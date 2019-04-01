专访《看不见的客人》导演奥里奥尔·保罗，解密悬疑新作《海市蜃楼》。保罗表示，近些年好莱坞的超级英雄题材有点玩烂了，自己下一部片还是围着“尸体”转。不排除在中国拍的可能。

导演保罗（中）和《海市蜃楼》主演阿德丽安娜、 奇诺·达林



（本文含剧透，阅读需谨慎）









保罗导演出席《海市蜃楼》中国首映礼















《海市蜃楼》中“幸福”的一家三口





《海市蜃楼》以1989柏林墙倒塌那年发生在西班牙的一桩谋杀案开始讲起。一场电磁风暴，连接了过去与现在的时空，让女主维拉与生活在25年前的小男孩尼克通过旧电视对话并拯救了尼克的生命，但历史从此被颠覆。





被蝴蝶效应影响的维拉，一觉醒来置身于陌生的时空中，心爱的女儿与丈夫以及熟知的一切全部消失，而维拉需要在风暴消失前的15小时内找回女儿。





《看不见的客人》神演技





1 次蝴蝶效应，2 条时间线，3 个平行时空，15小时扭转时空改变命运……保罗的新片玩的更飞。用他自己的话形容：这个片子就像是同时看两部《看不见的客人》，解谜难度是加倍的，你必须每个情节都想两次。保罗喜欢观众像寻宝一样看电影，甚至无暇眨眼。





影片最虐的在于，两段同样丰富动人的人生，被塞进了一个人的脑子里，一个看似无解的选择题，却在电影最后精彩反转，成就了女主角维拉的人生。





男孩尼克





If you're lost you can look and you will find me.Time after time

If you fall I will catch you, I'll be waiting.Time after time





这是片中的男孩尼克对着录像机弹唱的歌曲，源自辛迪·劳帕（Cyndi Lauper）1983年的名曲《Time after time》，这似乎也为影片定下了基调——时间、迷失、等待、找寻。





好在导演官方确认了：“《海市蜃楼》讲的并非遗憾，而是怎么寻找真爱，可能中间你会混淆甚至走入歧途，但是最终还是会找到那个人。”