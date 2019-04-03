《远去的牧歌》文艺版海报预告双发，展现了这群生活在天山脚下的牧民的日常画卷。





此次发布的文艺版海报以暖黄色为基调，四幅影片中的经典剧照构成海报的视觉主体： 胡玛尔和哈迪夏两个爱恨纠缠家族的领头人眼神深邃复杂，而两位老人的孙子孙女却是青梅竹马、策马同行；毡房内族人们胶着商讨何时转场，草原上数十万牛羊组成的转场大军绵延百里。四幅画面清晰生动的勾勒出影片的故事轮廓。





文艺版预告展现出了这群生活在天山脚下的牧民的日常画卷，雄鹰是草原的守护神，无论男女老幼都在马背上从此处到彼处，从此岸到彼岸，广袤旖旎的草原生活美景令人心驰神往。而牧民们还在重复着一年四季不停转场的艰辛历程，哪怕是付出生命的代价。









“转场”是一种牧民随着季节的变化而转移草场放牧方式。由于草场随山地海拔高度不同而具有分带性，牧民们世世代代形成了不同季节利用不同高度草场的迁徙游牧方式。转场时，牧民们携子女及亲属，组成驼队，带着帐篷、生活用品，赶着畜群一起大迁移，逐水草辗转而居。他们被称为全世界“走路最多”、“搬家最勤”的人。





编辑：隐饮