也许预告片中不少镜头是假的，情节是编的，场景是用来障眼的，但你在观看这些预告片、点右键下载高清海报、上各种平台搜罗“复联4”新闻（可能还跟别家粉丝撕一撕）时，感受到的或感动或怀念，或期待或燃情，那份像开了八倍镜一样在海报上寻找自己心爱角色时的执着，那仿佛盼星星盼月亮般盼着中国内地定档终于结局喜大普奔的激动心情，可都是货真价实、不打折扣的呀。
记着这些复杂又浓烈的情感，《复联4》公映看完之后，你接下来还有什么盼头呢？时光网挑选了MCU中15位举足轻重的演员，看看他们在后复联时代，还会为我们交付怎样的新作品。
1. 小罗伯特·唐尼
求求漫威别再戳刀子了
身为MCU开山之作《钢铁侠》
中的托尼·斯塔克（看到这个姓，是不是一下就和开头提到的《权游》联系上了）本人，小罗伯特·唐尼
在《复联4》之后，很有可能会告别漫威电影宇宙。
至于《大侦探福尔摩斯3》
？唐尼和裘德·洛
这对儿电影版“福华”，早和英剧版“福华”一起加入了MCU。影片近日又延档1年，距离系列首部上映已经过去了整整十年的时间，还说什么呢？#盖里奇不配吃烤鸭。
2. 克里斯·埃文斯
桃总曾不止一次在不同场合表示，《复联4》之后，自己身为“美队”就将挂靴了。新作全都安排上了，《利刃出鞘》
是要跟“007”丹尼尔·克雷格
合作，他俩感情好到桃总已经在推特上替克雷格出头，怼调侃后者的主持人了。《红海潜水俱乐部》
和《红海行动》
毫无关系，讲述的是1981年，将埃塞俄比亚的犹太人拯救到以色列的故事，颇有“出埃塞记”的意味。
新片《无限》
由安东尼·福奎阿
执导，英文片名是“Infinite”，不过跟“无限战争”没什么关系，可能也没有“无限宝石”什么事儿吧。新剧《捍卫雅各布》
今日发布了片场照片，未来会在苹果的流媒体上播出，桃总饰演的检察官着手调查一起14岁男孩被谋杀的案件，结果，检察官发现在自己的儿子居然成了嫌疑人。
3. 克里斯·海姆斯沃斯
锤哥和“女武神”泰莎·汤普森共同主演的《黑衣人：全球通缉》，再次证明了MCU世界的宏大——无论去哪里工作，都很容易遇上前同事。除此之外，他的新作《达卡》还是由《复联3》的导演罗素兄弟编剧和监制，“美队”克里斯·埃文斯的动作替身萨姆·哈格里夫首执导筒，主创阵容都是漫威的。锤哥在本片中饰演一名雇佣兵，他受一名商人委托，去印度解救他被绑架的儿子，影片去年在印度拍摄。 而美国摔角届最著名的英雄式人物之一胡克·霍根的传记片，也在锤哥之后的工作计划中，由《小丑》的导演托德·菲利普斯执导。唯一比较遗憾的是，由于合同（就是钱）没谈妥，锤哥和“派派”克里斯·派恩这两个克里斯，双双退出了《星际迷航4》，这个片儿可能本身也要凉了。
4. 斯嘉丽·约翰逊
寡姐和变身为希特勒的塔伊加在《乔乔兔》中的剧照，感受一下
让人从快10年前的《钢铁侠2》
盼到现在的《黑寡妇》
独立影片，终于快要开拍了！这期间寡姐婚都离了2次（第一次是跟小贱贱），孩子都有了。这个片也是谜，“艾玛·沃森
可能出演女二号”这种消息怎么听怎么不真实，不过她确实也还没有试镜啦。
在《乔乔兔》
中，还出现了《雷神3：诸神黄昏》
导演塔伊加·维迪提
自导自演，出演希特勒这样的神奇选角，毕竟塔伊加本人就是犹太人……真是鸟大了，什么林子都有啊。寡姐在片中饰演一个单身母亲，她不争气的熊孩子把自己幻想中的希特勒当成朋友来了。而此前，寡姐还经历了因出演跨性别者而引发争议，最终退出影片《摩擦与拖拽》
的事件。
5. 马克·鲁法洛
"Yeah, Mark Ruffalo. Huh?"
