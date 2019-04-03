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回忆杀！古天乐林峯时隔18年后再飚戏

《反贪风暴4》曝"男神归位"特辑打戏过瘾

2019-04-03 10:58:48 来源：Mtime时光网

回忆杀！古天乐林峯时隔18年后再飚戏，《反贪风暴4》曝光一支“男神归位”特辑，老拍档重聚实力演绎龙虎斗。
       

广州首映全场大合影

时光网讯 将于4月4日上映，由黄百鸣监制、林德禄执导，古天乐郑嘉颖林峯林家栋周秀娜等人联袂出演，张智霖特别出演的犯罪动作系列大片《反贪风暴4》近日在广州举办首映见面会，导演林德禄以及主演郑嘉颖、林峯、周秀娜、张继聪、谭耀文、栢天男、夏嫣、刘梦娜悉数出席。今日该片同步曝光了一支“男神归位”特辑，紧张刺激的剧情让观众大呼过瘾。 

       在广州首映见面会现场，众主创现场解析角色特征，分享高燃剧情背后的心路历程。导演林德禄为展现反贪不易，安排ICAC入狱查案获赞系列“最敢拍”；郑嘉颖自称破案因与搭档古天乐默契十足；而监狱中阴狠危险的头号人物林峯却现场控诉“被背叛”，委屈之余感叹首演反派很过瘾；而“笑点担当”张继聪还未开口就赢得一阵笑声，戏里戏外逗趣幽默。
      
       

古天乐 饰 陆志廉

电影《反贪风暴4》继续聚焦民众高度关心的反贪题材，并将揭秘香港纪律部队首次进入监狱查案的全过程。此次在广州的超前观影，众多观众看后自发安利：“监狱场景好逼真”、“陆sir好几次差点被发现的时候搞得我好紧张！”

        现今《反贪风暴4》上映在即，曝光一支“男神归位”特辑，拍档重聚实力演绎龙虎斗。提到此次出演，众男神直言时隔多年再次合作，不仅未有陌生感，反而合作更默契。

       不论是时隔近18年再度合作的古天乐、林峯、首次合拍惊险动作戏的郑嘉颖林峯，还是珍惜重聚机会的林家栋张智霖，都对这部系列最敢拍的监狱反腐电影充满回忆与期待。男神同台飙演技，标配的惊险场面自然必不可少。谈及电影的动作戏，郑嘉颖直言：“这次才是真正的反转海陆空！”

       《反贪风暴4》将于4月4日全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 反贪风暴4
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反贪风暴4 (2019)

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导演：林德禄

主演：古天乐 郑嘉颖

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