时光网讯
以Netflix的科幻惊悚系列《怪奇物语》
第二季和第三季场景为蓝本的全新鬼屋投体验项目即将亮相好莱坞环球影城和奥兰多环球度假区的2019“万圣节惊魂夜”。
今年，令人心惊肉跳的鬼屋接续着去年的鬼屋中充满悬疑的故事情节：一个异界怪兽令印第安纳州霍金斯小镇居民人心惶惶，并且深入平行宇宙，即所谓的“上下颠倒世界”，继续兴妖作怪。当这部热剧的故事情节跳转到1985年，东西海岸园区的鬼屋也将同时带领游客体验部分《怪奇物语3》中惊心动魄的鬼门关。
此次打造的鬼屋，由好莱坞环球影城和奥兰多环球度假区与Netflix的《怪奇物语》创作者和执行制片人一起通力合作，力求真实生动地再现系列剧集中的逼真场景。
《怪奇物语》第三季剧照
环球影城的“万圣节惊魂夜”可谓不折不扣的终极万圣节活动。25年来，全球各地的游客慕名来到“万圣节惊魂夜”，亲身体验恐怖电影中的惊悚氛围。年复一年，环球影城以家喻户晓的恐怖影视大片和原创故事为题材，营造出一个又一个极具电影级质感的鬼屋体验项目。而且，园区中每条街道都装点成高度主题化的恐怖地带，不时会有装扮成狰狞鬼怪的演员从每个黑暗的角落冲过来，令游客顿时魂飞魄散。
“万圣节惊魂夜”将于9月6日星期五在奥兰多正式开启，9月13日星期五也将于好莱坞节目，有关活动的更多细节将很快公布。此外，《怪奇物语》第三季将于7月4日正式在Netflix开播。