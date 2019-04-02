青年演员龚俊首次为动画电影担任配音，坦言非常紧张。





特辑中，龚俊坦言首次为动画电影配音让他倍感紧张，角色夸张的表达方式、不同语言的发声方式和语言习惯都成为了这次配音中需要攻克的难题。剧本台词的语义、角色的口型以及中文与法语语感重音的差异都需要同时顾及。除了需要攻克语言上的难关，对于阿波罗在影片中前后的性格变化的把控也尤为重要。如何表现阿波罗在影片前半段孤独流浪艺术家和后期充满勇气、重拾自信的感情变化，这对从未给动画人物配音的龚俊来说，也是一个不小的考验。





由影响了一代法国人的经典IP《小虫虫的异想生活》改编而成的《虫林大作战》讲述了流浪的“艺术家”蟋蟀阿波罗，在机缘巧合之下来到一座神秘花园，遇到一群有趣可爱的昆虫，同他们一起在花园中发生的一个关于友情和勇气的故事。





《虫林大作战》中小蟋蟀阿波罗从一个居无定所、孤身一人的艺术家到后期为了朋友、为了家园奋起而战的骑士的转变，对此龚俊也表达了自己的观点，他认为阿波罗内心中是带有热情的，但是因为生活的原因不得不将热情深埋心底，这点从他初到神秘花园对昆虫们的热情就可以看出，后期他为神秘花园对抗害虫的时候，内心的热情火焰被再次释放出来，让他重新找到了自我、经历了个人性格的蜕变和情感的升华，成长为一个敢于面对困难、有担当的男子汉。





《虫林大作战》将于4月13日正式上映。