网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

同时看两部《看不见的客人》会如何烧脑？

专访"海市蜃楼"导演:超英玩烂了,下部还围着尸体转

2019-04-01 10:19:41 来源：Mtime时光网

专访《看不见的客人》导演奥里奥尔·保罗，解密悬疑新作《海市蜃楼》。保罗表示，近些年好莱坞的超级英雄题材有点玩烂了，自己下一部片还是围着“尸体”转。不排除在中国拍的可能。
导演保罗（中）和《海市蜃楼》主演阿德丽安娜、奇诺·达林

（本文含剧透，阅读需谨慎）

　　时光网特稿   一部《看不见的客人》，让导演奥里奥尔·保罗在中国拥有了粉丝拥趸，它是迄今为止西班牙影片在中国票房纪录的缔造者（1.73亿）。保罗更被冠以“反转王”、“烧脑王”的美称。

　　最近，这位巴塞罗那出生的电影人再次来到北京，宣传他的悬疑新片《海市蜃楼》，这部电影已于3月28日上映，截止到记者发稿时，累计票房近7000万。

保罗导演出席《海市蜃楼》中国首映礼

奇诺·达林问候中国观众视频

　　电影由西班牙女演员阿德丽安娜·尤加特和阿根廷男星奇诺·达林主演。

　　前者是阿莫多瓦提名金棕榈的《胡丽叶塔》女主，后者则是里卡杜·达林的儿子，他老爸的作品《荒蛮故事》《谜一样的双眼》都响当当。


《海市蜃楼》中“幸福”的一家三口

　　《海市蜃楼》以1989柏林墙倒塌那年发生在西班牙的一桩谋杀案开始讲起。一场电磁风暴，连接了过去与现在的时空，让女主维拉与生活在25年前的小男孩尼克通过旧电视对话并拯救了尼克的生命，但历史从此被颠覆。

　　被蝴蝶效应影响的维拉，一觉醒来置身于陌生的时空中，心爱的女儿与丈夫以及熟知的一切全部消失，而维拉需要在风暴消失前的15小时内找回女儿。

《看不见的客人》神演技

　　1 次蝴蝶效应，2 条时间线，3 个平行时空，15小时扭转时空改变命运……保罗的新片玩的更飞。用他自己的话形容：这个片子就像是同时看两部《看不见的客人》，解谜难度是加倍的，你必须每个情节都想两次。保罗喜欢观众像寻宝一样看电影，甚至无暇眨眼。

　　影片最虐的在于，两段同样丰富动人的人生，被塞进了一个人的脑子里，一个看似无解的选择题，却在电影最后精彩反转，成就了女主角维拉的人生。

男孩尼克

　　If you're lost you can look and you will find me.Time after time
　　If you fall I will catch you, I'll be waiting.Time after time

　　这是片中的男孩尼克对着录像机弹唱的歌曲，源自辛迪·劳帕（Cyndi Lauper）1983年的名曲《Time after time》，这似乎也为影片定下了基调——时间、迷失、等待、找寻。

　　好在导演官方确认了：“《海市蜃楼》讲的并非遗憾，而是怎么寻找真爱，可能中间你会混淆甚至走入歧途，但是最终还是会找到那个人。”

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

查看全文 ∨

关键词： 海市蜃楼 看不见的客人 奥里奥尔保罗 专访

相关电影/影人

海市蜃楼

海市蜃楼 (2018)

7.4

导演：奥利奥尔·保罗

主演：阿德丽安娜·尤..

在线播放

奥里奥尔·保罗

奥里奥尔·保罗

Oriol Paulo

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

看不见的客人

看不见的客人 (2016)

8.4

导演：奥利奥尔·保罗

主演：马里奥·卡萨斯

在线播放

阿德丽安娜·尤加特

阿德丽安娜·尤加特

Adriana Ugarte

职业：演员

查看影人作品  >

奇诺·达林

奇诺·达林

Chino Darín

职业：演员

查看影人作品  >

哈维尔·古铁雷斯

哈维尔·古铁雷斯

Javier Gutiérrez

职业：演员

查看影人作品  >

女尸谜案

女尸谜案 (2012)

7.4

导演：奥利奥尔·保罗

主演：何塞·卡罗纳多

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

原来他们在《惊奇队长》中撸的是假猫

漫威新片特效揭秘 全球票房将破10亿美元

43
原来局长尼克·弗瑞撸的是假猫
2

"复联4"发特辑&角色海报解读"生死"

分别是为了更好的重聚再战！猜猜谁将复活？

33
谁将在《复联4》复活？谁又将死去？
3

《复联4》内地定档4.24，提前北美两天！

加入全球最早上映地区 终于不用怕剧透了

漫威官宣超级英雄巨制《复仇者联盟4：终局之战》中国内..
4

HotToys曝《复联4》钢铁侠酷炫新装备

灭霸新造型亮相 镶宝石的无限手套安排上了

44
HotToys曝《复联4》钢铁侠酷炫新装备，六支爪形的巨型装..
5

《都挺好》倪大红有多红？角色图谱大总结

眼袋都会演戏！合作导演从张艺谋到吴京

29
在《都挺好》中倪大红饰演的苏大强让人印象深刻。总结倪..

查看更多