本届金扫帚奖最大赢家非毕志飞莫属，在去年因为《纯洁心灵·逐梦演艺圈》获评“最令人失望影片”和“最令人失望导演”两奖后，今年又升级“十年最令人失望影片”。

时光网讯 3月31日，青年电影手册10周年庆典在北京举行。今年是青年电影手册“年度华语十佳”暨“金扫帚奖”诞生10周年，组委会增设了十年特别大奖，包括“十年十佳华语影片”及其单项奖，青年电影手册特别奖，以及 “十年最令人失望影片”等。









值得一提的是，毕志飞导演亲临现场领奖，并且表示不是不接受批评，而是不能接受没看过电影就随便批评。毕志飞还表示，《纯洁心灵》确实有很多不足，可以算烂片，但还不能算最烂。他表态会吸取教训，争取从“金扫帚奖”走向其他金字头的奖项，比如金熊奖、金马奖。









其他获得金扫帚奖的作品还有很多。《祖宗十九代》、《爱情公寓》、《李茶的姑妈》当选“最令人失望影片”； 岳云鹏因为《祖宗十九代》、《断片之险途夺宝》两片的蹩脚表演问鼎“最令人失望男演员”；娄艺潇则由于《爱情公寓》的糟糕表现收获“最令人失望女演员”；《祖宗十九代》的郭德纲和《闺蜜2：无二不作》的黄真真分享“最令人失望导演”；包贝尔首导《胖子行动队》获评“最令人失望导演处女作”；“最令人失望编剧”则由《爱情公寓》编剧团队的汪远、邹杰、王志宏、张佩钰共享。





获奖名单：





青年电影手册2018年度华语十佳影片： 《邪不压正》 、 《我不是药神》 、 《江湖儿女》 、 《阿拉姜色》 、 《冥王星时刻》 、 《无双》 、 《幸福城市》 、 《谁先爱上他的》 、 《范保德》 、 《三夫》





青年电影手册2018年度导演：贾樟柯《江湖儿女》

青年电影手册2018年度编剧：庄文强《无双》

青年电影手册2018年度女演员：赵涛《江湖儿女》

青年电影手册2018年度男演员：廖凡《江湖儿女》、《邪不压正》

青年电影手册2018年度女配角：丁宁《幸福城市》

青年电影手册2018年度男配角：郑人硕《角头2：王者再起》

青年电影手册2018年度新导演：文牧野《我不是药神》 、 陈小娟《沦落人》

青年电影手册2018年度新演员：易大千《冥王星时刻》

青年电影手册2018年度电影主题曲：金池《人间摇篮曲》（《冥王星时刻》）





第10届中国电影金扫帚奖最令人失望影片：《祖宗十九代》、《爱情公寓》、《李茶的姑妈》

第10届中国电影金扫帚奖最令人失望导演：郭德纲 （《祖宗十九代》）、 黄真真（《闺蜜2：无二不作》）

第10届中国电影金扫帚奖最令人失望编剧：汪远 、邹杰、王志宏、张佩珏 （《爱情公寓》）

第10届中国电影金扫帚奖最令人失望导演处女作：包贝尔（《胖子行动队》）

第10届中国电影金扫帚奖最令人失望男演员：岳云鹏（《祖宗十九代》、《断片之险途夺宝》）

第10届中国电影金扫帚奖最令人失望女演员：娄艺潇（《爱情公寓》）





金扫帚奖十年（2009—2018）最令人失望影片：《富春山居图》、《小时代》系列、《纯洁心灵·逐梦演艺圈》





十年十佳华语影片:

《让子弹飞》 姜文（2010)

《一代宗师》 王家卫（2013)

《郊游》 蔡明亮（2013)

《推拿》 娄烨（2014)

《闯入者》 王小帅（2015)

《踏血寻梅》翁子光 (2015)

《山河故人》贾樟柯 (2015)

《醉 · 生梦死》张作骥 (2015)

《刺客聂隐娘》 侯孝贤 (2015)

《大佛普拉斯》黄信尧 (2017)





十年华语制片人：吴毅、耐安、刘璇

十年华语导演：贾樟柯、王小帅

十年华语男演员： 廖凡 、王景春、王宝强

十年华语女演员：赵涛 、颜丙燕 、郝蕾

十年华语突破导演：李玉

十年华语青年导演：张大磊

十年华语青年演员：吕星辰、杜江





青年电影手册杰出舞蹈编导：高艳津子

青年电影手册杰出当代艺术家：艾敬

青年电影手册杰出表演奖：田海蓉

青年电影手册杰出戏剧成就奖：刘晓庆

青年电影手册杰出电影成就奖：谢飞

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