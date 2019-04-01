时光网讯
近日，一档名为《1818戳瞎眼》的民生新闻节目，曝光一起“狗咬狗”的民事纠纷，涉事当事人竟然是黄磊
和闫妮
，这迅速引起了大家的注意。
不过随后发现，这其实是电影《狗眼看人心》
的愚人节创意，片方将电影里黄磊和闫妮遇到的故事，设计成了民生新闻的形式，从节目包装到主持人台词，再到纪实新闻的拍摄手法，还原度高到让人惊呼“差点以为是真的！”“也引发网友热议：“希望这样的宣传，能减少社会上的不文明养犬行为。”
电影《狗眼看人心》
的故事源头和该视频新闻中描述的内容基本相符，黄磊家的爱犬妮蔻为救主人而被咬成重伤，他们一家誓为爱犬讨要说法，却未料到，遭到对方“不露面，不道歉，不负责”的拒绝三连。
涉事双方各执一词，黄磊一家坚持要求藏獒主人赔礼道歉：“妮蔻是陪着我儿子长大的，是我们的家人。”但肇事主人一方态度不屑，非但不道歉，还想方设法刁难这一家人。正如视频中主持人吐槽的那样：“其实藏獒也无辜，遛狗不拴绳并不是它的错，而是藏獒主人的错。有时候，人还不如狗狗勇敢，犯了错不敢承担，做人还不如狗狗够格呢！”
电影《狗眼看人心》一直在探讨狗狗的生存权利问题。部分人对生命的漠视，是狗狗受到伤害的根源。先前曝光的两支预告，同样在网上掀起广泛的话题讨论。黄磊饰演的男主人余峰抱着救主受伤的妮蔻偷偷哭泣的画面让人动容，闫妮饰演的女主人亮亮则以“她是只狗，可是她有人情味”霸气回怼维护自家狗狗，人狗之间拼力守护的画面，让大家感慨纷纷：“莫要以爱之名，让狗狗为主人的不文明养犬行为买单。”“无论如何，狗狗是无辜的，错在不文明养狗的人。”
由黄磊、闫妮、韩童生、崔新琴领衔主演，安吉主演，丁嘉丽、冯嘉怡、沙溢、果靖霖、胡可特邀主演，汤唯友情客串，著名编剧吴楠自编自导的电影《狗眼看人心》，将于4月20日全国上映。