，服装确实比较容易准备

　　华纳DC的《雷霆沙赞！ 》主角，在漫画中的原名与漫威的惊奇队长名字及版权争议，网路上不少粉丝以此对刚上映的迪士尼漫威《惊奇队长》百般批判。莱维谈及此事则是呼吁粉丝要理智，“这主要是我们要捍卫事实真相，当我们看到或听到一个谎言，我们的责任是纠正那个谎言，用爱护的方式去破除谣言，然后呼吁大家一起不要再散布谎言。”

　　《雷霆沙赞！ 》将于4月5日在中美同步上映， 《哥斯拉2：怪兽之王》5月31在北美上映，《安娜贝尔3》则将于6月20日在北美上映。



作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 华纳 WonderCon StephanieWu
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