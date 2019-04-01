《小羊肖恩大电影2》曝新版预告海报，除了熟悉的小羊肖恩和伙伴们，更惊喜曝光了外星人角色。

《小羊肖恩2》 时光网讯 小羊肖恩动画电影系列，将于今年推出最新一部《小羊肖恩大电影：农场末日》（暂译），今日正式发布全新预告片及海报。在这部最新电影中，引入了一个迷人的新角色，它将和小羊肖恩一起经历冒险之旅。 小羊肖恩动画电影系列，将于今年推出最新一部《小羊肖恩大电影：农场末日》（暂译），今日正式发布全新预告片及海报。在这部最新电影中，引入了一个迷人的新角色，它将和小羊肖恩一起经历冒险之旅。





本次发布的海报上，除了熟悉的小羊肖恩和伙伴们，更惊喜曝光了外星人角色，其可爱和搞怪的形象，让人不禁期待它与羊群会擦出怎样的火花。这是一部适合儿童和家长一起观看的合家欢电影。





此次曝光的预告片中，宁静的小镇上空突然出现了奇怪的光，预示着来自外太空的神秘游客即将到来。一个名叫LULA的顽皮而可爱的外星人意外坠落在农场附近，小羊肖恩从这位外星小伙伴身上发现了很多新奇的乐趣，一起冒险，并决心帮助她返回外太空。





LULA拥有神奇的外星力量，不断制造恶作剧，并且能打超大的饱嗝儿，很快让农场的羊群为之着迷。小羊肖恩带着他的新外星朋友前往森林深处寻找失踪的宇宙飞船，却没有意识到一个邪恶的外星人抓捕组织正在身后追击他们。





小羊肖恩和伙伴们能否阻止这场一触即发的农场大战？





该片是阿德曼动画公司和法国映欧嘉纳影业继首部小羊肖恩动画电影之后的再次合作，首部影片于2015年公映，全球票房收入达1.06亿美元。作为小羊肖恩动画电影系列的第二部影片，《小羊肖恩大电影: 农场末日》（暂译）已确定将于2019年秋季在全球多国上映。