专访《看不见的客人》导演奥里奥尔·保罗,解密悬疑新作《海市蜃楼》。保罗表示,近些年好莱坞的超级英雄题材有点玩烂了,自己下一部片还是围着“尸体”转。不排除在中国拍的可能。

导演保罗(中)和《海市蜃楼》主演阿德丽安娜、 奇诺·达林



保罗导演出席《海市蜃楼》中国首映礼















《海市蜃楼》中"幸福"的一家三口





《海市蜃楼》以1989柏林墙倒塌那年发生在西班牙的一桩谋杀案开始讲起。一场电磁风暴,连接了过去与现在的时空,让女主维拉与生活在25年前的小男孩尼克通过旧电视对话并拯救了尼克的生命,但历史从此被颠覆。





被蝴蝶效应影响的维拉,一觉醒来置身于陌生的时空中,心爱的女儿与丈夫以及熟知的一切全部消失,而维拉需要在风暴消失前的15小时内找回女儿。





《看不见的客人》神演技





1 次蝴蝶效应,2 条时间线,3 个平行时空,15小时扭转时空改变命运……保罗的新片玩的更飞。用他自己的话形容:这个片子就像是同时看两部《看不见的客人》,解谜难度是加倍的,你必须每个情节都想两次。保罗喜欢观众像寻宝一样看电影,甚至无暇眨眼。





影片最虐的在于,两段同样丰富动人的人生,被塞进了一个人的脑子里,一个看似无解的选择题,却在电影最后精彩反转,成就了女主角维拉的人生。





男孩尼克





If you're lost you can look and you will find me.Time after time

If you fall I will catch you, I'll be waiting.Time after time





这是片中的男孩尼克对着录像机弹唱的歌曲,源自辛迪·劳帕(Cyndi Lauper)1983年的名曲《Time after time》,这似乎也为影片定下了基调——时间、迷失、等待、找寻。





好在导演官方确认了:“《海市蜃楼》讲的并非遗憾,而是怎么寻找真爱,可能中间你会混淆甚至走入歧途,但是最终还是会找到那个人。”