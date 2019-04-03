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4月3日，纪录电影《少女与马》
开机仪式在北京一家马术俱乐部举办，六位主演邹昊霖、冯芷琪、梁旖旎，肖淇，石栩嘉，程梓凝悉数亮相，小姑娘们身姿优雅策马奔驰，充分展示了马术运动之美。该片由杨荔钠执导，金马奖最佳纪录片摄影指导汪世卿、金马奖特别贡献奖廖庆松剪辑团队打造，将纪录六位青春洋溢的少女骑手和她们的马伙伴一年365天的故事，预计于2020年春夏上映。
在开机仪式现场，影片《少女与马》
导演杨荔钠表示，这是一部和青春以及运动有关的电影，近几年关于狗和猫的动物题材上映不少，关于马的几乎没有，大家对马术运动的了解和认知都非常匮乏，可以说这部纪录片在选材上，具有填补空白的意义。
谈到拍摄这部纪录片的缘起，杨导表示，“因为自己的女儿学习马术，她认识了几个同样学习马术的女孩儿，她们来自不同俱乐部，但与所有青春期女孩不同的是，这些女孩身边都有一匹马的陪伴。六位主人公的大部分业余时间都是在马背上度过的，每个女孩都有自己和马的故事。”
杨导直言，“以前大家一提起马术就觉得是贵族运动，但我从这项运动里看到了父母的期待，教练的陪伴和女孩自己的青春故事。我女儿骑的那匹马，性子非常烈，别人都骑不了，后来我女儿告诉我，你要信任马，它就会信任你，它会带着你飞起来。我觉得这样的情感互动很有意思，就想纪录一下这群少女的群像故事。”
《少女与马》
的主创团队背景也是大有来头，总导演杨荔钠，曾多次担任国际国内影展评审工作，其中女性三部曲作品《春潮》剧本金马奖创投入围，正在后期制作中。而摄影指导汪士卿的作品《沿江而上》、《千锤百炼》两次获得金马奖最佳纪录片奖。本次影片剪辑将全部交由金马奖特别贡献奖获得者、著名剪辑师廖庆松。
杨荔钠导演表示，《少女与马》在拍摄上采用4K Raw摄影，力争用最美的技术还原女孩青春最真实的美感。同时，马亦是这次纪录片电影的主要拍摄对象之一，它是一种极其敏感的动物，如何保障场景还原的同时，又不干扰到马匹，并呈现出高度美感的银幕影像，对于摄影技术也是不小的挑战，摄影指导汪士卿表示将以自己二十多年的摄影经验来为本片提供有力保障。
该片预计于2020年春夏上映，恰逢2020年东京奥运会。马术运动于1900年首次进入奥运会。从1952年起，女骑师被允许参加奥运会的马术比赛，马术也成为奥运会中唯一一个男女同场竞技的比赛项目。影片中的六个女孩早已经是马术运动圈里熠熠生辉的新星。在一年的拍摄中，摄制组将随女孩们出征的各项比赛，用影片记录下她们的风采。
编辑：隐饮