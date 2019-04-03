《最佳男友进化论》曝终极预告，预告中“爱情导师”郑恺作为情场高手，自如地游走在各色美女间，令张雨绮、徐冬冬等女生大加赞赏。





此次发布的预告中，郑恺作为情场高手自如地游走在各色美女间，令张雨绮、徐冬冬等女生大加赞赏，也惹得方力申、林子聪、陈国坤和金刚饰演的四位宅男艳羡不已，组团拜倒在门下。









值得注意的是，预告中主演们的画风都来了个大逆转，前半段郑恺气场全开，后面却变身小奶猫挥爪卖萌；徐冬冬不惜扮丑，被甩耳光又惨遭“扎心”，而后又变身长发女神；方力申翘起兰花指见义勇为，下一秒就飞了出去……众主创前后形象180°转变，不仅让观众眼前一亮，也吊足了大家的胃口。



