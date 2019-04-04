井柏然曾与娄烨产生过分歧，他饰演的小杨警官要与宋佳饰演的嫌疑人有一场激情戏，但他觉得不符合警察的逻辑。甚至动过念头：如果导演坚持这么拍，就买机票飞回去。











他表示：“影片删改了很多次，首映前四天，全国公映前七天，要求再次删改，造成了很大的麻烦，我不想多说什么，影片上映，这是许多人付出劳动的作品，希望它安全上映。我想表达的所有态度已经非常清楚地在影片中了，包括影片所有的删改痕迹，这都是我希望观众了解到的。所以在上映的时候，从现在开始吧，我保持沉默，希望大家去电影院看电影。”



















比如井柏然就与娄烨产生过分歧，他饰演的小杨警官要与宋佳饰演的嫌疑人有一场激情戏，但他觉得不符合警察的逻辑。甚至动过念头：如果导演坚持这么拍，就买机票飞回去。





最后双方找到了一个温和的方法处理这场戏。井柏然也表示那只是双方对这场戏的不同理解，他咨询身边的很多朋友后，发现大多数人理解导演的初衷，“但是从自己的角度，我不愿意去接受这件事情，更多可能是我自己的性格使然”。









秦昊作为“过来人”还同情起首次和娄烨合作的井柏然：“本来白白净净的一孩子，到了娄烨电影里，整得埋了糊汰的，井宝跟我说，哥呀，我想拍完这部戏拍一部偶像剧！”见现场爆笑，一旁的井柏然赶紧澄清：“没有的事儿！”











