最新DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》展示了当熊孩子拥有超能力之后的欢脱表现，马克·斯特朗饰演的大反派遭遇种种猝不及防的“英雄壮举”。





笑到窒息！当熊孩子拥有超能力





此次曝光的“中二男团”版人物特辑，堪称全阵容集结，“沙赞”扎克瑞·莱维、比利·巴特森扮演者亚瑟·安其、比利好友弗莱迪扮演者杰克·迪伦·格雷泽，还有超级反派希瓦纳博士扮演者马克·斯特朗集体现身，正邪齐聚欢乐分享关于沙赞的故事。





和超人、蝙蝠侠不同，沙赞不是外星人，也没有万贯家产可以继承，他就是一个普通的熊孩子。比利·巴特森得到来自古老巫师的恩惠，只要喊出“沙赞”就能拥有非凡神力，片中从亚瑟·安其到扎克瑞·莱维的“变身”浑然一体，特辑中两人说话也默契非凡，亚瑟一个拍肩，扎克瑞就知道下一句该接什么话，一个天真可爱，一个童心未泯，二人合力完美呈现了一位少年英雄形象。然而，当熊孩子拥有了超能力，怎会走寻常路，必须先尽情狂欢玩一番。好友弗莱迪为沙赞打造“操作手册”，全面测试力量、速度、隐身、飞行等各种超能力，甚至把测试过程拍成视频上传到视频网站上面，全程欢脱的中二画风喷屏而出。

坏到可怕！正邪大战“视笑”震撼





正派“铁三角”演技精湛默契十足，此前海外媒体看片后就大赞：“扎克瑞·莱维天生就是沙赞！”“扎克瑞和杰克·迪伦·格雷泽搭档欢乐无限！”“两个小演员演技出众！”而片中的超级大反派希瓦纳博士同样分外“抢戏”，英国著名男星“马强”马克·斯特朗扮演这一角色，他称希瓦纳是一个狂热的、易怒的恶魔，而且实力强劲。片中希瓦纳博士有一只“异瞳”，绽放炫目蓝光令人心寒，他还可以像沙赞一样双手释放电波，两人狭路相逢，希瓦纳博士揍到沙赞砸穿墙壁，上天入地激战连连，竟一时难分伯仲！





对此马克·斯特朗还表示：“一个坏人需要和他的英雄一样强大，所以如果你的坏人不可怕，风险就不够大。英雄必须要感到很害怕！”不过，在不断迸发电光激烈对冲的酷炫大战场面里，也藏有令人捧腹的超级笑梗，比如双方高空对战激昂喊话，居然听不见对方在说什么，瞬间垮掉的爆笑梗猝不及防。



