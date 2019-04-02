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内地第一季度票房下滑谁背锅？

贡献了《流浪地球》的春节档埋下隐患

2019-04-02 16:40:12 来源：Mtime时光网

春节档作为全年最重要的档期，一季度票房表现不佳，该档期表现要负一定的责任。虽然档期总票房实现了些微的增长，但也埋下了危机的种子。
      时光网讯 3月刚刚结束，2019年第一季度内地电影市场的数据也新鲜出炉。

      3月内地票房共报收41.41亿（观影人次1.22亿），对比去年3月51.19亿的纪录减少9.77亿。其中国产影片票房为15.52亿，国产影片份额为37.46%。



      2019年第一季度总票房为186.17亿（观影人次4.8亿），对比去年同期202.2亿的纪录下降16.05亿。

      第一季度国产影片票房为132.65亿，国产影片份额为71.25%。前三个月，票房过亿影片21部，其中国产影片13部，进口影片8部。

      其实第一季度不只3月票房成绩出现下滑，1月票房33.68亿，较去年同期少15.84亿。2月票房111.07亿，比去年高9.6亿，成为第一季唯一实现票房增长的月份。

      第一季度共诞生票房40亿以上电影一部，票房20亿级电影1部，票房10亿级电影3部，票房5亿至10亿的电影4部。

      一二三月票房冠军分别为《大黄蜂》、《流浪地球》、《惊奇队长》。其中《流浪地球》暂居2019年内地票房冠军，《大黄蜂》和《惊奇队长》暂居2019年进口片票房冠亚军。

      截至3月底，全国银幕总数达到63567块。其中3D银幕56913块，约占90%。巨幕共计930块，包括中国巨幕336块。全国县级城市影院共有5365家，县级影院银幕23275块，占比约为47%、37%。

2019年第一季度内地票房TOP10：
1《流浪地球》46.5亿
2《疯狂的外星人》22.02亿
3《飞驰人生》17.17亿
4《大黄蜂》11.48亿
5《惊奇队长》10.23亿
6《比悲伤更悲伤的故事》9.23亿
7《阿丽塔：战斗天使》8.94亿
8《熊出没·原始时代》7.14亿
9《新喜剧之王》6.24亿
10《绿皮书》4.74亿



      在第一季度的重要档期中，元旦档3天票房10亿，较去年同期少2.7亿，票房冠军为国产电影《来电狂响》；春节档7天票房58.73亿，较去年同期多1亿，票房冠军为国产电影《流浪地球》；情人节票房6.7亿，较去年同期多4.07亿，票房冠军为《流浪地球》。

      第一季度取得高票房的国产片全部来自春节档（《比悲伤更悲伤的故事》虽然由中国台湾出品，但以进口片的身份进入内地市场）：《流浪地球》《疯狂的外星人》《飞驰人生》《熊出没·原始时代》《新喜剧之王》纷纷杀入第一季度票房前十名，其中《流浪地球》《疯狂的外星人》《飞驰人生》更是包揽第一季度票房前三甲。

      春节档作为全年最重要的档期，一季度票房表现不佳，该档期表现要负一定的责任。虽然档期总票房实现了些微的增长，但也埋下了危机的种子。

      首先，春节期间影院“坐地起价”，影响了部分观众的观影热情，在内地银幕总数年增长1万块的情况下，春节档观影人次却相比去年下跌1500万。

      另外，今年春节档新片后劲不及去年，春节档之后，票房收割能有限。

      2018年2月、3月票房冠军分别被春节档票房冠军《唐人街探案2》和春节档票房季军《红海行动》拿下。今年春节档影片仅《流浪地球》拿过月票房冠军。

      2018年春节档票房前五名影片总票房106.2亿，而2019年春节档票房前五名总票房约99亿，差距超过6亿。

   编辑：羊羊

关键词： 内地票房 2019 流浪地球 大黄蜂 惊奇队长 春节档
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