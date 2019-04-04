《欲念游戏》曝终极预告危机升级，郭涛首次担任导演，他并没有选择自己早已驾轻就熟的喜剧题材，反而选择更具挑战的悬疑题材。





值得一提的是，电影《欲念游戏》是郭涛息影三年的复出之作，一直秉承认真做事、对演艺事业充满敬畏心的他在一众好友的支持下，将自己多年的导演梦完成，对此不少影迷留言纷纷表示期待郭涛再创佳绩。





在此次曝光的终极预告中，将郭实（郭涛饰）身为科技行业领军者却被他所熟悉的科技程序欺骗、玩弄于股掌之中的局面展现开来。预告中，郭实在飞凡（姜潮饰）与萌萌（张子枫饰）的帮助下将市值3000亿的“化蝶”系统开发完成。但随着一声充满人造未来的机械女音“系统即将为您倒计时”，和宁雪（梅婷饰）悲愤交加的一句“你一直沉浸在自己的世界里”让人开始怀疑眼前的一切究竟是真相还是郭实的幻想……





根据此前已曝光的物料展示出的线索表明，化蝶系统巨大的商业价值使得众人趋之若鹜，而其中最先暴露出狼子野心的人就是郭实的好兄弟老查（范伟饰）。然而，在此次曝光的终极预告中，郭实爱徒飞凡的一句话却耐人寻味：“化蝶系统绝不能落入任何人手中”。





作为一位新人导演，郭涛并没有选择自己早已驾轻就熟的喜剧题材，反而选择更具挑战的悬疑题材，在谈及此次转型导演的心路历程，郭涛表示“虽然大多数观众是通过喜剧片认识的我，也觉得我拍摄喜剧会更保险，但我个人其实还是更钟情于悬疑烧脑类的影片，虽然冒险，不过好在我的这次‘任性妄为’仍得到许多圈内好友的帮助。”





在电影中，不仅有郭涛多年的好友范伟、梅婷加盟贡献演技，还有当下人气小花张子枫与流量小生姜潮贡献活力与颜值，在他们的鼎力相助下，让郭涛导演首秀别具光彩。