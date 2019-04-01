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《雷霆沙赞！》凑齐一群桌小机灵鬼

沙赞"家人"有点萌 全家上阵英雄不孤单！

2019-04-01 10:15:13 来源：Mtime时光网

《雷霆沙赞！》曝光“最强后盾”版预告，解锁超多比利·巴特森在寄养家庭的全新画面，一家人围坐餐桌手叠手的画面爱意满满。
      时光网讯 由华纳兄弟影片公司出品的最新DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》即将于4月5日同步北美，登陆全国院线。今日官方曝光“最强后盾”版预告，解锁超多比利·巴特森在寄养家庭的全新画面，一家人围坐餐桌手叠手的画面爱意满满。比利变身沙赞后不是孤军奋战，不仅有超级英雄骨灰粉弗莱迪鼎力相助，更有整个“伐木累”为他做坚强后盾。

      此次曝光的“最强后盾”版预告，首次曝光“沙赞”比利·巴特森的特殊家庭，原来比利生活在一个寄养家庭，家中还有另外5个孩子，他们年龄不一、肤色也不尽相同，但生活在一个屋檐下。而比利变身沙赞后，帮助沙赞做超能力测试的弗莱迪就是他的“家人”之一。

　　预告中多次出现暖心的家庭画面，比如一家人围坐在餐桌前，每个人都伸出自己的手叠在一起，俨然一副“We are 伐木累”的感人场面。然而，只有比利尴尬地没有伸出手，同时新预告也给出了这样的质疑：如果一个超级英雄连他的家人都救不了，他就算不上是什么英雄！比利和他的新身份“沙赞”将面临怎样的家庭大考，令人无比好奇。不过，家中的孩子们个个欢脱可爱，相信这群小机灵鬼会为沙赞的英雄初征激萌助力，再添欢乐笑梗。

         《雷霆沙赞！》由《安娜贝尔2：诞生》《关灯以后》导演大卫·F·桑德伯格执导，扎克瑞·莱维、亚瑟·安其、马克·斯特朗、杰克·迪伦·格雷泽等联袂出演，电影将于4月5日与北美同步，在全国上映，目前预售已全面开启。

   编辑：Joker

关键词： 雷霆沙赞 预告
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