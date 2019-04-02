古天乐、林峯、郑嘉颖齐聚《反贪风暴4》北京首映礼。“反贪”系列电影拍到第四部，古天乐透露这一次演“陆Sir”最大的区别是要坐牢，角色的双重身份很过瘾。





“反贪”系列电影拍到第四部，古天乐透露这一次演“陆Sir”最大的区别是要坐牢，“这次我要一个人去监狱里查案，角色的情绪比较压抑，既有坐牢的戏份，又有ICAC的戏份，双重身份很过瘾。”首次加盟的林峯这次扮演了一个“变态”的坏人，因为粤语和国语配音都是自己来，林峯笑称自己算是“变态”了两次。林峯还表示这次和古天乐是《寻秦记》18年后第二次合作，又学到了很多东西。









在发布会现场，古天乐、郑嘉颖、林峯、林家栋四位主演集体亮相，谈到此次重聚，四位主演心情各有不同，古天乐直言再次见到林家栋这位“仇人”，心情郁闷，林家栋不甘示弱，现场回怼：”那当然了，你到了我的地盘，当然不好过。“，引得现场阵阵笑声。对于相识许久的郑嘉颖，林峯则表示此次合作倍感亲切，打斗戏配合默契十足。





此次也将自公布以来就备受关注的监狱设定搬到发布会现场，古天乐、郑嘉颖分别带领“赤澳监狱队”、“廉政公署队”，众人互撂狠话气氛热烈。周秀娜、谭耀文领衔众人现场还原电影角色，双方金句不断。经典的“ICAC查案，无可奉告”等台词令现场观众高呼：“这才是熟悉的港片范儿！”





编辑：隐饮