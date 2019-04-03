



小丑是怎样炼成的？作为一部角色起源电影，《小丑》准备给出答案。预告中，黑化前的小丑生活落魄，似乎还有些神经质，但还不至于到疯狂的地步。是社会的阴暗面不断渗透到小丑的内心，在遭受种种歧视、戏弄、虐待后，最可怕的罪犯小丑诞生了。





据悉，杰昆·菲尼克斯重新演绎的小丑不同与以往各个版本，影片将独立于现有的DC宇宙，讲述蝙蝠侠宿敌小丑的起源故事。据悉本片剧情节设定在70年代末80年代初，将是一部“限制级”电影，着重展现角色的阴暗面。





《小丑》由《宿醉》系列导演托德·菲利普斯执导，将于10月４日在北美上映。