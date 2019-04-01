反转悬疑片《调音师》今日点映，快来和这个“盲人钢琴师”确认下眼神！









西米对阿卡什的吓人试探 许多参与观影团的观众表示，片中除了惊掉下巴的反转、堪称逆天的脑洞之外，男主角阿卡什在瞎和不瞎之间的“精分”演技也让人十分惊喜，“男主演技炸裂，装盲太难了，我试了三分钟就放弃了”，还有观众表示虽然“阿卡什是一个彻头彻尾的锡纸烫渣男”，却“沉迷于他的颜与声无法自拔！”。





影片一开始，作为一名没有背景、没有资源、没有经纪人的钢琴师，阿卡什凭借敏锐的经济头脑找到了自己的人设——“盲人钢琴师”。他自称，这样做是为了获得更多的艺术灵感，但实际，他获得的却是诸多艺术之外、货真价实的好处。





坐在街边就有人来送钱、在餐厅表演能得到比别人多10倍不止的小费，还有每个月500卢比（约50人民币）的廉价住房。于是，尝了“盲人钢琴师”这个人设甜头的阿卡什，将挑战升级，把自己的目标从成为一个优秀的“钢琴艺术家”升级为优秀的“盲人表演艺术家”。



