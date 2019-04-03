好莱坞真人电影《大侦探皮卡丘》今日发布定档预告及海报，萌到跺脚的大侦探皮卡丘和男主蒂姆携手在莱姆市突破重重困难，揭露真相。海报中更有宝可梦首次全体高萌亮相。





瑞安·雷诺兹反差配音超萌皮卡丘C位出道





瑞安·雷诺兹向中国观众发来问候，并正式宣布了电影《大侦探皮卡丘》国内定档5月10日。电影改编自任天堂3DS同名游戏，瑞安配音大侦探皮卡丘不仅完美还原了游戏设定中的大叔音，更与皮卡丘的软萌造型形成反差，充满喜感。





电影讲述的是大侦探皮卡丘和男主蒂姆为了揭开蒂姆父亲哈利失踪背后的隐情，通过层层关卡，追击真相。定档预告片中，不仅有皮卡丘在探案过程中，为了保护莱姆市和喷火龙及暴鲤龙“战斗”的场景，更有皮卡丘被摸下巴一秒变回小可爱的超可爱画面，让人萌到跺脚。





侦探小分队追击真相电力十足





定档海报 定档海报中，电影中出现的所有宝可梦首次全员集结，皮卡丘站在中间绝对的C位出道，每位宝可梦的表情都不尽相同，也暗示着他们在电影中不同的经历。





在皮卡丘和蒂姆寻找关于哈利失踪的线索的初期，两人遇到了露西（凯瑟琳·纽顿扮演），一个在莱姆市最大的新闻网络实习的记者。露西充满激情，从不放弃，她还带来了她自己的伙伴宝可梦：迷迷糊糊的可达鸭，她们的加入让侦探小分队的冒险之旅充满了更多未知的可能。





电影《大侦探皮卡丘》由美国传奇影业、华纳兄弟影片公司联合出品，罗伯·莱特曼执导，瑞安·雷诺兹配音出演，贾斯提斯·史密斯、凯瑟琳·纽顿、克里斯·吉尔、苏琪·沃特豪斯、乔塞特·西蒙、瑞塔·奥拉、罗伯·德兰尼等主演，渡边谦、比尔·奈伊特别出演。