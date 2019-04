《权力的游戏》第八季会在4月14日美国开播,第八季只有六集,每一集都超过60分钟,制片人宣称:“每一集的容量都像是一部电影。”





时光网讯 HBO出品的魔幻大剧 HBO出品的魔幻大剧 《权力的游戏》 在第八季播出之后退出一部纪录片,时长两小时,播出时间是美国5月26日,即第八季播出完毕的后一周。





据片方介绍,这部纪录片名为《权力的游戏:最后的守夜》(Game of Thrones: The Last Watch),将会深入介绍剧组和演员,纪录片中会涉及很多主演的专访,他们会谈到出演这部剧集以来的众多故事,这是一部深入挖掘《权力的游戏》的纪录片,这是与观众进行一次难忘的告别。





