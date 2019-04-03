在被记者追问“这些演员是否都确定对影片感兴趣”后，金伯格答道：”她们不只是有兴趣，而是承诺(committed to)了要演这部电影。”



西蒙·金伯格谈《355》 西蒙·金伯格谈《355》









金伯格近日在WonderCon活动上接受了Collider的视频专访，在节目中他透露《355》将于今年开拍，目前剧本已经完成，正在润色。在谈到演员阵容的时候，金伯格提到范冰冰，在被记者追问“这些演员是否都确定对影片感兴趣”后，金伯格答道：”她们不只是有兴趣，而是承诺(committed to)了要演这部电影。”







去年5月《355》在戛纳电影节首度亮相 去年5月《355》在戛纳电影节首度亮相





早在去年5月的戛纳电影节上，原计划由英国导演西蒙·金伯格执导，杰西卡·查斯坦、玛丽昂·歌迪亚、佩内洛普·克鲁兹、范冰冰、露皮塔·尼永奥等主演的《355》首度亮相。但去年10月范冰冰被卷入偷税丑闻，随后外媒报道《355》剧组已经计划“开除”范冰冰，并寻找其他女演员替代她的位置。但一直没有得到官方证实。





《355》讲述世界各地的顶级女特工们联合起来，阻止一个全球性组织获得一种武器，这个武器可能会使原本就不稳定的世界陷入完全的混乱之中。她们必须克服文化和政治上的分歧，形成一种纽带，共同努力。355是几位组成的新派系的代号。