北影节这50部影片最值得看
买票一时爽，有这一份片单就够了
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2019-04-02 09:06:00 来源：Mtime时光网
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北京国际电影节即将开始
4月1日中午12点，本届北影节展映影片开票，作为影迷过年级别的大事，今年共有261部影片，从4月6日开始在北京各大影院展映，一直持续到4月21日。
热门的场次入《2001太空漫游》，在五秒钟内抢购一空，而一些冷门的佳片却无人问津。
时光君严格甄选了最值得抢票观看的50部影片，供你参考，为你排忧，帮你找到适合自己的影片。
这些影片里，有些是高逼格的艺术佳片，有些是重新修复的影史经典，有些是名不见经传的冷门佳片，有些是特别适合某些群体的类型佳作……总之今年北影节，有这一份推荐片单，肯定能满足各路影迷的需求。
抢票失败也不要紧，比较是北京国际转票电影节，想看的电影总是有办法看到的。
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《低俗小说》
《低俗小说》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★★
“鬼才”昆汀·塔伦蒂诺的这部名作不用过多介绍，此次在北影节展映的是最新修复的版本，想在大银幕全新修复画质下领略特拉沃尔塔与乌玛·瑟曼的尬舞吗？等转票吧！
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《疯狂的麦克斯》系列
《疯狂的麦克斯》系列
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
因为15年的《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》，这个上世纪70年代末就诞生的废土美学电影系列重新回归到大众视野。此次北影节将展映该系列全部四部影片，领略澳洲邪典电影巅峰之作，感受贯穿银幕四十年的雄性荷尔蒙！目前影片的情况是，《疯狂的麦克斯4》一票难求，前三部依然有比较充裕的余票，需要的朋友别手软。
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《魂断威尼斯》
《魂断威尼斯》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
威尼斯城瘟疫肆虐，他却甘愿为了他染上恶疾，只求陪伴在他身边。意大利新现实主义电影大师维斯康蒂晚年巅峰作品，展现艺术家的情欲与迷离，谱写以死亡为代价的爱情挽歌。此次的全新修复版本，方便大家领略影史最妖艳美少年。
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《我是古巴》
《我是古巴》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★★
诗电影的巅峰作品，影史教科书级别的长镜头，电影美学某个角度的极致表达，以及被压迫人民的反抗令人动容，是一部超越意识形态和时代局限的伟大电影。
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《关山飞渡》
《关山飞渡》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
稳坐西部片第一把交椅的约翰·福特巅峰作品，荡气回肠的史诗叙事影响了无数后来的电影，以及约翰·韦恩所代表的经典美国牛仔形象。
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《五至七时的克莱奥》
《五至七时的克莱奥》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
阿涅斯·瓦尔达奶奶几天前刚刚去世，作为普通影迷纪念她最好的方式，当然是在影院里欣赏她的作品，感受她的呼吸。《五至七时的克莱奥》是她早期的代表作之一，是在法国电影新浪潮时期的背景下拍摄的女性主义佳作。
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《沙滩上的宝莲》
《沙滩上的宝莲》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★★★
埃里克·侯麦近年来在影迷中的声誉越来越高，作为“新浪潮五虎将”中最温婉的作者导演，《沙滩上的宝莲》是了解他电影风格最适合的影片之一，他的自然风格与思辨会带给你不一样的新浪潮电影体验。《沙滩上的宝莲》是他“喜剧与箴言”系列的第三部，快来感受法国海岸的少女心事吧。
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《巴黎属于我们》
《巴黎属于我们》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
“新浪潮五虎将”里雅克·里维特的作品可能是大家最不熟悉的，这部作品是他的电影处子作，诚然他的作品闷骚程度可能戈达尔都不遑多让，但从中可以看出他对政治、戏剧、艺术的看法，以及对希区柯克悬疑风格的尝试和颠覆。
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《影武者》
《影武者》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★★
“疾如风，徐如林，侵掠如火，不动如山”。不需要过多介绍，仲代达矢以精准的演技一人分饰两角，黑泽明晚年代表作，戛纳电影节金棕榈影片，必然是今年北影节最热门的影片之一，准备抢票吧！
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《真人玩偶》
《真人玩偶》
抢票难度：★★★
推荐指数：★★★★
今年北影节默片单元里最值得一看的影片，恩斯特·刘别谦在好莱坞达到喜剧事业巅峰，但其德国时期的作品却被忽略了，好在北影节为我们带来了他的早期作品《真人玩偶》，这部影片与《卡里加里博士的小屋》有着类似的情节，但基调更加光明和戏谑，同时也有表现主义电影的特征，资深影迷不要错过。
