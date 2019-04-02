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18岁的刘昊然怎样让人"怦然心动"?

《双生》曝新版剧情预告 陈都灵青春灵动

2019-04-02 10:12:20 来源：Mtime时光网

青春悬疑电影《双生》发布“怦然心动版”预告，预告片中展示了男女主角初次相遇的情景。
       

陈都灵剧照

时光网讯金振成执导，陈都灵刘昊然领衔主演的青春悬疑电影《双生》日前已经正式宣布定档4月19日。今日，影片发布“怦然心动版”预告，在展现影片青春气质的同时，也首次抛出了关于影片剧情方面的信息，让人对影片有了更多的了解。

       电影《双生》讲述了艺术学校学生李品（刘昊然饰），在一次偶然的机遇下获得了一份为期一个月的兼职工作，工作内容是为马上迎来自己生日的女孩涛（陈都灵饰）画肖像画，为此他来到了一处偏僻的豪宅。一段青春的邂逅就此展开，然而在朝夕相处的过程中，李品逐渐发现了这栋房子里似乎还隐藏着一些不为人知的秘密，而他与涛之间的关系也逐渐变得微妙起来。

       对观众来说，青春与悬疑元素混搭的《双生》一直颇具神秘色彩。不过从此次曝光的预告中，我们终于能够梳理出部分的影片剧情。预告片中展示了男女主角初次相遇的情景，李品来到涛的住处，本以为自己只是来画肖像画的，没想到还有其他任务。不过这些似乎都难不倒李品，二人相处的十分融洽。这对于喜欢刘昊然的观众来说，无疑也是一份惊喜。

       

刘昊然剧照

不过，预告中似乎还隐藏着一些令人无法解开谜团，让人不由得想要去探索背后的故事。比如涛为什么会让李品改名叫路海，路海究竟是何人呢？在未遇到李品之前，涛究竟经历过什么事情而导致她需要一直坐在轮椅上呢？李品看到的两排身高线代表的是什么呢？涛口中不见了的姐姐究竟去了哪里？在这栋房子里还隐藏着多少不为人知的秘密呢？这一切，可能都需要大家亲自去电影院里揭晓答案了！

       据悉，电影《双生》将于4月19日登陆全国各大院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 双生
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双生

双生 (2019)

0.0

导演：金振成

主演：陈都灵 刘昊然

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