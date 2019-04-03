昨晚HBO和漫威影业相继出招，《权游》发了支完全没有任何人出现的“无人生还”版预告片，而《复联4》几款或长或短的预告骗大家早就翻来覆去看烂了吧？昔日反目的战友重修旧好，曾经暴虐的玩咖要为朋友复仇，已然化灰的英雄以照片形式出现，MCU新晋的女神准备大显身手……







也许预告片中不少镜头是假的，情节是编的，场景是用来障眼的，但你在观看这些预告片、点右键下载高清海报、上各种平台搜罗“复联4”新闻（可能还跟别家粉丝撕一撕）时，感受到的或感动或怀念，或期待或燃情，那份像开了八倍镜一样在海报上寻找自己心爱角色时的执着，那仿佛盼星星盼月亮般盼着中国内地定档终于结局喜大普奔的激动心情，可都是货真价实、不打折扣的呀。





记着这些复杂又浓烈的情感，《复联4》公映看完之后，你接下来还有什么盼头呢？时光网挑选了MCU中15位举足轻重的演员，看看他们在后复联时代，还会为我们交付怎样的新作品。