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《荒野大镖客》
《荒野大镖客》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
电影大师莱昂内对黑泽明推崇之至，于是就有了这次影史上最著名的“非授权翻拍”《用心棒》的经典作品，伊斯特伍德老爷子年轻时在西部闯荡的潇洒身姿，再配上莫里康内的经典配乐，你会了解什么是经典二字。
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“阿普三部曲”
“阿普三部曲”
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★★
现在提到印度电影似乎都是高度类型化的商业电影，其实印度电影史上为我们贡献过一位现实主义电影大师——萨蒂亚吉特·雷伊。此次北影节上将展映他的代表作“阿普三部曲”——《大地之歌》《大河之歌》《大树之歌》，三部电影讲述男主角阿普与他生长的地方、与父母、与妻儿的故事，一个人的悲剧也是所有人的悲剧，是生活的悲剧。
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《史密斯先生到华盛顿》
《史密斯先生到华盛顿》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
经典好莱坞时期的全盛作品，大导演弗兰克·卡普拉为你演绎什么是纯正的“美国梦”，影片代表的的是美国国民的核心价值体系，也是那个理想主义纯正年代的时代精神。
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《寻找英格玛·伯格曼》
《寻找英格玛·伯格曼》
抢票难度：★★★
推荐指数：★★★★
2019年了，我们似乎更加怀念伯格曼了。近几年每年都有伯格曼相关的电影推出，或许在这个信仰与价值观从未如此多元的时代，他的作品能给我们新的启示。这部新片，导演是赫赫有名的德国新电影运动旗手之一的玛加蕾特·冯·特罗塔，她走访了很多被他影响的知名导演，并回顾了伯格曼的一生，寄托着对他的迷思。
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《他们已不再变老》
《他们已不再变老》
抢票难度：★★★
推荐指数：★★★★★
影片由《魔戒》三部曲导演彼得·杰克逊执导，纪录了经历第一次世界大战期间的人们的真实故事，影片中有大量史料为首次公开，对战争历史和纪录片感兴趣的朋友值得去影院观看。
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《疯狂的狐狸》
《疯狂的狐狸》
抢票难度：★★
推荐指数：★★★★
因为睡懒觉而错过飞机，二战结束后内田吐梦不得不留在长春电影制片厂教新中国的电影人们怎么拍电影。在50年代回国后，内田吐梦拍摄了大量各种题材的影片，而此次北影节展映的《疯狂的狐狸》就是他回国八年后拍摄的影片，影片布景借鉴了舞台艺术，形式十分前卫，而且难得一见！喜欢考据日本老电影的影迷不要错过这部大师导演的冷门佳作。
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《2001太空漫游》
《2001太空漫游》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★★★
毋庸置疑，有史以来最伟大的科幻电影。就说到这里，我去转票了！
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《女孩》
《女孩》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★
去年在全球引发话题的LGBTQ题材影片，戛纳国际电影节金摄影机奖（最佳处女作）获得者，讲述一位男孩为梦想努力的故事，他的梦想比普通人更加艰难，因为他想以女孩的身份，成为一位芭蕾舞舞者。
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《没有犹太人的城市》
《没有犹太人的城市》
抢票难度：★★
推荐指数：★★★★
难得一见的极具史料价值的纪录片，在城市景观中展现了欧洲反犹意识的崛起，被联合国收录为奥地利电影遗产15部佳作之一。
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《候鸟》
《候鸟》
抢票难度：★★★
推荐指数：★★★
还记得几年前在北影节上展映的《蛇之拥抱》吗？影片导演西罗·格拉的新片《候鸟》又来到了北京。与《蛇之拥抱》的神秘、原始不同，《候鸟》是一部讲述南美哥伦比亚黑帮的影片，但同样表现着现代文明与传统之间的复杂矛盾。
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《马尼拉：在霓虹灯的魔爪下》
《马尼拉：在霓虹灯的魔爪下》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
东南亚艺术电影这十多年来发展稳定，已经成为世界电影版图上的重要组成部分，其实早在上世纪70年代，这里就已经诞生了水准颇高的现实主义佳作，这部《马尼拉，在霓虹灯的魔爪下》被誉为菲律宾影史上最伟大的电影，带你了解东南亚人民的艰辛生活。
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《表兄弟》
《表兄弟》
抢票难度：★★
推荐指数：★★★★
本届北影节对五位法国新浪潮电影导演的作品进行集中展映，夏布洛尔的《表兄弟》是他早期的代表作品，从外省来到巴黎学习的青年与表哥的生活态度迥异，两人的这种矛盾最后演化为一场悲剧。影片比特吕弗的《四百击》更早上映，是名副其实的首部新浪潮电影。
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《四百击》
《四百击》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
特吕弗的导演处子作，法国新浪潮标志性的影片，可以说这部电影开启了一个全新的电影时代，影响力深远，虽然已经不是第一次在北京展映，但值得抢票瞻仰经典。