马克叔在新作中，将与《卡萝尔》
的导演托德·海因斯
合作，片名还没定，影片改编自北美著名企业律师罗伯特·比洛特的真实经历，而马克饰演的就是这位律师本人。在美剧《我知道这是真的》
中，马克则将饰演一位中年男性，他想要修复与自己精神分裂的双胞胎弟弟之间的关系，还想把他从精神病院中救出来。
6. 杰瑞米·雷纳
虽然鹰眼是复联初代“六巨头”中最没存在感，甚至《复联3》
压根都没演的一位，但我还是要吹爆他在《复联4》新预告中潇洒短发大花臂的新造型！！这之后的雷纳依然要出演超级英雄电影，他会在擅长做恐怖片的Blumhouse新片《再生侠》
中，身为人类探员，与杰米·福克斯
所饰的“再生侠”一起共同打击邪恶，本片将是一部预算只有1000-1200万美元的低成本R级超英电影。
7. 布丽·拉尔森
真香也好，依然吃不下布丽·拉尔森
的颜也好，《惊奇队长》
可是在全球默默拿下了近10亿美元的票房（截止发稿时是9.93亿）。中国内地的10.25亿人民币，更是轻松拿下3月票房冠军。除了要在《复联4》中逆转乾坤、大显身手，在新片《正义的慈悲》
中，布丽还要和“霹雳火”迈克尔·B·乔丹
，以及上一条中刚提过的杰米·福克斯一起，出演这部根据美国人权律师布莱恩·史蒂文森回忆录改编的作品。
8. 布莱德利·库珀
“那个1就是他哦”
2019年的颁奖季过后，人人都记住了Lady Gaga
的那句“世界上有99个人不信你，只要有1个人信你就行”，毕竟这句话把让她拿了奥斯卡影后提名的布莱德利·库珀
钦定成了房间中唯一的那个“1”。此前曾因《美国狙击手》
中拿到了奥斯卡影帝提名的库珀，新片则是在二战电影《大西洋壁垒》
中再次饰演军人，身为一位在盟军登陆西欧之前，独自滞留敌后的美国伞兵。
第一次当导演的《一个明星的诞生》
让库珀尝到了甜头，他执导的下一部作品，就是自编自导自演的《伯恩斯坦》
，库珀本人饰演标题中的这位美国作曲家伦纳德·伯恩斯坦。而有趣的是，同一时期还有一部相同题材的影片也正在运作中——由凯瑞·福永
执导的传记片《美国人》
中，饰演伯恩斯坦的是杰克·吉伦哈尔
，而拿到伯恩斯坦音乐版权的，则是库珀执导的版本。
9. 乔什·布洛林
越过沙丘，才发现有这么多人等候？
其它角色都不知道能不能活过《复联4》，唯有灭霸的结局是不会错的吧？要是灭霸在《复联4》最后活下来了，是不是就类似于伏地魔在8部《哈利·波特》
电影之后没死，索隆的大眼睛在3部《指环王》
之后还完好无损——你们丫折腾什么呢？
本张沙雕，啊不，沙虫图片来自网络
10. 汤姆·赫兰德
当然了，我们最期待的还是马上7月份公映（还不知道能不能同步呐）的《蜘蛛侠：英雄远征》
，索尼估计也等得挺着急的，毕竟《复联4》上完，他们才能大大方方放出各种物料而不用担心把前者给剧透了。
罗素兄弟挺爱用漫威人，前有监制锤哥新片《达卡》
，后有执导荷兰弟主演的新作《谢里》
。他在片中饰演个为了支付医药账单而去抢银行的伊拉克退伍军医，根据真实事件改编，原著作者也是主人公原型现在还没出狱呢，非常硬核。而前文讲美队的时候提到过，由于档期冲突，桃总退出了荷兰弟的新片《神弃之地》
