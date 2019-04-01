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华纳发布"黑客帝国"20周年纪念视频

重要场景回顾 动作镜头混剪炫酷震撼

2019-04-01 09:49:59 来源：Mtime时光网

《黑客帝国》公映20周年纪念视频发布，回顾影片重要场景，一系列令人震撼的动作镜头依旧令人震撼。
　　时光网讯 华纳于美国当地时间3月31日发布了一支《黑客帝国》公映20周年纪念视频，回顾了影片中的重要场景，一系列令人震撼的动作镜头依旧令人震撼。这只视频原本收录在去年五月份发布的4K高清蓝光碟中。

　　1999年3月31日，沃卓斯基兄弟（现在为“姐妹”）执导的《黑客帝国》在北美上映。影片包裹着商业大作的外壳，凭借天马行空的想象力、世界一流的动作指导和代表当时工业特效最高水准的“子弹时间”随即引发全球轰动。随后该片成功发展成三部曲，全球揽下共16亿美元票房。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑客帝国 20周年 视频
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