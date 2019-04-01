“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”是个独一无二的互动体验，其故事引人入胜，多媒体效果让人身临其境，场景设计别具匠心。这不仅是第一个以蚁人和黄蜂女为主题的游乐设施，更是迪士尼乐园首个以女超级英雄为主角的漫威主题游乐设施。

在这个结合了科技与刺激情节的历险旅程中，宾客将会一尝缩至蚂蚁般大小的滋味，与蚁人和黄蜂女并肩作战！以全新创作的漫威故事为背景，并加入首个原创的香港漫威角色——林乐诗（Leslie Lam），宾客将一同参与激战，对抗邪恶势力阿尼姆·索拉及其机械虫军团。“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”是香港迪士尼第二个漫威主题项目，进一步奠定了香港迪士尼作为漫威超级英雄宇宙亚洲重心的地位。

各界重量级人马见证揭幕

出席“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”揭幕仪式的嘉宾，包括香港特别行政区财政司司长陈茂波、香港特别行政区政府商务及经济发展局常任秘书长利敏贞、香港迪士尼乐园度假区行政总裁杨善妮，和华特迪士尼幻想工程总裁罗伯特·魏斯（Bob Weis）。

杨善妮表示：“漫威故事一向深受全球宾客欢迎，而我们的目标市场反应尤其热烈。自2017年开幕以来，‘铁甲奇侠飞行之旅’（就是钢铁侠）一直是香港迪士尼最受欢迎的游乐设施。我们举行的漫威主题活动，如‘漫威夏日超级英雄’和‘漫威10K周末’都很成功。我们相信，英雄不分大小，‘蚁侠与黄蜂女：击战特攻！’可以让不同年龄的宾客一同参与，和漫威超级英雄合力抵抗九头蛇。”







宣萱出演“神盾局科技馆总工程师”





她继续说：“除了全新漫威主题体验，香港迪士尼正进行的新阶段扩建计划将呈献更多受欢迎的迪士尼角色与故事。我们会继续致力促进香港旅游业发展，将度假区打造成为区内旅客的首选目的地。”





漫威超级英雄亚洲重心

号召各路大小英雄





延续“铁甲奇侠飞行之旅”的精彩故事，“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”同样将背景设定在香港。宾客将会肩负重任，与蚁人及黄蜂女携手，抵御九头蛇在香港发动的攻击，一同保护储存着高度机密资料的数据核心，免受邪恶人工智能阿尼姆·索拉派出的机械虫军团威胁。







游乐设施内部场景





钢铁侠在史达（斯塔克）大楼奋战九头蛇机械人的同时，还召集蚁人和黄蜂女前来捍卫“神盾局科技馆”。因为只有他们能够缩小，钻进机械虫坚硬的盔甲，将机械虫从内至外一举摧毁。但是面对成千上万的机械虫，蚁人和黄蜂女急需援手，召集身处“神盾局科技馆”参观的宾客自愿加入行动，为正义而战。





宾客将登上由神盾局最新研发的“突击”战车，前往数据核心和蚁人与黄蜂女会合，沿途利用配置在“突击”战车上的脉冲枪对付机械虫。凯文·费奇表示：“看到蚁人与黄蜂女从电影银幕跳进香港迪士尼乐园的游乐设施，令人十分兴奋。这是一种电影不能做到的体验，让粉丝完全投入，置身于漫威的世界。”







宾客品尝蚁人黄蜂女主题美食





乔·奎萨达说：“从漫画到大银幕，漫威一直令世界各地的粉丝蜂拥而至。今天不论是加州迪士尼乐园的‘银河守护队——任务：突破！’，还是香港迪士尼乐园的‘铁甲奇侠飞行之旅’，我们的粉丝能够以一种全新的方式享受刺激体验，踏上托尼·斯塔克的推进器，或站在火箭浣熊和格鲁特的身旁与怪兽作战。





‘蚁侠与黄蜂女：击战特攻！’揭开漫威冒险旅程的新一页，我们十分自豪，迫不及待与大家一起缩小成蚁，体验全新的游乐设施。”







蚁人本人





加入香港元素的真正漫威体验









保罗·路德表示：“我从小时候到各个迪士尼乐园游玩，到现在自己可以成为香港迪士尼乐园游乐设施的一部份，简直是梦想成真。我迫不及待要和孩子们分享这项游乐设施的好玩体验，他们一定喜欢！”







