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跟着电影去旅行丨答题赢免费影票

来一次是说走就走的电影旅行吧

2019-04-01 18:11:37 来源：Mtime时光网

想玩更多电影答题，快进入时光猜电影小程序吧！
　　「人生至少要有两次冲动，一次是奋不顾身的爱情，一次是说走就走的旅行。」

　　奋不顾身的爱情可遇而不可求，而说走就走的旅行又总为生活琐事而牵绊，为了不让我们心底那句“世界那么大，我想去看看”变成空话，小编特别为你准备了一场特别的旅行。

　　小伙伴们暂且放下手边的琐事，跟着小编走进那些经典电影中出现过的场景，开启一场奇妙的旅程吧！

 


【参与方式】
　　
　　扫描下方二维码进入或微信小程序搜索“时光猜电影”，找到“跟着电影去旅行”专场挑战赛，答题通关后即可参与抽奖。

 


【小试身手】想提前了解答题的小伙伴们，看过来。
请听题：《非诚勿扰2》以雨林特色景观为主的取景地是？
A：亚龙湾热带天堂森林公园     B：黄果树国家公园      C：三清山国家公园
 

答：A亚龙湾热带天堂森林公园 



　　电影《非诚勿扰2》中以雨林特色景观为主的取景地是“亚龙湾热带天堂森林公园”该景区也是大多数游客到三亚的必去地之一，这里树木繁多茂密，登至山顶可将“天下第一湾”--亚龙湾的美景尽收眼底。

　　电影中舒淇赤脚走在吊桥上，葛优在她身后远远观望。如画的风景将浪漫的氛围也烘托到了极致。而舒淇走过的吊桥即是“亚龙湾热带天堂森林公园”中的过江龙索桥，该桥长达168米，悬空数十米，为海南第一铁索吊桥。两头有林间石径，东面石径之后是有“爱巢”之称的鸟巢度假村（西区），因而又有情人桥之称。《非诚勿扰2》杀青后，每天都有大批人潮排队等候过桥，体会片中主人公“云中漫步”的感受。

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   编辑：汀

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关键词： 时光猜电影
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非诚勿扰2

非诚勿扰2 (2010)

6.7

导演：冯小刚

主演：葛优 舒淇

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