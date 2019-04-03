杰昆·菲尼克斯重新演绎的小丑不同与以往各个版本，影片将独立于现有的DC宇宙，讲述蝙蝠侠宿敌小丑的起源故事。据悉本片剧情节设定在70年代末80年代初，将是一部“限制级”电影，着重展现角色的阴暗面。





《小丑》由《宿醉》系列导演托德·菲利普斯执导，已定档2019年10月４日在北美上映。