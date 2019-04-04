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印度电影《一个母亲的复仇》定档5.10

母亲黑化预告曝光 以母爱之名复仇大快人心

2019-04-04 10:40:14 来源：Mtime时光网

该片作为“宝莱坞最后的女王”希里黛玉·卡普尔的银幕遗作，她的演技在柔弱母亲和“复仇女神”间游走转换、行云流水，不少影迷表示：“珍惜最后在大银幕上看一眼希里黛玉的机会。”
　　时光网讯  由“宝莱坞最后的女王”希里黛玉·卡普尔主演的女性复仇电影《一个母亲的复仇》将于5月10日全国上映，今日片方发布了定档预告。被惹怒的母亲“黑化”成为复仇女神，展开步步精密而高智商的复仇，看到罪犯们一个接一个地被母亲制裁的画面，令观众大呼过瘾。
 
　　在预告中，精心打扮的阿丽娅（萨佳·阿里饰）被暴徒绑到车内实施了侵犯，随后被扔进排水沟。少女被残忍摧毁，牵动了所有观众的心。而随即法庭上法官的判词：“没有指纹、没有精液、她的陈述不可信、当庭无罪释放”，立刻点燃了大家心中的怒火，片中的继母戴维基（希里黛玉·卡普尔饰）更是因此陷入绝望。

　　至此，柔软的母亲被逼“黑化”，缓步穿过血红色帷幔，神情凝重而眼神坚定的复仇女神诞生，复仇大计铺展开：中毒倒地口吐白沫、被阉割丧命于厕所、背上假罪名哀嚎入狱、持枪直指罪犯额头……一幕接一幕的高能“制裁”，看得观众深感快意。

　　而母亲在罪犯的病床边狠狠地说出那句“她妈妈在这呢！”，才令大家在复仇女神的光环下回过神，这位如“死神”般的可怕女人，她只是位深爱着女儿的普通母亲。
 





　　该片作为“宝莱坞最后的女王”希里黛玉·卡普尔的银幕遗作，她的演技在柔弱母亲和“复仇女神”间游走转换、行云流水，不少影迷表示：“珍惜最后在大银幕上看一眼希里黛玉的机会。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 一个母亲的复仇 定档 预告
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一个母亲的复仇

一个母亲的复仇 (2017)

0.0

导演：拉维·德耶瓦尔

主演：希里黛玉

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