《蚁人》系列导演佩顿里德





伊万杰琳·莉莉表示：“很兴奋可以参与迪士尼乐园首个以女超级英雄为主角的漫威主题游乐设施，担任其中重要角色。我深信任何年龄的宾客们都会爱上这个游乐设施，玩得尽兴。” “蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”特别设计了一个香港原创漫威角色林乐诗，她是“神盾局科技馆”总工程师，负责监督科技馆所有研发项目。林乐诗将会指导宾客使用先进的脉冲枪，并提供重要的战斗信息。





林乐诗一角由香港知名艺人宣萱饰演，她是首位获邀出演漫威角色的香港艺人。宣萱表示：“作为香港艺人，很高兴可以看见属于香港人的香港迪士尼乐园不断扩展，构建亚洲的漫威宇宙重心，在‘蚁侠与黄蜂女：击战特攻！’中，还拥有一个真正代表香港的全新漫威角色。”作战期间，宾客会不时接收到蚁人和黄蜂女的信息，并有机会听到两位英雄在互动对话中融入的幽默的本地元素。







保罗·路德与宣萱





另外，沿途还有一些隐藏的漫威细节和彩蛋，宾客在乘坐战车的体验过程中务必仔细留意。为了令宾客更加投入，“神盾局科技馆”内储存外星生物武器科技的保安装备库，收藏了在漫威电影、电视剧集和漫画中出现过的14款物品及参考道具，当中有部分更是香港迪士尼独家的展品，十分珍贵。





佩顿·里德表示：“执导过两部蚁人和黄蜂女的电影后，很高兴可以与华特迪士尼幻想工程合作，将他们的故事带到香港迪士尼乐园的宾客面前。设施中角色的设定和拍摄体验完全不同，我们可以用全新的方式去发挥他们的能力和故事。”







揭幕仪式现场





充满电影感元素和设计

提升整体体验





“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”运用创新技术，在扣人心弦的对战中注入极具吸引力的电影感，引领宾客全情投入，彷彿缩小如蚁去作战。由《蚁人》系列电影配乐作曲家Christophe Beck创作的原创音乐，配合全程视觉和听觉的特别效果，将宾客体验提升至另一层次。设施设有150个射击目标，分为多种形状及大小，为宾客带来不同程度的难度挑战。





“突击”战车上的装置会追踪宾客射击的命中率和准确度，累积所得分数将会显示在战车的屏幕上。分数会按照射击目标的数量和大小计算，目标的体积越小，击中得分就越高。宾客若能射中特定的组合和次序更可得到额外的积分。宾客可利用手中的脉冲枪尽情射击，令机械虫丧失活动能力，协助蚁人和黄蜂女击退阿尼姆·索拉，同时可与亲友比拼，看谁取得最高分数！







准备开战！





尽情感受香港迪士尼的漫威体验





作为漫威超级英雄宇宙亚洲重心，香港迪士尼为宾客呈献全方位的漫威主题体验，包括两个独一无二的漫威游乐设施、两间主题商店提供独家商品、特色餐饮以及与“钢铁侠”会面。宾客可以在全新设于“神盾局科技馆”北翼的“科技馆礼品店”选购蚁人、黄蜂女和神盾局主题商品，约40款以“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”为主题的全新独家商品，也将在游乐设施开幕时推出。





另外，宾客在火箭餐厅可以品尝蚁人和黄蜂女主题餐饮，全面感受漫威体验。同时，为庆祝“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”开幕，香港迪士尼乐园的门票将会换上全新的“蚁人与黄蜂女”设计。适逢乐园推出的春季活动“迪士尼巨星嘉年华”，宾客可以在乐园内搜寻一系列漫威主题花蛋，包括钢铁侠、蚁人、蜘蛛侠、黑豹，以及新角色黄蜂女和惊奇队长等。







新馆门口的大合影





新阶段扩建计划进展顺利





“蚁侠与黄蜂女：击战特攻！”是香港迪士尼新阶段扩建计划的重要里程碑。目前，第三个漫威主题游乐设施正在建设当中。香港迪士尼将继续扩展，进一步奠定香港迪士尼作为漫威宇宙亚洲重心的地位。



