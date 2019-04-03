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《神奇乐园历险记》"超级小队"曝海报预告

动物明星激萌亮相 与精灵女孩展开冒险之旅

2019-04-03 11:06:08 来源：Mtime时光网

《神奇乐园历险记》讲述古灵精怪的小女孩朱妮在无意间发现了一座神奇的游乐园，在那里她遇到了可爱又欢脱的小动物们，和它们展开了一系列冒险之旅。
　　时光网讯  今日，合家欢冒险动画《神奇乐园历险记》发布了一组角色海报及“超级小队”版预告。主角小女孩朱妮和神奇乐园中可爱欢脱的小动物齐亮相。该片将于4月19日登陆全国各大影院。



　　电影《神奇乐园历险记》讲述古灵精怪的小女孩朱妮在无意间发现了一座神奇的游乐园，在那里她遇到了可爱又欢脱的小动物们，和它们展开了一系列冒险之旅。

　　海报中，蓝熊布默笑容可掬，展现出其憨厚可爱的一面。猴子花生充满奇幻想象力，是乐园里最炙手可热的明星动物。疣猪格里塔是一只善良的小可爱。“哼哈二将”海狸兄弟库珀和格斯露出标志性的大门牙。豪猪史蒂夫则是一只贫嘴的小机智。主角朱妮眼睛大睁，正大声呼喊着，和新伙伴一起体验欢乐。




　　预告片中，五只小动物组成了一支超级小队，并且还有着不同的分工。史蒂夫负责队伍安全，本身却是队内最不稳定的“危险分子”；善良但又充满领袖气质的格里塔担任起了领队，却被刺激的游乐项目瞬间甩飞；海狸兄弟库珀和格斯持续逗比路线；憨厚蠢萌的蓝熊布默初次体验超刺激过山车，惨叫连连。

　　电影由美国派拉蒙影片公司出品，布里安娜·丹斯基、珍妮弗·加纳、马修·布罗德里克、肯·郑、基南·汤普森、米拉·库妮丝、约翰·奥利弗担任配音，将以2D/3D/中国巨幕3D版上映。






   编辑：hello王小羊

关键词： 神奇乐园历险记
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