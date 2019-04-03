网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

郑恺《最佳男友进化论》曝终极预告

张雨绮惊艳亮相成"最美伴娘" 定档4.12上映

2019-04-03 09:49:21 来源：Mtime时光网

《最佳男友进化论》曝终极预告，预告中“爱情导师”郑恺作为情场高手，自如地游走在各色美女间，令张雨绮、徐冬冬等女生大加赞赏。
       

《最佳男友进化论》“最美伴娘”张雨绮

时光网讯 王晶监制，林子聪执导的年度最野喜剧《最佳男友进化论》将于4月12日正式登陆全国院线。该片在今日发布终极预告，曝光了范凡（郑恺饰）的“求爱私教课”的爆笑戏码，“兰花指boy”方力申、“肥仔”林子聪等四位宅男经培训开展实操，密集笑点令人捧腹不已；“最美伴娘”张雨绮、“变身达人”徐冬冬则惊喜亮相，上演慧眼识男戏码。当套路遇到真心，当爱情遇到计谋，会擦出什么样的火花呢？

       此次发布的预告中，郑恺作为情场高手自如地游走在各色美女间，令张雨绮、徐冬冬等女生大加赞赏，也惹得方力申、林子聪、陈国坤和金刚饰演的四位宅男艳羡不已，组团拜倒在门下。

       

《最佳男友进化论》“爱情导师”郑恺

“爱情导师”郑恺不仅自己撩妹有一套，教起学生也很有策略，专门针对弟子们性格，量身打造不同的追爱方式，而弟子们在上“实践课”时又经常发生与预期南辕北辙的爆笑情况，包袱笑点溢出屏幕，实在引人期待。

       值得注意的是，预告中主演们的画风都来了个大逆转，前半段郑恺气场全开，后面却变身小奶猫挥爪卖萌；徐冬冬不惜扮丑，被甩耳光又惨遭“扎心”，而后又变身长发女神；方力申翘起兰花指见义勇为，下一秒就飞了出去……众主创前后形象180°转变，不仅让观众眼前一亮，也吊足了大家的胃口。 

       《最佳男友进化论》即将于4月12日全国公映。 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 最佳男友进化论
关注时光网微信

相关电影/影人

最佳男友进化论

最佳男友进化论 (2019)

0.0

导演：林子聪

主演：郑恺 张雨绮

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

原来他们在《惊奇队长》中撸的是假猫

漫威新片特效揭秘 全球票房将破10亿美元

43
原来局长尼克·弗瑞撸的是假猫
2

"复联4"发特辑&角色海报解读"生死"

分别是为了更好的重聚再战！猜猜谁将复活？

33
谁将在《复联4》复活？谁又将死去？
3

HotToys曝《复联4》钢铁侠酷炫新装备

灭霸新造型亮相 镶宝石的无限手套安排上了

44
HotToys曝《复联4》钢铁侠酷炫新装备，六支爪形的巨型装..
4

科幻经典《黑客帝国》上映20周年

出道即颠峰 沃卓斯基们江郎才尽了吗？

《黑客帝国》无疑是沃卓斯基们的巅峰之作，那后来的《极..
5

北影节这50部影片最值得看

买票一时爽，有这一份片单就够了

看片一时爽，一直看片一直爽……

查看更多