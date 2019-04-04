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蕾切尔薇兹&"地狱男爵"可能加盟"黑寡妇"

薇姿也许演反派 两人都曾出演过漫改电影

2019-04-04 09:27:49 来源：Mtime时光网

漫威的《黑寡妇》有2位可能加盟的新卡司——蕾切尔·薇兹和“地狱男爵”大卫·哈伯。


　　时光网讯　漫威的《黑寡妇》单兵电影正在（终于）缓慢成型的过程中，除了“寡姐”本人斯嘉丽·约翰逊和此前加盟的佛罗伦斯·珀，又有两名卡司可能加入，分别是蕾切尔·薇兹和“地狱男爵”大卫·哈伯

　　薇兹和《黑寡妇》还没有完全谈妥，但根据Variety报道，“谈话正在向这个方向进行，双方都非常感兴趣”。消息源并没有指明薇姿具体饰演的是什么角色，但据说是有2个反派角色在等待选角，一男一女。刚刚因《宠儿》获得了奥斯卡“最佳女配”提名的薇姿，假如饰演的是这位女反派，会让人非常激动，她此前曾出演过DC的漫改电影《康斯坦丁》


薇姿与基努·里维斯出演过《康斯坦丁》

　　而根据《好莱坞报道者》的报道，“地狱男爵”大卫·哈伯也会加盟，具体演谁还不知道。哈伯一直是个靠谱的演员，近年来因在《怪奇物语》中的表演获得了更多关注。他对于漫改电影也不陌生，毕竟《地狱男爵：血皇后崛起》改编自黑马漫画，而他此前也在《自杀小队》中有过小角色，不过估计他自己都不记得了。

　　《黑寡妇》将是一部“设置在全球各地的故事，集中在娜塔莎·罗曼诺夫身上，这位间谍兼杀手被KGB训练长大，后来逃出了KGB的控制，成为了神盾局特工，和复联的成员”。根据传言，本片是一部前传，演的是娜塔莎刚刚开启间谍事业时的故事。自《钢铁侠2》开始，这个角色寡姐演了快10年了，而佛罗伦斯·珀演的可能是另一位间谍。影片将由凯特·绍特兰执导，雅克·舍费尔编剧。


《自杀小队》中的哈伯（最右）

　　《黑寡妇》姗姗来迟，总给人一种其实要是5、6年拍会更好的感觉，但拍了总好过凉了。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 蕾切尔·薇兹 大卫·哈伯 黑寡妇
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