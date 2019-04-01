想玩更多电影答题，快进入时光猜电影小程序吧！

「人生至少要有两次冲动，一次是奋不顾身的爱情，一次是说走就走的旅行。」





奋不顾身的爱情可遇而不可求，而说走就走的旅行又总为生活琐事而牵绊，为了不让我们心底那句“世界那么大，我想去看看”变成空话，小编特别为你准备了一场特别的旅行。





小伙伴们暂且放下手边的琐事，跟着小编走进那些经典电影中出现过的场景，开启一场奇妙的旅程吧！











【参与方式】

扫描下方二维码进入或微信小程序搜索“时光猜电影”，找到“跟着电影去旅行”专场挑战赛，答题通关后即可参与抽奖。

















【小试身手】想提前了解答题的小伙伴们，看过来。

A：亚龙湾热带天堂森林公园 B：黄果树国家公园 C：三清山国家公园





答：A亚龙湾热带天堂森林公园













电影《非诚勿扰2》中以雨林特色景观为主的取景地是“亚龙湾热带天堂森林公园”该景区也是大多数游客到三亚的必去地之一，这里树木繁多茂密，登至山顶可将“天下第一湾”--亚龙湾的美景尽收眼底。





电影中舒淇赤脚走在吊桥上，葛优在她身后远远观望。如画的风景将浪漫的氛围也烘托到了极致。而舒淇走过的吊桥即是“亚龙湾热带天堂森林公园”中的过江龙索桥，该桥长达168米，悬空数十米，为海南第一铁索吊桥。两头有林间石径，东面石径之后是有“爱巢”之称的鸟巢度假村（西区），因而又有情人桥之称。《非诚勿扰2》杀青后，每天都有大批人潮排队等候过桥，体会片中主人公“云中漫步”的感受。





想玩更多电影答题，快进入时光猜电影小程序吧！



