导演保罗（中）和《海市蜃楼》主演阿德丽安娜、奇诺·达林
（本文含剧透，阅读需谨慎）
时光网特稿
一部《看不见的客人》
，让导演奥里奥尔·保罗
在中国拥有了粉丝拥趸，它是迄今为止西班牙影片在中国票房纪录的缔造者（1.73亿）。保罗更被冠以“反转王”、“烧脑王”的美称。
最近，这位巴塞罗那出生的电影人再次来到北京，宣传他的悬疑新片《海市蜃楼》
，这部电影已于3月28日上映，截止到记者发稿时，累计票房近7000万。
《海市蜃楼》中“幸福”的一家三口
《海市蜃楼》以1989柏林墙倒塌那年发生在西班牙的一桩谋杀案开始讲起。一场电磁风暴，连接了过去与现在的时空，让女主维拉与生活在25年前的小男孩尼克通过旧电视对话并拯救了尼克的生命，但历史从此被颠覆。
被蝴蝶效应影响的维拉，一觉醒来置身于陌生的时空中，心爱的女儿与丈夫以及熟知的一切全部消失，而维拉需要在风暴消失前的15小时内找回女儿。
1 次蝴蝶效应，2 条时间线，3 个平行时空，15小时扭转时空改变命运……保罗的新片玩的更飞。用他自己的话形容：这个片子就像是同时看两部《看不见的客人》，解谜难度是加倍的，你必须每个情节都想两次。保罗喜欢观众像寻宝一样看电影，甚至无暇眨眼。
影片最虐的在于，两段同样丰富动人的人生，被塞进了一个人的脑子里，一个看似无解的选择题，却在电影最后精彩反转，成就了女主角维拉的人生。
If you're lost you can look and you will find me.Time after time
If you fall I will catch you, I'll be waiting.Time after time
这是片中的男孩尼克对着录像机弹唱的歌曲，源自辛迪·劳帕（Cyndi Lauper）1983年的名曲《Time after time》，这似乎也为影片定下了基调——时间、迷失、等待、找寻。
好在导演官方确认了：“《海市蜃楼》讲的并非遗憾，而是怎么寻找真爱，可能中间你会混淆甚至走入歧途，但是最终还是会找到那个人。”