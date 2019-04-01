











涉事双方各执一词，黄磊一家坚持要求藏獒主人赔礼道歉：“妮蔻是陪着我儿子长大的，是我们的家人。”但肇事主人一方态度不屑，非但不道歉，还想方设法刁难这一家人。正如视频中主持人吐槽的那样：“其实藏獒也无辜，遛狗不拴绳并不是它的错，而是藏獒主人的错。有时候，人还不如狗狗勇敢，犯了错不敢承担，做人还不如狗狗够格呢！”





电影《狗眼看人心》一直在探讨狗狗的生存权利问题。部分人对生命的漠视，是狗狗受到伤害的根源。先前曝光的两支预告，同样在网上掀起广泛的话题讨论。黄磊饰演的男主人余峰抱着救主受伤的妮蔻偷偷哭泣的画面让人动容，闫妮饰演的女主人亮亮则以“她是只狗，可是她有人情味”霸气回怼维护自家狗狗，人狗之间拼力守护的画面，让大家感慨纷纷：“莫要以爱之名，让狗狗为主人的不文明养犬行为买单。”“无论如何，狗狗是无辜的，错在不文明养狗的人。”





由黄磊、闫妮、韩童生、崔新琴领衔主演，安吉主演，丁嘉丽、冯嘉怡、沙溢、果靖霖、胡可特邀主演，汤唯友情客串，著名编剧吴楠自编自导的电影《狗眼看人心》，将于4月20日全国上映。