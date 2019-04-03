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《复联4》IMAX3D版提供多26%完整影像

全程使用IMAX摄影机拍摄 IMAX专属海报曝光

2019-04-03 11:03:39 来源：Mtime时光网

在海报中，钢铁侠等一众英雄面色刚毅，正欲迎接生死决战，背景中的已牺牲英雄们则以浅色调呈现，勾起前作悲壮记忆的同时也让人更期待力挽狂澜的逆袭“翻盘”。

《复仇者联盟4》IMAX北美专属海报

　　备受期待的漫威超级英雄巨制《复仇者联盟4：终局之战》，将比北美提前两天于4月24日以IMAX 3D格式登陆全国超600家IMAX影院，影片IMAX北美专属海报今日全新曝光。在海报中，钢铁侠等一众英雄面色刚毅，正欲迎接生死决战，背景中的已牺牲英雄们则以浅色调呈现，勾起前作悲壮记忆的同时也让人更期待力挽狂澜的逆袭“翻盘”。《复仇者联盟4：终局之战》全程使用IMAX摄影机拍摄，在IMAX影院放映时将呈现多达26%的更完整影像，让观众尽情领略漫威初代英雄震撼宇宙的史诗决战。

　　《复仇者联盟4：终局之战》是漫威电影宇宙第一阶段的终章之作，将呈现超越以往的视听盛宴和群雄背水一战的壮阔传奇。从2008年的《钢铁侠》算起，20余部漫威超级英雄电影席卷全球，天马行空的想象、火爆华丽的视听体验令人叹为观止，魅力非凡的超级英雄们更成为观众的挚爱好友。而在《复仇者联盟3：无限战争》中，反派灭霸制造了宇宙有史以来规模最大的屠杀，一半宇宙生物殒命，一半超级英雄灰飞烟灭。遭受重创的复仇者联盟将如何逆袭拯救宇宙？有多少角色将与观众永别？第三部的极致视觉奇观还将怎样升级？答案都将在4月24日揭晓。据媒体报道，导演罗素兄弟透露本片在内部试映时获得极高评价，是漫威迄今试映评分最高的电影之一。而对观众来说，相伴十多年的传奇华丽谢幕，这本身就是走入电影院的充分理由。

　　《复仇者联盟4：终局之战》与IMAX有根植在IMAX DNA上的密切合作，这也赋予IMAX 3D版无可替代的独特优势。影片导演罗素兄弟是IMAX摄影机的坚定支持者，全程使用有超高分辨率的IMAX摄影机完成拍摄。IMAX摄影机能带来的是高度更高的全画幅画面，这意味着《复联4》在IMAX影院放映时将上下延展，为观众多提供达26%的更完整影像，这不仅带来更震撼的视觉效果，也能更充分地还原导演的创作构想。

　　与此同时，IMAX影院的各个环节都经过定制增强，为观众营造出有身临其境效果的沉浸式体验。IMAX影院标志性的超大银幕顶天立地，带来强大的视觉冲击和“包裹感”；IMAX的画质如水晶般清澈，更有纤毫毕现的细节表现力以及强大定制的音响和3D系统。在欣赏IMAX 3D版时，观众将能深度“入戏”，零距离感受心爱英雄的一举一动甚至细微眼神，还能亲临宇宙级战争的最前线，感受天崩地裂的震撼和生死一线的刺激。

   编辑：边界

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