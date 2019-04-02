《大侦探皮卡丘》敲定将与北美同步于5月10日登陆内地院线。



《大侦探皮卡丘》定档海报 《大侦探皮卡丘》定档海报





《大侦探皮卡丘》以人类和口袋妖怪共生的超现实实景社会为背景，讲述王牌私家侦探失踪后，他21岁的儿子在大侦探原来的助手皮卡丘的帮助下开始寻找真相。一路上他们遇到了形形色色的口袋妖怪，并发现了一个惊人的真相，它很可能破坏人类和口袋妖怪的和平共处，并威胁到整个口袋妖怪世界。

该片由《格列佛游记》《鸡皮疙瘩》导演罗伯·莱特曼执导，小贱贱瑞安·雷诺兹为皮卡丘配音，贾斯提斯·史密斯出演失踪侦探的儿子，渡边谦、比尔·奈伊都有献声。 影片北美定档2019年5月10日开画。





《大侦探皮卡丘》竖版定档海报





