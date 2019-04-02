《如影随心》曝“爱过错过”版海报，该片由杜鹃、陈晓领衔主演，讲述了关于“婚后遇见真爱”故事背后隐藏的爱恨纠葛。







影片这组“爱过错过”版海报由“爱过”与“错过”共同组成，大胆的红绿配色呼应了这场交织着欲望的炙热爱情。在“爱过”版海报中，陈晓饰演的小提琴家陆松与杜鹃饰演的设计师文罂深情对望，盛开的罂粟花象征这份热烈又危险的爱，倒映在墙上的影子更是暗藏玄机。“错过”版海报中，主人公在罂粟花中迷失，分离，这份偷来的幸福似乎终究要走向破碎的边缘。





影片中陆松和文罂偷来的幸福无法被认可，可是当他们牵手逃离各自令人窒息的婚姻牢笼时，似乎一切又变的“情有可原”。而这场逃离的背后，他们迎来的似乎并不是新的出口，而是“共同作案”后不断的猜忌。这样的爱情将如何维系？令人期待。









《如影随心》将在4月19日全国上映。

编辑：隐饮