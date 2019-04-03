纪录电影《少女与马》在北京一家马术俱乐部举办开机仪式，担纲主演的六位少女身姿优雅策马奔驰，充分展示了马术运动之美。《少女与马》导演杨荔钠表示，这是一部和青春以及运动有关的电影。









谈到拍摄这部纪录片的缘起，杨导表示，“因为自己的女儿学习马术，她认识了几个同样学习马术的女孩儿，她们来自不同俱乐部，但与所有青春期女孩不同的是，这些女孩身边都有一匹马的陪伴。六位主人公的大部分业余时间都是在马背上度过的，每个女孩都有自己和马的故事。”





杨导直言，“以前大家一提起马术就觉得是贵族运动，但我从这项运动里看到了父母的期待，教练的陪伴和女孩自己的青春故事。我女儿骑的那匹马，性子非常烈，别人都骑不了，后来我女儿告诉我，你要信任马，它就会信任你，它会带着你飞起来。我觉得这样的情感互动很有意思，就想纪录一下这群少女的群像故事。”









杨荔钠导演表示，《少女与马》在拍摄上采用4K Raw摄影，力争用最美的技术还原女孩青春最真实的美感。同时，马亦是这次纪录片电影的主要拍摄对象之一，它是一种极其敏感的动物，如何保障场景还原的同时，又不干扰到马匹，并呈现出高度美感的银幕影像，对于摄影技术也是不小的挑战，摄影指导汪士卿表示将以自己二十多年的摄影经验来为本片提供有力保障。





该片预计于2020年春夏上映，恰逢2020年东京奥运会。马术运动于1900年首次进入奥运会。从1952年起，女骑师被允许参加奥运会的马术比赛，马术也成为奥运会中唯一一个男女同场竞技的比赛项目。影片中的六个女孩早已经是马术运动圈里熠熠生辉的新星。在一年的拍摄中，摄制组将随女孩们出征的各项比赛，用影片记录下她们的风采。

编辑：隐饮