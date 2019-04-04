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"权游"第八季纽约举办空前盛大首映!

活着的死去的 你能想到所有角色演员都来啦

2019-04-04 10:15:16 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》第八季还有10天开播，几乎所有参演过的演员都来到了首映红毯上。
　　时光网讯　这个4月，有两个“4”让人最期待——除了4.24中国内地公映的《复仇者联盟4：终局之战》，就是4.14在HBO上首播的《权力的游戏》第八季了！！！

　　今日举办的《权游》第八季纽约首映式上，无论是现在剧中存活的角色，还是早早就领了便当告别剧组的诸位，几乎所有曾参演过本剧的演员们都齐聚一堂——甚至包括第一季就“死”了的“奈德·斯塔克”肖恩·宾

　　“二丫”麦茜·威廉姆斯和“三傻”索菲·特纳姐妹团聚，“美人布蕾妮”格温多兰·克里斯蒂礼服飘逸，“马王”杰森·莫玛带着娇小的妻子走上红毯，“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡做出自己双眼被捏爆的造型……首映式上的精彩瞬间简直数不胜数！

　　（图挺多的，图注和更多图片正在慢慢更新。）

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 权力的游戏 权游 第八季 首映 红毯
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