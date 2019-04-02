《转型团伙》吴镇宇携手新生代创作歌手小鬼王琳凯，嗨唱电影《转型团伙》概念单曲《友情岁月》。对80后观众来说，《友情岁月》不只是耳熟能详的华语流行音乐经典，也承载几代人的青春回忆。





对70、80后观众来说，面世于1996年的《友情岁月》不只是耳熟能详的华语流行音乐经典，也承载几代人的青春回忆。吴镇宇对这首歌同样有着特殊的感情。当团队讨论《转型团伙》的电影歌曲创作方向，吴镇宇直接建议不如就选《友情岁月》，并积极推进团队购得版权。





《转型团伙》吴镇宇 歌有了，找谁来演唱？一次偶然的机会，吴镇宇看到了果然四子全新编曲演绎的《乱世巨星》舞台视频，并对王琳凯留下深刻印象，合作一拍即合。更让吴镇宇高兴的是，王琳凯还为《友情岁月》创作了说唱歌词，不仅非常契合《转型团伙》的电影主题，还戳中了吴镇宇的心声。





吴镇宇表示，《转型团伙》这部戏说的就是一个过气影帝在一系列荒诞又爆笑的遭遇中找回自我的故事。“披荆斩棘也不是为了跟谁攀比”、“当我依旧还是那么帅气出场，而你只能站在一旁然后鼓掌”，不仅是片中男主角的心声，也是吴镇宇从影至今所坚持的。





“小鬼才19岁，这首歌已经23岁了。我很意外。他不仅看过我们当年的电影，还懂我想说的话。”吴镇宇还为此一展歌喉，和王琳凯破次元对唱。“看来我们这些老鬼还没有过气！”





电影《转型团伙》讲述了吴镇宇饰演的过气影帝宇哥与当红童星费曼因一场拍摄意外而陷入黑帮纷争的故事，将于4月19日全国公映。