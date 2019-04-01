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《反贪风暴4》香港首映全阵容主演集结

粤语特辑解锁幕后花絮 4月4日内地上映

2019-04-01 09:47:30 来源：Mtime时光网

《反贪风暴4》香港首映全阵容主演集结，一众主创以粤语原声阐述了片中的角色形象，解锁了鲜为人知的幕后花絮。
       

《反贪风暴4》粤语制作特辑

时光网讯黄百鸣监制、林德禄执导，古天乐郑嘉颖、林峯、林家栋周秀娜等人联袂出演，张智霖特别出演，将于4月4日全国上映的犯罪动作大片《反贪风暴4》今日发布了一支粤语制作特辑。一众主创以粤语原声阐述了片中的角色形象，解锁了鲜为人知的幕后花絮。该片于昨日举行了香港首映礼，剧组成员全体出席，吸引大批影迷到场。

       《反贪风暴4》此次在案件背景、情节设定以及演员阵容上堪称该IP的“系列之最”。特殊的探案背景，卧底狱中的惊险情节，危机四伏的搜证过程，令该片在各站路演中收获不俗口碑。

       在今日曝光的特辑中，导演林德禄解释了《P风暴》的含义，P代表Prison，也暗示着第四部的监狱设定。几位主演也分别原声解读了各自的角色，古天乐入狱查案险象迭生，郑嘉颖里应外合协助搜证，林峯反派阔少狠戾无情，林家栋坐牢警司亦正亦邪...狱中多场打戏避免招式化力求真实呈现，正如谭耀文所言“每一个镜头都充满压迫感。”

       监制黄百鸣、耳东影业（北京）董事长陈硕罡、导演林德禄在古天乐、郑嘉颖、林峯、林家栋四位男主角陪同下，启动《P风暴》灯箱，随后在场所有演员上台影大合照，预祝《P风暴》票房再创佳绩。

      电影《反贪风暴4》以一场实名举报展开，举报狱中罪犯与监督私相授受，警匪勾结，最终引出了一起内地白手套来港洗黑钱的“百亿贪腐大案”。影片将于2019年4月4日正式上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 反贪风暴4
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导演：林德禄

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