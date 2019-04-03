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《远去的牧歌》文艺版海报&预告双发

揭秘"走路最多""搬家最勤"的草原牧民生活

2019-04-03 10:33:23 来源：Mtime时光网

《远去的牧歌》文艺版海报预告双发，展现了这群生活在天山脚下的牧民的日常画卷。
       

《远去的牧歌》预告片

时光网讯 电影《远去的牧歌》日前同时发布了一组海报和预告，主打清新自然文艺风格，揭秘被称为全世界“走路最多”、“搬家最勤”的草原牧民生活景象，揭开了地球上最壮观游牧文化的神秘面纱。该片将与众多优秀电影作品共同参加第26届北京大学生电影节展映，并被选参加第9届北京国际电影节展映，敬请期待。

       此次发布的文艺版海报以暖黄色为基调，四幅影片中的经典剧照构成海报的视觉主体： 胡玛尔和哈迪夏两个爱恨纠缠家族的领头人眼神深邃复杂，而两位老人的孙子孙女却是青梅竹马、策马同行；毡房内族人们胶着商讨何时转场，草原上数十万牛羊组成的转场大军绵延百里。四幅画面清晰生动的勾勒出影片的故事轮廓。

       文艺版预告展现出了这群生活在天山脚下的牧民的日常画卷，雄鹰是草原的守护神，无论男女老幼都在马背上从此处到彼处，从此岸到彼岸，广袤旖旎的草原生活美景令人心驰神往。而牧民们还在重复着一年四季不停转场的艰辛历程，哪怕是付出生命的代价。

       牧民们平和的神情、坚毅的生活态度，小女孩清澈的眼神、老马临终的眼泪无不令人动容。《远去的牧歌》的镜头拙朴写实，却强烈的传递出原生态游牧生活的彪悍风情、文艺气息，激起了网友们向往大自然的热情。

       “转场”是一种牧民随着季节的变化而转移草场放牧方式。由于草场随山地海拔高度不同而具有分带性，牧民们世世代代形成了不同季节利用不同高度草场的迁徙游牧方式。转场时，牧民们携子女及亲属，组成驼队，带着帐篷、生活用品，赶着畜群一起大迁移，逐水草辗转而居。他们被称为全世界“走路最多”、“搬家最勤”的人。

       电影《远去的牧歌》由阿迪夏·夏热合曼、周军联合导演，4月12日上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 远去的牧歌
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