时光网讯 娄烨
新片《风中有朵雨做的云》
昨日在电影资料馆首映，对于之前被广泛关注的“撤档”、“删减”风波，娄烨首次做出回应。
他表示：“影片删改了很多次，首映前四天，全国公映前七天，要求再次删改，造成了很大的麻烦，我不想多说什么，影片上映，这是许多人付出劳动的作品，希望它安全上映。我想表达的所有态度已经非常清楚地在影片中了，包括影片所有的删改痕迹，这都是我希望观众了解到的。所以在上映的时候，从现在开始吧，我保持沉默，希望大家去电影院看电影。”
娄烨的老搭档秦昊
也谈到影片上映的不易，并呼吁院线能够给予排片空间。秦昊说：“最初说起排片的事是在一次院线高管的放映会上，我说我演了16年文艺片，票房是屡战屡败，即使我们在戛纳、柏林、金马拿了好多奖，但是票房仍然不佳。当时我们演员一起鞠了三个躬，但是好像在座的高管也没搭理我（笑）。我搞不懂排片是归谁管，是谁替观众做出了决定，让观众比如只能看同期的一些港片，而无法做出更多选择。”
时代是风，欲望成雨，命运成云。《风中有朵雨做的云》与那首流行歌曲无关，它更像是《一场游戏一场梦》在影像上的激烈表达。演员井柏然
、宋佳
、秦昊、陈妍希
、张颂文
、马思纯
在片中均有上佳表现。细心的观众也能发现颜卓灵、姜昕的身影以及陈冠希的声音。首映上，演员们也谈到不少幕后创作故事。
比如井柏然就与娄烨产生过分歧，他饰演的小杨警官要与宋佳饰演的嫌疑人有一场激情戏，但他觉得不符合警察的逻辑。甚至动过念头：如果导演坚持这么拍，就买机票飞回去。
最后双方找到了一个温和的方法处理这场戏。井柏然也表示那只是双方对这场戏的不同理解，他咨询身边的很多朋友后，发现大多数人理解导演的初衷，“但是从自己的角度，我不愿意去接受这件事情，更多可能是我自己的性格使然”。
秦昊则吐槽在娄烨的电影里从来没有帅过，这次不但往脸上化坑坑洼洼的痘印，进组第一场戏就拍“烧尸”。因为和娄烨合作太多次，大众对秦昊的印象也被娄烨电影定义。他透露在跟伊能静
结婚时，粉丝都在劝阻：秦昊是个渣男，是gay！
秦昊作为“过来人”还同情起首次和娄烨合作的井柏然：“本来白白净净的一孩子，到了娄烨电影里，整得埋了糊汰的，井宝跟我说，哥呀，我想拍完这部戏拍一部偶像剧！”见现场爆笑，一旁的井柏然赶紧澄清：“没有的事儿！”