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《精疲力尽》
《精疲力尽》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★★
珍·茜宝时尚的短发，贝尔蒙多模仿亨弗莱·鲍嘉的造型，创造历史的跳接镜头，颠覆性的电影美学，既然其他四位新浪潮导演作品都有作品展映，怎么会漏过戈达尔呢？他的这部处子作值得每年欣赏一遍。
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《迷魂记》
《迷魂记》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★★
本届北影节有多部希区柯克的影片展映，《迷魂记》当然是这其中的首选，作为《视与听》杂志评选出来的有史以来最伟大的影片（没有之一），几乎每次观看都有新的发现，影片不是一部简单的悬疑影片，它代表着电影的意义和电影运作的机制，从这个角度重新欣赏影片，你会觉得它更加伟大。
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《西北偏北》
《西北偏北》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
本届北影节希区柯克展映影片中的一部，是所有希区柯克电影中包含母题最为复杂的一部，除了一贯的精神分析外，还夹杂对政治的指涉，其经典的旷野追逐戏永不过时。
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《莫扎特传》
《莫扎特传》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★★
今年北影节将十分贴心的展映诸多在去年离世的电影人们的作品，《莫扎特传》是捷克电影大师米洛斯·福尔曼离开欧洲后，在好莱坞留下的最负盛名的两部作品之一（另一部是《飞越疯人院》）。大师级的导演拍摄音乐大师的作品，有理由拒绝吗？
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《遮蔽的天空》
《遮蔽的天空》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★
一代意大利电影大师贝托鲁奇去年离世，今年北影节特别展映他的这部知名度相对较小的影片。
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《雨中曲》
《雨中曲》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★★
斯坦利·多南身后留下太多佳作，北影节展映的自然是他最出名的影片《雨中曲》，影片的经典程度毋庸置疑，快点转票回顾歌舞电影黄金时代的这部代表作吧。
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《去年在马里昂巴德》
《去年在马里昂巴德》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
去年是《广岛之恋》，今年是《去年在马里昂巴德》，北影节对左岸派大师阿伦·雷乃是真爱，作为影史上最负盛名的“闷片”之一，《马里昂巴德》的观影门槛不低，但无论是想挑战自己的观影品味，还是感受影史上左岸派电影独树一帜的风格，这部影片都是上佳选择。
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《血色清晨》
《血色清晨》
抢票难度：★★
推荐指数：★★★★
《血色清晨》不仅仅是李少红导演最巅峰的作品，也是华语电影史上一部被忽视的佳作，影片改编自马尔克斯的小说《一桩事先张扬的凶杀案》，但中国乡土的本土化完成的相当不错，对中国农民复杂性的一面进行了集中展示。
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《阿婴》
《阿婴》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★★
如果只能选一部本届北影节值得观看的华语片，那我会选择《阿婴》。因为这部风格大胆的艺术电影由一代人的女神王祖贤主演，幕后集合了邱刚健导演、蔡康永编剧（没错，就是你想的那位）、关锦鹏策划、叶锦添艺术指导，这样黄金班底的华语片此前流传的版本却是渣画质，对一部视觉上登峰造极的华语片而言简直是亵渎，所以千万不要错过在影院欣赏本片的机会。
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《小家伙》
《小家伙》
抢票难度：★★
推荐指数：★★★★
去年入围戛纳国际电影节主竞赛单元的影片，典型的第三世界现实主义电影，讲述吉尔吉斯女工悲惨生活，纯朴的现实主义美学最为动人，何况影片女主角耶斯利亚莫娃是去年的戛纳影后。
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《希斯特斯兄弟》
《希斯特斯兄弟》
抢票难度：★★
推荐指数：★★★★
去年颁奖季被忽视的佳作，金棕榈法国导演雅克·欧迪雅来到好莱坞拍摄的第一部作品，而且是一部反类型西部片，展现西部文明消亡的历史节点。这部影片比欧洲艺术片更平易，比好莱坞类型片更细腻，何况还有约翰·C·赖利与杰昆·菲尼克斯两位影帝级的演员互飙演技。
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《工作》
《工作》
抢票难度：★★★
推荐指数：★★★★
去年去世的另一位意大利电影大师埃曼诺·奥尔米，他的《木屐树》和《米兰心事》或许资深影迷比较熟悉，这部《工作》是他早期的代表作，是奠定他现实主义电影大师的作品。
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《重建》
《重建》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★★
罗马尼亚电影教父级的导演卢西恩·平蒂列去年离世，今年北影节将展映他的代表作《重建》，本片也被誉为是罗马尼亚最伟大的电影，讲述了特殊历史年代里，人性挣扎和荒诞的一面，是今年影节上最值得观看的经典欧洲艺术电影之一。
