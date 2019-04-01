时光网讯
最近，一部来自友邻印度的悬疑片《调音师》
不断刷爆朋友圈。近日，这部备受期待的《调音师》
宣布定档4月3日并于今日（3月31日）开启超前点映。2018年度IMDb印度最高分影片，众多影视大V评价其为“今年第一部悬疑佳作”、“一路反转，标杆之作”。
电影《调音师》
讲述的是一个假装盲人的钢琴调音师阿卡什，意外闯入捉奸现场并目睹凶杀之后发生的种种出其不意的经历。在片中饰演男主角阿卡什的，是印度演歌艺三栖的新晋影星阿尤斯曼·库拉那。
许多参与观影团的观众表示，片中除了惊掉下巴的反转、堪称逆天的脑洞之外，男主角阿卡什在瞎和不瞎之间的“精分”演技也让人十分惊喜，“男主演技炸裂，装盲太难了，我试了三分钟就放弃了”，还有观众表示虽然“阿卡什是一个彻头彻尾的锡纸烫渣男”，却“沉迷于他的颜与声无法自拔！”。
影片一开始，作为一名没有背景、没有资源、没有经纪人的钢琴师，阿卡什凭借敏锐的经济头脑找到了自己的人设——“盲人钢琴师”。他自称，这样做是为了获得更多的艺术灵感，但实际，他获得的却是诸多艺术之外、货真价实的好处。
坐在街边就有人来送钱、在餐厅表演能得到比别人多10倍不止的小费，还有每个月500卢比（约50人民币）的廉价住房。于是，尝了“盲人钢琴师”这个人设甜头的阿卡什，将挑战升级，把自己的目标从成为一个优秀的“钢琴艺术家”升级为优秀的“盲人表演艺术家”。
作为一部拥有高口碑的悬疑神作，《调音师》
的反转并不只是单纯的剧情反转，而是在电影类型上也做出了三番五次的反转，从“励志片”到“爱情片”到最后的“悬疑片”，极其出人意料却又水到渠成，全片毫无尿点。《调音师》，即将于4月3日全国上映。