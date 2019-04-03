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陈思诚再推《唐人街探案》网剧 曼谷杀青

年底先于“唐探3”播出 故事更加悬疑暗黑

2019-04-03 09:50:10 来源：Mtime时光网

网剧三个故事分别为《四面佛》、《玫瑰的名字》和《幽灵邀请赛》，将114天的拍摄素材浓缩成12集，以单元故事的形式呈现。
　
　时光网讯 陈思诚担任监制和总编剧的超网《唐人街探案》，于4月2日曼谷杀青。作为拓展“唐探宇宙”世界观的重要一步，网剧开启全新探案故事，Crimaster世界名侦探排行榜滚动，新侦探登场。据悉，“唐探”网剧将于年底先于《唐人街探案　3》电影上映，爱奇艺独播。

　　同时，官方发布了首款概念海报。从海报来看，网剧明显区别于电影的喜剧探案类型。海报暗黑的底面上，血色的迷宫地图和人脸的剪影重合。迷宫之上的这句“善恶间，我选择善，这是一条充满恶的路”则更是加重了网剧故事的悬疑感。此外，海报中的男性侧脸引发观众对阵容的猜测。

　　网剧自2018年12月开机以来，历时114天，总拍摄时长超过2000小时，辗转于曼谷、高雄、东京，置景手稿1000余张，美术置景面积约11000平方米。

　　网剧三个故事分别为《四面佛》、《玫瑰的名字》和《幽灵邀请赛》，将114天的拍摄素材浓缩成12集，以单元故事的形式呈现。

　　监制陈思诚曾说“网剧采取‘抽水式创作’以保障剧集的故事质量”。从创作上就可以看出，网剧的故事短小精悍，是快节奏的叙事方式。网剧将尝试更多创新性的拍摄手法，采用一些特殊机器拍摄，更加类型化和风格化。从故事上来讲更加注重探案推理，从观感上来讲带来更多不一样的视听语言表达方式，这些创新都在为唐探IP提供更多的可能性。

　　作为“唐探宇宙”的掌舵者，陈思诚秉持了“新”的原则。此次网剧由他担任监制和总编剧，戴莹、尚娜二位担任总制片人，柯汶利、戴墨、姚文逸、来牧宽四位青年导演执导，给唐探IP增添新鲜血液。在制作班底上，陈思诚则沿用了唐探电影的团队，其中不乏摄影、美术、服化道等业内优秀工作者。 

   编辑：hello王小羊

关键词： 唐人街探案 网剧 杀青
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