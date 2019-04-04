《祈祷落幕时》“宿命对决”版海报正式曝光，神探加贺恭一郎与非常嫌疑人浅居博美上演巅峰较量，终极之战一触即发。













在影片中，加贺恭一郎因为连环杀人案将嫌疑目标锁定在舞台剧编导浅居博美身上，但是浅居博美在案发时间有着充分的不在场证明，加贺亲自赶赴浅居家中试图找出案情线索，两人暗自较量却不露锋芒，可以说是整部电影的高能时刻。











加贺恭一郎系列小说作为东野圭吾最高杰作，被改编成电影之后一直维持着不俗的口碑和票房成绩。在市场上悬疑推理影片逐渐同质化的情况下，《祈祷落幕时》保留东野圭吾原著本格推理特点，别具一格融合东京十二座名桥、剑道、人形烧等文化元素在案情中，剧情反转不断节奏紧张刺激，烧脑程度全面升级，被日本观众称为“系列电影最佳”。同时《祈祷落幕时》也是加贺系列电影首次在中国内地公映。





加贺恭一郎作为东野吾圭推理宇宙中最为“亲民”的神探，最初受父亲影响在大学毕业后进入东京警视厅工作，生活履历与普通人别无二致，唯一让人困惑的是他的母亲早年间离家出走不知所踪。而在《祈祷落幕时》中，加贺以“剥洋葱”式推理手法逼近案情真相，并揭开了困扰自己三十年多年的身世之谜，为系列电影画上了完美的句号。





影片情节由连环凶杀案和加贺恭一郎身世之谜两条线索交织推进，最终故事主题却落脚于两代人的亲情，一场“以爱之名的谋杀”让观众感到不可原谅却又情有可原。人性的复杂矛盾、原生家庭的亲情羁绊、东方社会的人情冷暖纷纷呈现在银幕之上，从而拓展了影片现实维度。













