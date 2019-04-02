第四届青葱计划创投会在京举办，十强“小葱”选手带着自己拍摄的创投短片，走上了创投会的大舞台，他们将有机会拍出自己的院线电影。“山下学堂”创始人陈坤、周迅为选手们隔空加油。

第四届青葱计划创投会 时光网讯 第四届青葱计划创投会4月2日在京举办，十强“小葱”经过业界著名导演、制片人、编剧组成的强大评审团、导师团为期四个月的系统指导后，带着自己拍摄的创投短片走上了创投会的大舞台。 第四届青葱计划创投会4月2日在京举办，十强“小葱”经过业界著名导演、制片人、编剧组成的强大评审团、导师团为期四个月的系统指导后，带着自己拍摄的创投短片走上了创投会的大舞台。









在创投会现场，中国电影导演协会会长李少红上台为十强“小葱”送上鼓励:“每年的春天都是我非常盼望的时刻，这是我们培育出小葱的季节。今年已经第四届了，从青葱计划选出来的十强学员，有机会得到国家电影局的资助，拍出自己的院线电影，我们也特别愿意奉献出我们的时间跟精力，把经验传递给这些年轻人，希望他们茁壮成长，尽快为中国电影事业做出贡献。”





第四届青葱计划主席谢飞表示：“年轻导演的成长需要阅历，同时需要一个机制，帮助他们更快地跟业界联系起来，得到机会展现他们的能力。我很愿意做青葱计划的主席，来帮助年轻人走向成功。”





青葱计划理事长王红卫随后登台，为了即将毕业的小葱们向台下的投资方代表们坦露心声。他希望投资方或者制片方，“一定要在整个筹备、拍摄、后期过程中更加全面、更加专业、更加负责地帮助他们，别把投资新人项目当成是任务”。





随后，青葱计划总监付佳、青葱计划总制片人侯晓东上台代表组委会感谢今年到场所有业界朋友，特别是阿里影业、优酷视频、山下学堂、万达影业等合作方的代表，感谢他们这几年一如既往为青葱计划提供帮助和服务。





侯晓东表示：“未来希望有越来越多能够支持青年电影导演的公司、机构，加入到青葱计划的事业中，共同发掘与培养年轻导演，拍摄出更多优秀的青年电影项目。”





著名演员陈坤、周迅作为山下学堂的创始人，因工作关系不能来到现场，也通过vcr给十强小葱们送上了鼓励打气的祝福语。他们表示，山下学堂很高兴能和青葱计划合作，在这里他们看到了很多有才华、有态度的年轻人，希望十位年轻的导演用才华得到整个电影行业的认可，并且期待尽快在电影院看到他们的作品。





第四届青葱计划自2018年11月启动以来，吸引了全球各地有电影梦想的华人青年踊跃参加，收到来自不同国家和地区报送的近四百份报名作品。入围三十强的学员超过半数拥有海外专业院校学习背景，在经历了严格的遴选后，十强“小葱”终于带着自己的创投短片站上了梦寐以求的舞台。





十强“小葱”依次登台进行项目阐述并播放创投短片，他们分别是周润泽《一个好学生的诞生》，韦永垚《大祭司》、陈锅《小伶人》、高朋《老枪》、龙凌云《何处生长》、刘斯逸《三贵情史》、王懿雪《泳往直前》、 陈延企《一日游》、李晓鸥《猎风人》、闫啸林《难念的经》。





十强学员的项目内容涵盖了家庭、青春、犯罪、爱情、奇幻、体育等题材，未来他们将与影业公司代表们面对面交流，深入探讨他们构想中的电影项目，并对后续合作进行双向选择。

编辑：隐饮