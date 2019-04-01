《反贪风暴4》香港首映全阵容主演集结，一众主创以粤语原声阐述了片中的角色形象，解锁了鲜为人知的幕后花絮。









在今日曝光的特辑中，导演林德禄解释了《P风暴》的含义，P代表Prison，也暗示着第四部的监狱设定。几位主演也分别原声解读了各自的角色，古天乐入狱查案险象迭生，郑嘉颖里应外合协助搜证，林峯反派阔少狠戾无情，林家栋坐牢警司亦正亦邪...狱中多场打戏避免招式化力求真实呈现，正如谭耀文所言“每一个镜头都充满压迫感。”





监制黄百鸣、耳东影业（北京）董事长陈硕罡、导演林德禄在古天乐、郑嘉颖、林峯、林家栋四位男主角陪同下，启动《P风暴》灯箱，随后在场所有演员上台影大合照，预祝《P风暴》票房再创佳绩。





电影《反贪风暴4》以一场实名举报展开，举报狱中罪犯与监督私相授受，警匪勾结，最终引出了一起内地白手套来港洗黑钱的“百亿贪腐大案”。影片将于2019年4月4日正式上映。

编辑：隐饮