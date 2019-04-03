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原来是残酷的社会造就了小丑！

DC"超英"电影《小丑》曝光首支预告

2019-04-03 17:01:49 来源：Mtime时光网

杰昆·菲尼克斯主演的DC超级英雄电影《小丑》曝光首支预告片。
      时光网讯 刚刚，由杰昆·菲尼克斯主演的DC超级英雄电影《小丑》曝光首支预告片。

      小丑是怎样炼成的？作为一部角色起源电影，《小丑》准备给出答案。预告中，黑化前的小丑生活落魄，似乎还有些神经质，但还不至于到疯狂的地步。是社会的阴暗面不断渗透到小丑的内心，在遭受种种歧视、戏弄、虐待后，最可怕的罪犯小丑诞生了。

      据悉，杰昆·菲尼克斯重新演绎的小丑不同与以往各个版本，影片将独立于现有的DC宇宙，讲述蝙蝠侠宿敌小丑的起源故事。据悉本片剧情节设定在70年代末80年代初，将是一部“限制级”电影，着重展现角色的阴暗面。

　　《小丑》由《宿醉》系列导演托德·菲利普斯执导，将于10月４日在北美上映。

      小丑是美国DC漫画旗下的超级反派、蝙蝠侠的头号死敌，他的真实姓名和身世至今仍是一个谜，初次登场于《蝙蝠侠》第1期（1940年6月）。其角色灵感来自于法国著名作家维克多·雨果的小说《笑面人》中笑面人的形象。也有说法小丑的形象参考了1928年电影《笑面人》中康拉德·维德饰演的“笑面人”——格温普兰。

      漫画中，小丑被设定成一个绿色头发，惨白皮肤，咧着嘴涂着红色口红，穿着紫色衣服的怪人。

      小丑没有任何超能力，但他拥有远超常人的智慧以及难以捉摸的思维。戈登局长还说过，小丑的指纹、DNA、牙科记录等都没有符合的，穿的是戏服或是定制的服装，没有标签，口袋里只有小刀和绷带。小丑每次犯罪后都会留下一张JOKER扑克牌。


这版小丑十分瘦弱

黑化前的小丑被小混混一顿欺负


被打后的小丑倒地不起


小丑与母亲曾有过相对正常的生活

小丑亲眼见证精神病人的生活

脸上笑嘻嘻，心中……

小丑在地铁上被几个陌生人狂扁

小丑被扔到街上

小丑完成黑化


小丑尬舞（这一版小丑特别喜欢尬舞，预告中出现了多个尬舞镜头）

   编辑：羊羊

关键词： 小丑 DC 杰昆·菲尼克斯
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相关电影/影人

小丑

小丑 (2019)

0.0

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

在线播放

杰昆·菲尼克斯

杰昆·菲尼克斯

Joaquin Phoenix

职业：演员 | 制作人

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