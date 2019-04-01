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《雷霆沙赞！》IMAX红毯特辑

"视笑"大片全程高能 沙赞强推IMAX3D版

2019-04-01 13:18:39 来源：Mtime时光网

“沙赞本赞”扎克瑞·莱维惊喜现身，在中国的红毯礼上强推IMAX 3D版。

《雷霆沙赞！》主创IMAX红毯特辑

　　被海内外媒体一致评为“史上最fun的超级英雄电影之一”并将于4月5日登陆全国超600家IMAX影院的超级英雄“视笑”大片《雷霆沙赞！》今日发布IMAX红毯采访特辑，“沙赞本赞”扎克瑞·莱维惊喜现身，在中国的红毯礼上强推IMAX 3D版，向观众喊话必须来IMAX影院观看《雷霆沙赞！》。

　　可帅可萌圈粉无数的“沙赞”扎克瑞·莱维在红毯上接受采访时表示：“《雷霆沙赞！》这样的影片必须看IMAX版，这是一部真正的超级英雄电影，全程高能，这部影片非常精彩，其中不乏各种震撼人心的大场面，IMAX的超大影厅也会加强你的观影体验，因为影片中有很多令人爆笑的桥段，和这么多观众一起看，一定会很开心。”

《雷霆沙赞！》IMAX海报

　　《雷霆沙赞！》讲述了中学生比利获得天赐神力，只要他喊出“沙赞”就秒变硬汉，喜提六大神力，上天入地匡扶正义的故事。伴随着欢乐俏皮的背景音乐，沙赞测试神力时笑料频出的欢脱戏份让观众迫不及待想在IMAX大银幕上一睹全片，扎克瑞·莱维的表演也让人印象深刻，无论夸张的超能力，还是令人捧腹的对白，都将一个“外表十足硬汉，内心超萌少年”的逗比超级英雄刻画的惟妙惟肖，而向来擅长放大细节的IMAX影院，会以最佳的声画影音将这份轻松逗趣的氛围和最纯粹的快乐带给观众。

   编辑：边界

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扎克瑞·莱维

扎克瑞·莱维

Zachary Levi

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