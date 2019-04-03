此次打造的鬼屋，由好莱坞环球影城和奥兰多环球度假区与Netflix的《怪奇物语》创作者和执行制片人一起通力合作，力求真实生动地再现系列剧集中的逼真场景。





今年，令人心惊肉跳的鬼屋接续着去年的鬼屋中充满悬疑的故事情节：一个异界怪兽令印第安纳州霍金斯小镇居民人心惶惶，并且深入平行宇宙，即所谓的“上下颠倒世界”，继续兴妖作怪。当这部热剧的故事情节跳转到1985年，东西海岸园区的鬼屋也将同时带领游客体验部分《怪奇物语3》中惊心动魄的鬼门关。





此次打造的鬼屋，由好莱坞环球影城和奥兰多环球度假区与Netflix的《怪奇物语》创作者和执行制片人一起通力合作，力求真实生动地再现系列剧集中的逼真场景。







《怪奇物语》第三季剧照 《怪奇物语》第三季剧照





环球影城的“万圣节惊魂夜”可谓不折不扣的终极万圣节活动。25年来，全球各地的游客慕名来到“万圣节惊魂夜”，亲身体验恐怖电影中的惊悚氛围。年复一年，环球影城以家喻户晓的恐怖影视大片和原创故事为题材，营造出一个又一个极具电影级质感的鬼屋体验项目。而且，园区中每条街道都装点成高度主题化的恐怖地带，不时会有装扮成狰狞鬼怪的演员从每个黑暗的角落冲过来，令游客顿时魂飞魄散。





“万圣节惊魂夜”将于9月6日星期五在奥兰多正式开启，9月13日星期五也将于好莱坞节目，有关活动的更多细节将很快公布。此外，《怪奇物语》第三季将于7月4日正式在Netflix开播。