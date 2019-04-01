2019-04-01 09:49:59 来源：Mtime时光网
编辑：ruo
导演：莉莉·沃卓斯基
主演：基努·里维斯
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渡水
35分钟前
那时的基努好年轻啊
天天向上1567454
36分钟前
90年代，00年代初是科幻电影的黄金时代，涌现了无数观赏性，思想性强的好作品。此后网络时代兴起后，人们沉迷于网络上各种浅显粗鄙的娱乐方式，如微博，抖音等等，渐渐让人失去了深度思考的能力，人们更喜欢不带脑子的电影，此时流水线超级英雄便趁势而起
lIlIIllIIlII14分钟前
拉不出屎来怨地球引力不够，沃卓斯基后来拍的都是些什么自己心里没点数？
lIlIIllIIlII11分钟前
漫威是在公平市场环境下胜出的，要怨只能怨你自己太废
电影与精神分析6分钟前
一派胡言
BlueShane
44分钟前
前几日想着黑客帝国20年了，虽不过商业味浓，还是有些唏嘘
jun_sky
46分钟前
好莱坞现在的电影就像iPhone一样聊无趣味
电影与精神分析5分钟前
iphone改变了世界
西林游虾
48分钟前
当年的黑客帝国真的是横空出世，我是高中学校组织看的电影，当时才刚刚接触电脑，第一次看，完全看不懂在说什么，就感觉画面打斗很精彩，现在这几年陆陆续续又看了好几遍，才慢慢领会其中的奥义，现在回头来看，1999年能拍出这样的电影，真是令人震撼！
披着人皮的鬼
wow
starorfire
1小时前
20年前的兄弟在20年后变成了姐妹
M_1605071809168467135
看看现在的好莱坞，天天就是流水线超级英雄电影，谁的错一目了然
Raine44分钟前
我的错 我的错 ……
张建军零一8分钟前
我的错 我的错……
漫威新片特效揭秘 全球票房将破10亿美元
分别是为了更好的重聚再战！猜猜谁将复活？
加入全球最早上映地区 终于不用怕剧透了
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