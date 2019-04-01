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毕志飞的《纯洁心灵》终于获奖了！

亲自领走金扫帚奖 反思精神获贾樟柯肯定

2019-04-01 12:55:56 来源：Mtime时光网

本届金扫帚奖最大赢家非毕志飞莫属，在去年因为《纯洁心灵·逐梦演艺圈》获评“最令人失望影片”和“最令人失望导演”两奖后，今年又升级“十年最令人失望影片”。
      时光网讯 3月31日，青年电影手册10周年庆典在北京举行。今年是青年电影手册“年度华语十佳”暨“金扫帚奖”诞生10周年，组委会增设了十年特别大奖，包括“十年十佳华语影片”及其单项奖，青年电影手册特别奖，以及 “十年最令人失望影片”等。

      本届金扫帚奖最大赢家非毕志飞莫属，在去年因为《纯洁心灵·逐梦演艺圈》获评“最令人失望影片”和“最令人失望导演”两奖后，今年又升级“十年最令人失望影片”。此外，《富春山居图》、《小时代》系列也同时获评“十年最令人失望影片”。

      值得一提的是，毕志飞导演亲临现场领奖，并且表示不是不接受批评，而是不能接受没看过电影就随便批评。毕志飞还表示，《纯洁心灵》确实有很多不足，可以算烂片，但还不能算最烂。他表态会吸取教训，争取从“金扫帚奖”走向其他金字头的奖项，比如金熊奖、金马奖。

      荣获十年华语导演奖的贾樟柯对毕志飞的态度表示了肯定。他表示，每个导演都会经历被批评的时刻，只不过毕志飞遭遇了互联网。贾樟柯认为只要毕志飞保持这种反思精神，相信他可以走得更远。

       其他获得金扫帚奖的作品还有很多。《祖宗十九代》、《爱情公寓》、《李茶的姑妈》当选“最令人失望影片”； 岳云鹏因为《祖宗十九代》、《断片之险途夺宝》两片的蹩脚表演问鼎“最令人失望男演员”；娄艺潇则由于《爱情公寓》的糟糕表现收获“最令人失望女演员”；《祖宗十九代》的郭德纲和《闺蜜2：无二不作》的黄真真分享“最令人失望导演”；包贝尔首导《胖子行动队》获评“最令人失望导演处女作”；“最令人失望编剧”则由《爱情公寓》编剧团队的汪远、邹杰、王志宏、张佩钰共享。

获奖名单：

青年电影手册2018年度华语十佳影片：  《邪不压正》 、 《我不是药神》 、  《江湖儿女》 、 《阿拉姜色》 、 《冥王星时刻》 、  《无双》 、 《幸福城市》 、 《谁先爱上他的》 、 《范保德》 、 《三夫》 

青年电影手册2018年度导演：贾樟柯《江湖儿女》
青年电影手册2018年度编剧：庄文强《无双》
青年电影手册2018年度女演员：赵涛《江湖儿女》
青年电影手册2018年度男演员：廖凡《江湖儿女》、《邪不压正》 
青年电影手册2018年度女配角：丁宁《幸福城市》
青年电影手册2018年度男配角：郑人硕《角头2：王者再起》
青年电影手册2018年度新导演：文牧野《我不是药神》 、 陈小娟《沦落人》
青年电影手册2018年度新演员：易大千《冥王星时刻》
青年电影手册2018年度电影主题曲：金池《人间摇篮曲》（《冥王星时刻》）

第10届中国电影金扫帚奖最令人失望影片：《祖宗十九代》、《爱情公寓》、《李茶的姑妈》
第10届中国电影金扫帚奖最令人失望导演：郭德纲 （《祖宗十九代》）、 黄真真（《闺蜜2：无二不作》）
第10届中国电影金扫帚奖最令人失望编剧：汪远 、邹杰、王志宏、张佩珏 （《爱情公寓》）
第10届中国电影金扫帚奖最令人失望导演处女作：包贝尔（《胖子行动队》）
第10届中国电影金扫帚奖最令人失望男演员：岳云鹏（《祖宗十九代》、《断片之险途夺宝》）
第10届中国电影金扫帚奖最令人失望女演员：娄艺潇（《爱情公寓》）

金扫帚奖十年（2009—2018）最令人失望影片：《富春山居图》、《小时代》系列、《纯洁心灵·逐梦演艺圈》

十年十佳华语影片:
《让子弹飞》 姜文（2010)
《一代宗师》 王家卫（2013)
《郊游》 蔡明亮（2013)
《推拿》 娄烨（2014)
《闯入者》 王小帅（2015)
《踏血寻梅》翁子光 (2015)
《山河故人》贾樟柯 (2015)
《醉 · 生梦死》张作骥 (2015)
《刺客聂隐娘》 侯孝贤 (2015)
《大佛普拉斯》黄信尧 (2017) 

十年华语制片人：吴毅、耐安、刘璇
十年华语导演：贾樟柯、王小帅  
十年华语男演员： 廖凡 、王景春、王宝强 
十年华语女演员：赵涛 、颜丙燕 、郝蕾
十年华语突破导演：李玉
十年华语青年导演：张大磊
十年华语青年演员：吕星辰、杜江

青年电影手册杰出舞蹈编导：高艳津子
青年电影手册杰出当代艺术家：艾敬
青年电影手册杰出表演奖：田海蓉
青年电影手册杰出戏剧成就奖：刘晓庆
青年电影手册杰出电影成就奖：谢飞

   编辑：en

关键词： 青年电影手册 金扫帚 纯洁心灵 逐梦演艺圈 毕志飞 贾樟柯
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