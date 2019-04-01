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青年演员龚俊加盟"虫林大作战"国配阵容

为"流浪艺术家"小蟋蟀阿波罗献声中文配音

2019-04-01 17:11:03 来源：Mtime时光网

国产热播剧《绝世千金》中的“霸道网页”龚俊，加盟了法国动画片《虫林大作战》的国语配音阵容，与小蟋蟀阿波罗一同经历冒险旅程。


　　时光网讯　由法国经典动画电影《小王子》制作团队全新打造，入围第91届奥斯卡最佳动画大名单的奇幻冒险动画电影《虫林大作战》，今日宣布新生代人气青年演员龚俊将加盟影片，为“流浪艺术家”小蟋蟀阿波罗倾情献声中文配音。据悉，该片将于4月13日正式登陆大银幕，巧借春光，为观众们带来一场轻松奇妙的“虫林”冒险之旅。 

　　《虫林大作战》由影响了一代法国人的经典IP《小虫虫的异想生活》改编而成，讲述了流浪的“艺术家”蟋蟀阿波罗，在机缘巧合之下来到一座神秘花园，遇到一群有趣可爱的昆虫，同他们一起在花园中发生的一个关于友情和勇气的故事。该片在法国上映后获得极高评价，被多家法国媒体评价为最佳儿童绘本改编电影，画面精致、剧情精彩、教育意义深远，是一部适合全家观看的优秀动画电影。


龚俊为《虫林大作战》配音

　　自3月16日《虫林大作战》正式定档后，国语版配音阵容一直备受期待，其中，小蟋蟀阿波罗由近期刚刚收官的热播剧《绝世千金》中，因饰演“霸道王爷”圈粉无数、热度大涨的青年演员龚俊进行配音。《虫林大作战》作为龚俊献声的首部动画电影，为了能够圆满完成此次任务，龚俊在配音前不仅向多位有过配音经验的好友取经，而且观看学习了多部动画电影，从他人的配音中汲取经验、总结要领。

　　龚俊坦言，为动画电影配音与自己以往表演经历不同，这是他第一次单纯用声音去塑造形象，通过声音表达性格，虽难度很大，但很高兴可以不断挑战自己，“也希望能为小朋友带来一个活泼可爱又机智勇敢的阿波罗的形象”。此次，龚俊配音的角色小蟋蟀阿波罗是一个因种种原因而不得不离开舞台、四处流浪的艺术家，他重视友情，内心满怀正义感且不乏热情与勇气，身处逆境依然对生活充满希望。

龚俊配音现场

　　龚俊本人的性格在许多地方与阿波罗都有着相似之处，也都经历了人生中的默默无闻到证明自己的阶段。”阿波罗是一个天生的艺术家，就算没有炫丽舞台的衬托，他依然可以在生活这个大舞台中演出自己的精彩，身处误解也能保持乐观，以积极向上的心态面对一切难题，这也让我在配音过程中感受到满满的正能量”。配音过程中，龚俊的工作状态十分认真，每句台词都要重复多遍，优中选优；

　　虚心听取配音导演的意见，改变自己的声线不断地进行尝试，力求做到完美。当自己的声音和电影中阿波罗的表演融为一体的时候，龚俊脸上写满了新奇和兴奋，小蟋蟀阿波罗也在龚俊的演绎下，变得更加的生动、更加立体。

　　奇幻冒险动画电影《虫林大作战》将于2019年4月13日正式与全国观众见面，其精美细腻的场景画面，惊险刺激的故事情节，令人忍俊不禁的笑点片段，势必将为全国观众带来一场精彩纷呈的“虫林”之旅。

   编辑：甄诚

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 虫林大作战 配音 龚俊
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