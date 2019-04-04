时光网讯
今日，由郭涛
首次自导自演，张子枫
、姜潮
、盖玥希
主演，梅婷
、范伟
特别出演，王迅友情出演的犯罪悬疑电影《欲念游戏》
曝光了终极预告，进一步展现出电影中疑云重重的危急局面。特别是由郭涛饰演的科技先锋的郭实竟被自己了如指掌的程序管家所监控，科技犯罪所展现出的“无形恐惧”令人震惊。
值得一提的是，电影《欲念游戏》是郭涛息影三年的复出之作，一直秉承认真做事、对演艺事业充满敬畏心的他在一众好友的支持下，将自己多年的导演梦完成，对此不少影迷留言纷纷表示期待郭涛再创佳绩。
在此次曝光的终极预告中，将郭实（郭涛饰）身为科技行业领军者却被他所熟悉的科技程序欺骗、玩弄于股掌之中的局面展现开来。预告中，郭实在飞凡（姜潮饰）与萌萌（张子枫饰）的帮助下将市值3000亿的“化蝶”系统开发完成。但随着一声充满人造未来的机械女音“系统即将为您倒计时”，和宁雪（梅婷饰）悲愤交加的一句“你一直沉浸在自己的世界里”让人开始怀疑眼前的一切究竟是真相还是郭实的幻想……
根据此前已曝光的物料展示出的线索表明，化蝶系统巨大的商业价值使得众人趋之若鹜，而其中最先暴露出狼子野心的人就是郭实的好兄弟老查（范伟饰）。然而，在此次曝光的终极预告中，郭实爱徒飞凡的一句话却耐人寻味：“化蝶系统绝不能落入任何人手中”。
作为一位新人导演，郭涛并没有选择自己早已驾轻就熟的喜剧题材，反而选择更具挑战的悬疑题材，在谈及此次转型导演的心路历程，郭涛表示“虽然大多数观众是通过喜剧片认识的我，也觉得我拍摄喜剧会更保险，但我个人其实还是更钟情于悬疑烧脑类的影片，虽然冒险，不过好在我的这次‘任性妄为’仍得到许多圈内好友的帮助。”
在电影中，不仅有郭涛多年的好友范伟、梅婷加盟贡献演技，还有当下人气小花张子枫与流量小生姜潮贡献活力与颜值，在他们的鼎力相助下，让郭涛导演首秀别具光彩。