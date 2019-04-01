网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"邦女郎"坦妮娅·玛蕾特去世享年77岁

《金手指》后退出影坛 "做模特更舒服，拍电影挣太少"

2019-04-01 16:30:05 来源：Mtime时光网

玛蕾特在《007之金手指》中饰演“邦女郎”Tilly Masterson，该角色为了给妹妹复仇，死于爱用钢边礼帽杀人的Oddjob之手。

007官推截图

　　时光网讯 007系列电影《007之金手指》女星坦妮娅·玛蕾特去世，享年77岁。007官推公布了这一消息。但关于这位英国女演员去世的细节信息并没有过多披露。

　　英国女演员玛蕾特1941年5月19日出生在英国布莱克浦，父亲是英国人，母亲是俄罗斯人，同时也是海伦·米伦父亲的妹妹。她16岁作为模特出道，上世纪20世纪五六十年代在T型台上取得巨大成功。

　　在2003年接受007粉丝网站MI6的采访时，玛蕾特透露自己获得邦女郎的角色，是因为“有人把我的照片发给了（制作人）Cubby Brocoli”，“我相信那张照片是Henry Clark为Vogue拍摄的，我穿着比基尼躺在岩石上。”

　　其实在《金手指》之前玛蕾特曾经参加过《007之来自俄国的爱情》的试镜，但最终输给了意大利女演员丹妮拉·碧安琪。

　　在肖恩·康纳利主演的《007之金手指》（1964）中，玛蕾特饰演“邦女郎”Tilly Masterson，该角色为了给妹妹复仇，死于爱用钢边礼帽杀人的Oddjob之手。

《007之金手指》剧照



玛蕾特和肖恩·康纳利在《007之金手指》片场

　　同样是在与MI6的访谈中，她还谈到自己在《007之金手指》之后就决定做回一名模特，她说那个世界让她感到更舒服，“拍电影是有趣的经历，但我觉得小工作间里只有摄影师和助理，让我感到更舒服。而且拍摄期间的限制令让我感到愤怒，太可怕了，我接受不了我的生活会是这样。为了避免发生事故我被禁止骑马，还有不准出国等等。”

　　在那次采访中，她还表示自己出演《金手指》其实是“巨大的牺牲”，”最开始我每周的报酬是50英镑，我后来设法将之提高到了150英镑每周，但即便如此挣的仍然没有模特一天挣的多，所以拍摄《金手指》的六个月是巨大的牺牲。”

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 邦女郎 坦妮娅·玛蕾特 去世
关注时光网微信

相关电影/影人

坦妮娅·玛蕾特

坦妮娅·玛蕾特

Tania Mallet

职业：演员

查看影人作品  >

007之金手指

007之金手指 (1964)

7.3

导演：盖伊·汉弥尔顿

主演：肖恩·康纳利

在线播放

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

原来他们在《惊奇队长》中撸的是假猫

漫威新片特效揭秘 全球票房将破10亿美元

43
原来局长尼克·弗瑞撸的是假猫
2

"复联4"发特辑&角色海报解读"生死"

分别是为了更好的重聚再战！猜猜谁将复活？

33
谁将在《复联4》复活？谁又将死去？
3

《复联4》内地定档4.24，提前北美两天！

加入全球最早上映地区 终于不用怕剧透了

漫威官宣超级英雄巨制《复仇者联盟4：终局之战》中国内..
4

HotToys曝《复联4》钢铁侠酷炫新装备

灭霸新造型亮相 镶宝石的无限手套安排上了

44
HotToys曝《复联4》钢铁侠酷炫新装备，六支爪形的巨型装..
5

《都挺好》倪大红有多红？角色图谱大总结

眼袋都会演戏！合作导演从张艺谋到吴京

29
在《都挺好》中倪大红饰演的苏大强让人印象深刻。总结倪..

查看更多