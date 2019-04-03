时光网讯
由王晶
监制，林子聪
执导的年度最野喜剧《最佳男友进化论》将于4月12日正式登陆全国院线。该片在今日发布终极预告，曝光了范凡（郑恺
饰）的“求爱私教课”的爆笑戏码，“兰花指boy”方力申
、“肥仔”林子聪
等四位宅男经培训开展实操，密集笑点令人捧腹不已；“最美伴娘”张雨绮
、“变身达人”徐冬冬则惊喜亮相，上演慧眼识男戏码。当套路遇到真心，当爱情遇到计谋，会擦出什么样的火花呢？
此次发布的预告中，郑恺作为情场高手自如地游走在各色美女间，令张雨绮、徐冬冬等女生大加赞赏，也惹得方力申、林子聪、陈国坤和金刚饰演的四位宅男艳羡不已，组团拜倒在门下。
“爱情导师”郑恺不仅自己撩妹有一套，教起学生也很有策略，专门针对弟子们性格，量身打造不同的追爱方式，而弟子们在上“实践课”时又经常发生与预期南辕北辙的爆笑情况，包袱笑点溢出屏幕，实在引人期待。
值得注意的是，预告中主演们的画风都来了个大逆转，前半段郑恺气场全开，后面却变身小奶猫挥爪卖萌；徐冬冬不惜扮丑，被甩耳光又惨遭“扎心”，而后又变身长发女神；方力申翘起兰花指见义勇为，下一秒就飞了出去……众主创前后形象180°转变，不仅让观众眼前一亮，也吊足了大家的胃口。