在海报中，钢铁侠等一众英雄面色刚毅，正欲迎接生死决战，背景中的已牺牲英雄们则以浅色调呈现，勾起前作悲壮记忆的同时也让人更期待力挽狂澜的逆袭“翻盘”。









《复仇者联盟4：终局之战》与IMAX有根植在IMAX DNA上的密切合作，这也赋予IMAX 3D版无可替代的独特优势。影片导演罗素兄弟是IMAX摄影机的坚定支持者，全程使用有超高分辨率的IMAX摄影机完成拍摄。IMAX摄影机能带来的是高度更高的全画幅画面，这意味着《复联4》在IMAX影院放映时将上下延展，为观众多提供达26%的更完整影像，这不仅带来更震撼的视觉效果，也能更充分地还原导演的创作构想。





与此同时，IMAX影院的各个环节都经过定制增强，为观众营造出有身临其境效果的沉浸式体验。IMAX影院标志性的超大银幕顶天立地，带来强大的视觉冲击和“包裹感”；IMAX的画质如水晶般清澈，更有纤毫毕现的细节表现力以及强大定制的音响和3D系统。在欣赏IMAX 3D版时，观众将能深度“入戏”，零距离感受心爱英雄的一举一动甚至细微眼神，还能亲临宇宙级战争的最前线，感受天崩地裂的震撼和生死一线的刺激。



