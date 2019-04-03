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DC头号反派《小丑》发布首款海报

一脸血腥似在沉醉 小丑是如何炼成的？

2019-04-03 08:00:40 来源：Mtime时光网

《小丑》由《宿醉》系列导演托德·菲利普斯执导，已定档2019年10月5日在北美上映。

《小丑》先导预告

　　时光网讯 DC动作惊悚片《小丑》发布全新海报，男主人公小丑（杰昆·菲尼克斯饰）出镜，一脸血污（或者是妆花了）似乎沉醉其中。作为蝙蝠侠最强劲的敌人，小丑没有任何超能力，完全靠卑劣的手段和超高的智慧打击蝙蝠侠，屡屡让蝙蝠侠感到扎心之痛，说是罪大恶极也不为过。

　　杰昆·菲尼克斯重新演绎的小丑不同与以往各个版本，影片将独立于现有的DC宇宙，讲述蝙蝠侠宿敌小丑的起源故事。据悉本片剧情节设定在70年代末80年代初，将是一部“限制级”电影，着重展现角色的阴暗面。

　　《小丑》由《宿醉》系列导演托德·菲利普斯执导，已定档2019年10月４日在北美上映。



   编辑：汀

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关键词： 小丑 海报
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小丑

小丑 (2019)

0.0

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

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杰昆·菲尼克斯

杰昆·菲尼克斯

Joaquin Phoenix

职业：演员 | 制作人

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