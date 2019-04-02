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少年儿童也要有专属的观影院线了

“红影计划”献礼片座谈会在京举行

2019-04-02 09:40:19 来源：Mtime时光网

“红影计划”将帮助符合条件的青少年宫（活动中心）、企事业单位的礼堂进行改造，与社会院线合作共同打造少年儿童观影的专属院线。
　　时光网讯  ４月１日，“红影计划”——国庆七十周年献礼影片座谈会在京举行。李菁、郑亚旗、高亚麟等演艺界人士助阵。会上，中国少年儿童发展服务中心媒介与教育中心副主任周长征介绍了“红影计划”的基本情况，少年儿童也要有专属的观影院线了。

　　“红影计划”主要包括三个部分：一是每年推荐一批适合少年儿童观看的积极向上的正能量儿童影片；

　　二是广泛整合行业优质资源，动员社会力量、专业力量共同建立“红影剧场”。帮助符合条件的青少年宫（活动中心）、企事业单位的礼堂进行改造，与社会院线合作共同打造少年儿童观影的专属院线；

　　“红影计划”还将联合相关部门定期组织流动放映，启动“电影大篷车”等公益爱心活动，建立农村流动数字电影放映系统，帮助偏远地区的孩子们第一时间看到新电影、好电影。

　　三是开展少年儿童影视主题实践活动。围绕所观看的影片开展相关活动，组织少年儿童参与到影视创新实践活动中去，提升综合表达力、想象力和独立思考能力。

　　中国教育电视台影视部刘婷主任对“红影计划”微电影工作也进行了说明。据悉，中国教育电视台的《点赞青春栏目剧场》将展播“红影计划”活动内容，并推出一档微电影栏目。
　　
　　会上，也有《越位成名》等多部面向少年儿童的电影计划曝光。

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 红影计划
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