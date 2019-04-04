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娄烨首谈“风雨云”删减 称“保持沉默”

井柏然因激情戏与导演产生分歧 秦昊呼吁排片

2019-04-04 09:55:14 来源：Mtime时光网

井柏然曾与娄烨产生过分歧，他饰演的小杨警官要与宋佳饰演的嫌疑人有一场激情戏，但他觉得不符合警察的逻辑。甚至动过念头：如果导演坚持这么拍，就买机票飞回去。


终极预告

　　时光网讯  娄烨新片《风中有朵雨做的云》昨日在电影资料馆首映，对于之前被广泛关注的“撤档”、“删减”风波，娄烨首次做出回应。

　　他表示：“影片删改了很多次，首映前四天，全国公映前七天，要求再次删改，造成了很大的麻烦，我不想多说什么，影片上映，这是许多人付出劳动的作品，希望它安全上映。我想表达的所有态度已经非常清楚地在影片中了，包括影片所有的删改痕迹，这都是我希望观众了解到的。所以在上映的时候，从现在开始吧，我保持沉默，希望大家去电影院看电影。”

　　娄烨的老搭档秦昊也谈到影片上映的不易，并呼吁院线能够给予排片空间。秦昊说：“最初说起排片的事是在一次院线高管的放映会上，我说我演了16年文艺片，票房是屡战屡败，即使我们在戛纳、柏林、金马拿了好多奖，但是票房仍然不佳。当时我们演员一起鞠了三个躬，但是好像在座的高管也没搭理我（笑）。我搞不懂排片是归谁管，是谁替观众做出了决定，让观众比如只能看同期的一些港片，而无法做出更多选择。”



　　时代是风，欲望成雨，命运成云。《风中有朵雨做的云》与那首流行歌曲无关，它更像是《一场游戏一场梦》在影像上的激烈表达。演员井柏然宋佳、秦昊、陈妍希张颂文马思纯在片中均有上佳表现。细心的观众也能发现颜卓灵、姜昕的身影以及陈冠希的声音。首映上，演员们也谈到不少幕后创作故事。

　　比如井柏然就与娄烨产生过分歧，他饰演的小杨警官要与宋佳饰演的嫌疑人有一场激情戏，但他觉得不符合警察的逻辑。甚至动过念头：如果导演坚持这么拍，就买机票飞回去。

　　最后双方找到了一个温和的方法处理这场戏。井柏然也表示那只是双方对这场戏的不同理解，他咨询身边的很多朋友后，发现大多数人理解导演的初衷，“但是从自己的角度，我不愿意去接受这件事情，更多可能是我自己的性格使然”。

　　秦昊则吐槽在娄烨的电影里从来没有帅过，这次不但往脸上化坑坑洼洼的痘印，进组第一场戏就拍“烧尸”。因为和娄烨合作太多次，大众对秦昊的印象也被娄烨电影定义。他透露在跟伊能静结婚时，粉丝都在劝阻：秦昊是个渣男，是gay！

　　秦昊作为“过来人”还同情起首次和娄烨合作的井柏然：“本来白白净净的一孩子，到了娄烨电影里，整得埋了糊汰的，井宝跟我说，哥呀，我想拍完这部戏拍一部偶像剧！”见现场爆笑，一旁的井柏然赶紧澄清：“没有的事儿！”


　　
　　首映当晚，廖凡曹保平白百何何炅姚晨大鹏李玉王砚辉陶虹颜丙燕史航等众多业内人士也现身捧场，并和主创交流观影感受。

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 风中有朵雨做的云 娄烨 删减 撤档 首映
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