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《日日是好日》
《日日是好日》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★
日本国宝级的女星树木希林去年离世，她将这部遗作《日日是好日》留给了我们，影片讲述的是两位年轻女性向老师学习茶道的故事，非常日式也非常温婉的影片，除了树木希林外，多部未华子和黑木华两位女星在影片中也有上佳的发挥，日片影迷不要错过。
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《女继承者》
《女继承者》
抢票难度：★★★
推荐指数：★★★★
去年的一部LGBTQ佳作，曾入围柏林国际电影节主竞赛单元，女主角安娜·布伦也获得了柏林影后，表演有力，情感真挚，整体也很沉稳的一部佳作。
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《江边旅馆》
《江边旅馆》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★★
洪尚秀导演的新作《江边旅馆》也来到了北京，讲述一位老诗人和两个儿子的故事，依然是洪式的絮叨，但此次对人生的感悟比以往更加忧愁，建议观影之前喝一杯小酒再入场慢慢品味。
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《未来的未来》
《未来的未来》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★
本届北影节，日本当代动画电影匠人细田守的新作《未来的未来》将展映多场，官方还配套推出了“细田守的奇幻地图”回顾展，除了本片外，《夏日大作战》《穿越时空的少女》《狼的孩子与雪》《怪物之子》四部影片也将展映，喜欢他的影迷可以留意抢票。
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《云端之上》
《云端之上》
抢票难度：★★
推荐指数：★★★
伊朗电影就是质量的保障，何况本片是曾执导过《小鞋子》的伊朗名导马基德·马基迪的新作，依然是朴实的现实主义，依然有人性的闪光之处。导演还会亲自来到北京与大家交流。
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《日暮》
《日暮》
抢票难度：★★★
推荐指数：★★★★
《索尔之子》导演拉斯洛·奈迈施的新片，继续用自己独特的沉浸式风格和角度，讲述欧洲的历史，曾入围威尼斯电影节主竞赛单元。35mm胶片拍摄，十分适合大银幕观赏。
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《盛夏》
《盛夏》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
去年戛纳电影节主竞赛单元的佳作，讲述苏联传奇摇滚音乐人Viktor Tsoï的故事，在继承了精准有效的运动摄影和长镜头场面调度之外，影片还大胆的融入了很多MV式的段落对叙事进行解构和拼贴，可以说用摇滚乐的方式演绎了一部摇滚电影。
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《福冈》
《福冈》
抢票难度：★★★
推荐指数：★★★★
中国导演+韩国主演+在日本拍摄=《福冈》。张律是一位常年在韩国拍片并享有盛誉的中国作者导演，这部新片也借着他的特殊身份，讲述着牵扯到中日韩三国的三角恋故事，但影片的格局显然不止于此。
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《猴子》
《猴子》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
今年北影节“午夜场”环节的惊喜之一，今年圣丹斯电影节口碑大爆的佳作，全片由非职业演员表演，讲述八位南美游击队员与世隔绝，看守一位俘虏的揪心故事。情节的张力和对政治的指涉都令影片颇具看点。
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《撞死了一只羊》
《撞死了一只羊》
抢票难度：★★
推荐指数：★★★★
万玛才旦导演的新作，在视听和文化层面建构了一个颇具神秘感的藏地空间后，在文本上又留下了巨大的解读空间让观众参与其中，是一部视听和叙事上都非常值得深入思索的影片，令人联想到基耶斯诺夫斯基的影史经典《维罗妮卡的双重生命》。本片在北影节展映后，还将与4月26日全国公映。
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《你的鸟儿会唱歌》
《你的鸟儿会唱歌》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★★
看惯了安藤樱飙演技，要不要看看她老公柄本佑呢？新片《你的鸟儿会唱歌》由柄本佑、染谷将太、石桥静河三位日本中生代演技派组成卡司，讲述互为朋友的三位年轻人之间的暧昧与青春，影片位列去年《电影旬报》选出的第三位。
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《企鹅公路》
《企鹅公路》
抢票难度：★★★★
推荐指数：★★★★
在日本口碑上佳的动画新片，讲述四年级小男孩对企鹅和女牙医突然感兴趣的故事，其实细腻的展现了孩子从纯真期到启蒙阶段这个节点上的趣事。
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《女他》
《女他》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★
十分难能可贵的影片，其一这是一部华语独立定格动画电影，其二它所展现的内容也十分深刻，不如约上朋友，去影院里见证中国杨·史云梅耶的诞生。
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《夜以继日》
《夜以继日》
抢票难度：★★★★★
推荐指数：★★★★
去年除了《小偷家族》外，另一部引发话题的日本佳片，由新锐导演滨口龙介执导，并入围了戛纳电影节主竞赛单元。对恋爱形式的探讨和展现可能是近年来的电影中最深入、最细致的一部。