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一言难尽！北京国际电影节公布主海报

大树下的"天坛女神" 寓意播洒芬芳于参天之树

2019-04-02 14:09:29 来源：Mtime时光网

第九届北京国际电影节公布主海报，海报中一棵树下屹立着“天坛女神”，寓意“脚踏大地，播洒芬芳于参天之树”。
        时光网讯 4月2日，第九届北京国际电影节公布主海报，海报中一棵树下屹立着“天坛女神”，寓意“脚踏大地，播洒芬芳于参天之树”，网友吐槽这张海报的设计和配色都有些一言难尽。同年举办的上海国际电影节海报，由国内著名海报设计师黄海操刀设计，设计充满美感和寓意。
       




   编辑：隐饮

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关键词： 北京国际电影节
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