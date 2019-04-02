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杜鹃陈晓如何演绎“婚后遇见真爱”？

霍建起新片《如影随心》曝"爱过错过"海报

2019-04-02 11:55:52 来源：Mtime时光网

《如影随心》曝“爱过错过”版海报，该片由杜鹃、陈晓领衔主演，讲述了关于“婚后遇见真爱”故事背后隐藏的爱恨纠葛。
       时光网讯 爱情电影《如影随心》即将于4月19日全国上映，最新曝光的一组“爱过错过”版海报完美诠释了这个关于“婚后遇见真爱”故事背后隐藏的爱恨纠葛。电影由经典影片《那山那人那狗》的导演霍建起执导，陈晓杜鹃王嘉马苏共同主演，直击当代都市爱情的敏感残酷面。
 


       影片这组“爱过错过”版海报由“爱过”与“错过”共同组成，大胆的红绿配色呼应了这场交织着欲望的炙热爱情。在“爱过”版海报中，陈晓饰演的小提琴家陆松与杜鹃饰演的设计师文罂深情对望，盛开的罂粟花象征这份热烈又危险的爱，倒映在墙上的影子更是暗藏玄机。“错过”版海报中，主人公在罂粟花中迷失，分离，这份偷来的幸福似乎终究要走向破碎的边缘。

       影片中陆松和文罂偷来的幸福无法被认可，可是当他们牵手逃离各自令人窒息的婚姻牢笼时，似乎一切又变的“情有可原”。而这场逃离的背后，他们迎来的似乎并不是新的出口，而是“共同作案”后不断的猜忌。这样的爱情将如何维系？令人期待。 

       电影《如影随心》用一个危险暧昧，又残酷真实的爱情故事，将都市男女面对感情时的敏感与不安展现的淋漓尽致。陆松和文罂的这段“危险关系”看似特殊，却映射了当代爱情最真实残酷的一面，不止是“婚后遇见真爱怎么办”这个问题所延展出的感情纠葛，“以爱之名”背后的猜忌等，都让观众都能找到自己的影子。或许我们都应该先认真思考自己的爱情，再去选择婚姻。

       《如影随心》将在4月19日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 如影随心
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如影随心

如影随心 (2019)

0.0

导演：霍建起

主演：杜鹃 陈晓

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