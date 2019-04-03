网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

范冰冰仍将继续出演特工大片《355》

西蒙金伯格透露影片今年开拍 剧本已经完成

2019-04-03 22:15:16 来源：Mtime时光网

在被记者追问“这些演员是否都确定对影片感兴趣”后，金伯格答道：”她们不只是有兴趣，而是承诺(committed to)了要演这部电影。”

西蒙·金伯格谈《355》

　　时光网讯 去年10月份有外媒爆料受“偷税丑闻”影响，范冰冰可能会被国际特工大片《355》开除。而最新的消息是，该片导演西蒙·金伯格亲口透露，范冰冰与之前曝光的所有女演员都“承诺”会出演这部电影。

　　金伯格近日在WonderCon活动上接受了Collider的视频专访，在节目中他透露《355》将于今年开拍，目前剧本已经完成，正在润色。在谈到演员阵容的时候，金伯格提到范冰冰，在被记者追问“这些演员是否都确定对影片感兴趣”后，金伯格答道：”她们不只是有兴趣，而是承诺(committed to)了要演这部电影。”


去年5月《355》在戛纳电影节首度亮相

　　早在去年5月的戛纳电影节上，原计划由英国导演西蒙·金伯格执导，杰西卡·查斯坦、玛丽昂·歌迪亚、佩内洛普·克鲁兹、范冰冰、露皮塔·尼永奥等主演的《355》首度亮相。但去年10月范冰冰被卷入偷税丑闻，随后外媒报道《355》剧组已经计划“开除”范冰冰，并寻找其他女演员替代她的位置。但一直没有得到官方证实。

　　《355》讲述世界各地的顶级女特工们联合起来，阻止一个全球性组织获得一种武器，这个武器可能会使原本就不稳定的世界陷入完全的混乱之中。她们必须克服文化和政治上的分歧，形成一种纽带，共同努力。355是几位组成的新派系的代号。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 范冰冰 355 西蒙金伯格
关注时光网微信

相关电影/影人

范冰冰

范冰冰

Bingbing Fan

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

355

355 (2018)

-1.0

导演：西蒙·金伯格

主演：杰西卡·查斯坦

在线播放

西蒙·金伯格

西蒙·金伯格

Simon Kinberg

职业：制作人 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

原来他们在《惊奇队长》中撸的是假猫

漫威新片特效揭秘 全球票房将破10亿美元

43
原来局长尼克·弗瑞撸的是假猫
2

"复联4"发特辑&角色海报解读"生死"

分别是为了更好的重聚再战！猜猜谁将复活？

33
谁将在《复联4》复活？谁又将死去？
3

HotToys曝《复联4》钢铁侠酷炫新装备

灭霸新造型亮相 镶宝石的无限手套安排上了

44
HotToys曝《复联4》钢铁侠酷炫新装备，六支爪形的巨型装..
4

科幻经典《黑客帝国》上映20周年

出道即颠峰 沃卓斯基们江郎才尽了吗？

《黑客帝国》无疑是沃卓斯基们的巅峰之作，那后来的《极..
5

北影节这50部影片最值得看

买票一时爽，有这一份片单就够了

看片一时爽，一直看片一直爽……

查看更多