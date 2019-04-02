4月1日中午12点，本届北影节展映影片开票，作为影迷过年级别的大事，今年共有261部影片，从4月6日开始在北京各大影院展映，一直持续到4月21日。

热门的场次入《2001太空漫游》，在五秒钟内抢购一空，而一些冷门的佳片却无人问津。

时光君严格甄选了最值得抢票观看的50部影片，供你参考，为你排忧，帮你找到适合自己的影片。

这些影片里，有些是高逼格的艺术佳片，有些是重新修复的影史经典，有些是名不见经传的冷门佳片，有些是特别适合某些群体的类型佳作……总之今年北影节，有这一份推荐片单，肯定能满足各路影迷的需求。

抢票失败也不要紧，比较是北京国际转票电影节，想看的电影总是有办法看到的。