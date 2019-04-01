



英国女演员玛蕾特1941年5月19日出生在英国布莱克浦，父亲是英国人，母亲是俄罗斯人，同时也是海伦·米伦父亲的妹妹。她16岁作为模特出道，上世纪20世纪五六十年代在T型台上取得巨大成功。





在2003年接受007粉丝网站MI6的采访时，玛蕾特透露自己获得邦女郎的角色，是因为“有人把我的照片发给了（制作人）Cubby Brocoli”，“我相信那张照片是Henry Clark为Vogue拍摄的，我穿着比基尼躺在岩石上。”









在肖恩·康纳利主演的《007之金手指》（1964）中，玛蕾特饰演“邦女郎”Tilly Masterson，该角色为了给妹妹复仇，死于爱用钢边礼帽杀人的Oddjob之手。





《007之金手指》剧照











玛蕾特和肖恩·康纳利在 《007之金手指》片场 《007之金手指》片场





同样是在与MI6的访谈中，她还谈到自己在《007之金手指》之后就决定做回一名模特，她说那个世界让她感到更舒服，“拍电影是有趣的经历，但我觉得小工作间里只有摄影师和助理，让我感到更舒服。而且拍摄期间的限制令让我感到愤怒，太可怕了，我接受不了我的生活会是这样。为了避免发生事故我被禁止骑马，还有不准出国等等。”





在那次采访中，她还表示自己出演《金手指》其实是“巨大的牺牲”，”最开始我每周的报酬是50英镑，我后来设法将之提高到了150英镑每周，但即便如此挣的仍然没有模特一天挣的多，所以拍摄《金手指》的六个月是巨大的牺牲。”