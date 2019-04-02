第九届北京国际电影节公布主海报，海报中一棵树下屹立着“天坛女神”，寓意“脚踏大地，播洒芬芳于参天之树”。











4月2日，第九届北京国际电影节公布主海报，海报中一棵树下屹立着“天坛女神”，寓意“脚踏大地，播洒芬芳于参天之树”，网友吐槽这张海报的设计和配色都有些一言难尽。同年举办的上海国际电影节海报，由国内著名海报设计师黄海操刀设计，设计充满美感和寓意。

编辑：隐饮