，接任他的则是“冬兵”塞巴斯蒂安·斯坦
，这可能就是缘分吧。
荷兰弟的新片真是什么类型都有，根据游戏改编的《神秘海域：德雷克船长的宝藏》
今年年初新换了导演，他饰演的是男主角内森·德雷克，剧情聚焦了游戏前传，讲述年轻的内森如何与维克托·苏利文相识，并向他讨教“真经”的故事。而与“星战”新女主黛茜·雷德利
共同出演的科幻片《混沌漫步》
，面临了大规模补拍，档期也推迟了1年。这么多新作，一时半会儿怎么才能忙得过来，我就不操心了。
11. 保罗·路德
跟鹰眼一样缺席了《复联3》
的蚁人，在《蚁人2：黄蜂女现身》
中好歹给出了个说得过去没能参战的理由，比连单兵电影都没有（也不可能有）的鹰眼还是好很多。惨的就是《蚁人2》
彩蛋一结束，他就发现只有自己还活着了。至于保罗·路德
在《复联4》之后的作品，这部名为《吾为敌》
的美剧剧情只有一句话：“为了提升自己生活，一个男人经历了实验性质的治疗”，让人连遐想都不知道该从哪儿开始。
12. 塞巴斯蒂安·斯坦
13. 查德维克·博斯曼
去年最风光的两部黑人电影的主创要联手了，“黑豹”查德维克·博斯曼
将与《黑色党徒》
的导演斯派克·李
合作新片《五滴血》
，讲述了经历过越南战争的一群老兵，在若干年后重回当年战斗过的森林，寻求灵魂救赎的故事，法国影星让·雷诺
也会加盟。《黑豹2》明年会开拍，而现在IMDb上还没有标注，我就先没往上写。
在此期间，卸任瓦坎达国王的查德维克还演了个新片叫《21座桥》
，片名原本叫《17座桥》
，为什么突然多了4座，也是让人困惑，不仅想起《黑豹》
中的那句台词：智者搭桥，愚者筑墙……本片讲述了查德维克所饰的不受重用的纽约警方侦探，因为杀害了一名警察，变成全市通缉犯后，得到了一个进行自我救赎的机会，不知道和桥会发生怎样的关系。
14. 本尼迪克特·康伯巴奇
红鼻子日上，戏水的本尼（是不是想到了马脸水怪那张照片）
看看本尼的工作安排，简直跟荷兰弟一样疯狂，巧的是，他俩合作的《电力之战》
此前因为韦恩斯坦丑闻一度被冷藏，现在终于有望重见天日，不过就是还没确定北美公映档期。他与“麦瑟尔夫人”瑞秋·布罗斯纳安
共同主演了发生在冷战时期的新片《铁皮木》
，留着小胡子的本尼饰演一名英国间谍，在冷战时期帮助CIA渗透了苏联的核武器项目，他和他的苏联消息源提供了终结古巴导弹危机的关键情报。
《奇异博士2》
15. 汤姆·希德勒斯顿
《复联4》上映后，漫威电影宇宙将迎来调整，除了老英雄淡出，为配合迪士尼旗下的流媒体平台Disney+，电影和剧集也将联动。凯文·费奇说，其中就包括“洛基”和“红女巫”的美剧（抖森和奥妹还好过，你说巧不巧），和在Netflix上播出的《铁拳》《惩罚者》那些不一样，新剧将由漫威影业负责制作，完整地融入现有的漫威电影宇宙，也会和过去与将来的MCU都产生联系。
明明在《复联3》中只是开头出现了5分钟，却要全世界跟着宣传，也是心累……抖森在《复联4》之后的电影与电视新作，目前就是《未定名洛基电视剧》这一部，他也曾在社交媒体回应了粉丝对该剧的关注：“洛基，要讲更多故事，制造更多麻烦，期待回归。”
美剧《未定名洛基电视剧》