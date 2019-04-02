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古天乐林峯齐聚《反贪风暴4》北京首映

"陆Sir"边坐牢边查案！古天乐双重身份过瘾

2019-04-02 09:28:22 来源：Mtime时光网

古天乐、林峯、郑嘉颖齐聚《反贪风暴4》北京首映礼。“反贪”系列电影拍到第四部，古天乐透露这一次演“陆Sir”最大的区别是要坐牢，角色的双重身份很过瘾。
       

《反贪风暴4》首映发布会

时光网讯 犯罪动作大片《反贪风暴4》于4月1日在京举行首映发布会，监制黄百鸣、导演林德禄以及主演古天乐郑嘉颖林峯林家栋周秀娜谭耀文栢天男夏嫣刘梦娜全阵容集结亮相。

       “反贪”系列电影拍到第四部，古天乐透露这一次演“陆Sir”最大的区别是要坐牢，“这次我要一个人去监狱里查案，角色的情绪比较压抑，既有坐牢的戏份，又有ICAC的戏份，双重身份很过瘾。”首次加盟的林峯这次扮演了一个“变态”的坏人，因为粤语和国语配音都是自己来，林峯笑称自己算是“变态”了两次。林峯还表示这次和古天乐是《寻秦记》18年后第二次合作，又学到了很多东西。

        电影《反贪风暴4》以一场实名举报展开，举报狱中罪犯与监督私相授受，警匪勾结，陆志廉（古天乐饰）以身犯险入狱查案，遭遇以曹元元（林峯饰）的狱中黑暗势力的不断刁难，最终陆港联手，破获内地白手套来港洗黑钱的惊天大案。

        在发布会现场，古天乐、郑嘉颖、林峯、林家栋四位主演集体亮相，谈到此次重聚，四位主演心情各有不同，古天乐直言再次见到林家栋这位“仇人”，心情郁闷，林家栋不甘示弱，现场回怼：”那当然了，你到了我的地盘，当然不好过。“，引得现场阵阵笑声。对于相识许久的郑嘉颖，林峯则表示此次合作倍感亲切，打斗戏配合默契十足。

        此次也将自公布以来就备受关注的监狱设定搬到发布会现场，古天乐、郑嘉颖分别带领“赤澳监狱队”、“廉政公署队”，众人互撂狠话气氛热烈。周秀娜、谭耀文领衔众人现场还原电影角色，双方金句不断。经典的“ICAC查案，无可奉告”等台词令现场观众高呼：“这才是熟悉的港片范儿！”

        监狱设定是《反贪风暴4》的一大看点，陆志廉（古天乐饰）作为香港纪律部队代表，进入监狱查案实属罕见，再加上拳拳到肉的监狱群架、惊心动魄的直升机搏斗、火光冲天的安全屋枪战……众多动作场面“狠”带感。影片将于2019年4月4日正式上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 反贪风暴4 古天乐 林峯 郑嘉颖
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