该片作为“宝莱坞最后的女王”希里黛玉·卡普尔的银幕遗作，她的演技在柔弱母亲和“复仇女神”间游走转换、行云流水，不少影迷表示：“珍惜最后在大银幕上看一眼希里黛玉的机会。”

在预告中，精心打扮的阿丽娅（萨佳·阿里饰）被暴徒绑到车内实施了侵犯，随后被扔进排水沟。少女被残忍摧毁，牵动了所有观众的心。而随即法庭上法官的判词：“没有指纹、没有精液、她的陈述不可信、当庭无罪释放”，立刻点燃了大家心中的怒火，片中的继母戴维基（希里黛玉·卡普尔饰）更是因此陷入绝望。





至此，柔软的母亲被逼“黑化”，缓步穿过血红色帷幔，神情凝重而眼神坚定的复仇女神诞生，复仇大计铺展开：中毒倒地口吐白沫、被阉割丧命于厕所、背上假罪名哀嚎入狱、持枪直指罪犯额头……一幕接一幕的高能“制裁”，看得观众深感快意。





而母亲在罪犯的病床边狠狠地说出那句“她妈妈在这呢！”，才令大家在复仇女神的光环下回过神，这位如“死神”般的可怕女人，她只是位深爱着女儿的普通母亲。

















该片作为“宝莱坞最后的女王”希里黛玉·卡普尔的银幕遗作，她的演技在柔弱母亲和“复仇女神”间游走转换、行云流水，不少影迷表示：“珍惜最后在大银幕上看一眼希里黛玉的机会。”



