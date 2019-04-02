“红影计划”将帮助符合条件的青少年宫（活动中心）、企事业单位的礼堂进行改造，与社会院线合作共同打造少年儿童观影的专属院线。





“红影计划”主要包括三个部分：一是每年推荐一批适合少年儿童观看的积极向上的正能量儿童影片；





二是广泛整合行业优质资源，动员社会力量、专业力量共同建立“红影剧场”。帮助符合条件的青少年宫（活动中心）、企事业单位的礼堂进行改造，与社会院线合作共同打造少年儿童观影的专属院线；





“红影计划”还将联合相关部门定期组织流动放映，启动“电影大篷车”等公益爱心活动，建立农村流动数字电影放映系统，帮助偏远地区的孩子们第一时间看到新电影、好电影。





三是开展少年儿童影视主题实践活动。围绕所观看的影片开展相关活动，组织少年儿童参与到影视创新实践活动中去，提升综合表达力、想象力和独立思考能力。





中国教育电视台影视部刘婷主任对“红影计划”微电影工作也进行了说明。据悉，中国教育电视台的《点赞青春栏目剧场》将展播“红影计划”活动内容，并推出一档微电影栏目。

会上，也有《越位成名》等多部面向少年儿童的电影计划曝光。

编辑：hello王小羊