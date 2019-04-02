青春悬疑电影《双生》发布“怦然心动版”预告，预告片中展示了男女主角初次相遇的情景。









对观众来说，青春与悬疑元素混搭的《双生》一直颇具神秘色彩。不过从此次曝光的预告中，我们终于能够梳理出部分的影片剧情。预告片中展示了男女主角初次相遇的情景，李品来到涛的住处，本以为自己只是来画肖像画的，没想到还有其他任务。不过这些似乎都难不倒李品，二人相处的十分融洽。这对于喜欢刘昊然的观众来说，无疑也是一份惊喜。





刘昊然剧照 不过，预告中似乎还隐藏着一些令人无法解开谜团，让人不由得想要去探索背后的故事。比如涛为什么会让李品改名叫路海，路海究竟是何人呢？在未遇到李品之前，涛究竟经历过什么事情而导致她需要一直坐在轮椅上呢？李品看到的两排身高线代表的是什么呢？涛口中不见了的姐姐究竟去了哪里？在这栋房子里还隐藏着多少不为人知的秘密呢？这一切，可能都需要大家亲自去电影院里揭晓答案了！ 不过，预告中似乎还隐藏着一些令人无法解开谜团，让人不由得想要去探索背后的故事。比如涛为什么会让李品改名叫路海，路海究竟是何人呢？在未遇到李品之前，涛究竟经历过什么事情而导致她需要一直坐在轮椅上呢？李品看到的两排身高线代表的是什么呢？涛口中不见了的姐姐究竟去了哪里？在这栋房子里还隐藏着多少不为人知的秘密呢？这一切，可能都需要大家亲自去电影院里揭晓答案了！





据悉，电影《双生》将于4月19日登陆全国各大院线。