《波西米亚狂想曲》发布一支主创特辑，饰演皇后乐队吉他手的格威利姆·李与饰演皇后乐队贝斯手的约瑟夫·梅泽罗现身谈拍摄幕后。





今日，《波西米亚狂想曲》发布一支主创幕后特辑，特辑中，饰演皇后乐队吉他手的格威利姆·李与饰演皇后乐队贝斯手的约瑟夫·梅泽罗，回忆起他们参与到电影中的种种感受，以及皇后乐队成员布莱恩·梅和约翰·迪肯对于这部影片的支持。











皇后乐队成立于1970年，“形象不佳”的佛莱迪·摩克瑞用自己跨越4个八度的音域征服了布赖恩·梅和罗杰·泰勒。在接下来的几年里，他们用创作才华征服了世界。佛莱迪用充沛的创造力和前卫百变的音乐风格，带领皇后乐队冲破音乐市场的种种规则，冲破人们旧观念的重重束缚，因为超乎时代的创新意识被大众熟知，又因为波折不断的奋斗经历成为一代传奇。





为了极致还原这个摇滚史上的传奇乐队，饰演皇后乐队主唱约翰·迪肯的约瑟夫·梅泽罗在特辑中爆料：“这就像你在做有史以来最大的音乐会，并且你是首创者。我们提前五六个星期来排练乐队，我们彼此了解、相处得很好，我们在舞台上互动，拍摄了大约7-10天，拍摄了所有的独立片段和独立歌曲。”





从大放异彩到争议不断，皇后乐队始终站在舆论的风口浪尖，有过万人追捧的时刻，也有过充满迷惘的低谷，唯一不变的是他们始终“为那些受排挤处于人生低谷的人”而歌。





特辑中，饰演吉他手布莱恩・梅的格威利姆·李表示：“我曾经可以很简单的说我喜欢《Somebody To Love》、以及《Bohemian Rhapsody》这两首歌，但是现在我对我们在那部电影里演唱的每一首歌都有一种情感上的联系。”



