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当怪诞的蒂姆波顿遇见可爱的小飞象

独家影评：他们碰撞出有特色的火花

2019-04-04 10:42:47 来源：Mtime时光网

《小飞象》还是让人很难不喜欢，会飞的超萌小象势必会吸引许多小朋友的喜爱，是一部适合家长带小朋友进电影院看的娱乐飨宴。


　　时光网洛杉矶讯 迪士尼近年积极改编经典动画成真人电影，最新作品是改编自1941年同名动画电影的《小飞象》。鬼才导演蒂姆·波顿把动画电影的经典在真人电影中精彩重现，超萌可爱的小飞象一双灵气情感丰富的大眼睛，还有那双让他翱翔天际的大耳朵，让人忘了这是只CGI特效制作出来的动物。 

中文剧场版预告


　　《小飞象》有着娱乐性十足的视觉效果，但是故事内容野心太大。影片主要讲述老板麦克斯·美第奇（丹尼·德维托饰）带领的马戏团，靠会飞的小飞象翻身，更吸引大企业家VA范德维尔（迈克尔·基顿饰）邀请马戏团加入他的游乐园“梦想王国”。

　　但照顾小飞象的一家人：过气马戏明星霍尔特·法瑞尔（柯林·法瑞尔饰）与儿女米莉（妮可·帕克饰）和乔（芬利·霍宾斯饰），发现范德维尔另有阴谋。一家人与空中杂技演员柯蕾特·马尔尚（爱娃·格林饰）以及其它马戏团团员联手，抵抗恶势力。


　　《小飞象》开头就向原著动画电影致敬，第一段元素真实重现动画电影的经典，动画的主要剧情就是真人电影的第一段。原著电影的另一些元素也很有创意的运用在其他地方，像是动画里小飞象喝醉以后的紫色泡泡梦，在真人电影中变成马戏团表演中的一个桥段。


《剪刀手爱德华》《蝙蝠侠》《小飞象》导演：蒂姆·波顿

　　蒂姆·波顿“鬼才导演”的怪诞，在《小飞象》“梦幻岛”游乐园桥段清楚可见。马戏团的场景设计、表演桥段、以及整体在大萤幕上呈现的视觉效果，再再呈现波顿专为电影萤幕打造盛大歌舞娱乐表演的专长，不仅娱乐效果十足，带有怪诞风格的精彩场面更是让人目不转睛。有人认为波顿的怪诞与小飞象的家庭温馨风格不搭，但我认为《小飞象》是波顿近年作品中“怪诞指数”最恰到好处的，足够替《小飞象》增添新的色彩，但又不致于太夸张。



　　小飞象的可爱也是真人电影完美捕捉到的原著电影特色。小飞象的CGI制作杰出可信，与那双萌大眼和大耳朵毫不违和。如果这稍微透露了今年暑假的《狮子王》真人版中CGI动物的真实度会有多高，那会让人非常期待。

　　小飞象第一次成功起飞的刹那非常激励人心，甚至会感动落泪。或许这也是为什么1941年的动画电影以此结尾的原因。

　　但见好就收从不是好莱坞的强项。

　　会这样讲主要因为《小飞象》真人电影里，故事想要延伸涵盖的内容太多。动物故事部分主要是小飞象被迫与妈妈分开。占据电影二分之三的是人类故事，柯林·法瑞尔饰演的残疾退役军人霍尔特返家重返社會，重逢因多年征战因而疏远的年轻儿女，挣扎着走过丧妻之痛，同时也要重新认识儿女以及寻找自己的社会定位。故事的大环境是马戏团的衰败，接着是贪心商人想要将小飞象讷为己有，然后以角色们团结打败反派结尾，仍旧是人类的故事。



　　《小飞象》感觉得出波顿对不被社会接纳的人们的深刻同情憐憫，但一部129分钟的电影要挤进这么多内容势必顾此失彼。上述的每一个故事点原本都有浅力带出的更深层人类情绪，但《小飞象》的劇情就像小飞象遨游天际一样，高空飞过每一个值得深入发展的故事元素，连台词都是直捣黄龙的简单平面。《小飞象》的故事少了情绪基础显得空荡不扎实，小飞象的蒙懂可爱确实打动人心，但除此之外似乎没有激发其他新的情感。

　　有画面没情感的电影难免稍嫌浮夸，所幸《小飞象》里小飞象与人类同伴们的情感连结让电影稍微接地气。柯林·法瑞尔饰演残疾退役军人霍尔特，很生动的诠释这位丧妻的单亲爸爸，面对一双超龄成熟儿女会有的不知所措。同时，单臂的霍尔特也因此从骑士被“降级”成为动物清洁工，这让他必须重新寻找自我。面对这么多现实生活的挑战，法瑞尔演出的是乐天、不放弃的精神，与小飞象身陷困境仍不失天真热忱不谋而合。




　　《小飞象》中另一个画龙点睛的演出來自资深演员丹尼·德维托，他饰演马戏团团长麦克斯·美第奇，夸大搞笑的肢体动作与让人皱眉的商业决策，但麦克斯其实有一颗关怀他人、非常真诚的心。继《大鱼》、《蝙蝠侠归来》之后，德维托与蒂姆·波顿是第三次合作拍片，似乎也培养出相当的萤幕默契，波顿的掌镜与德维托的表演巧妙搭配，一搭一唱的成为《小飞象》中最具喜剧风格的元素。

　　蒂姆·波顿的怪诞与小飞象的可爱其实碰撞出蛮有特色的火花，但主要因故事野心太大，人类故事的部分选不定一个焦点作为情绪基础，所以没留下太深刻印象。即使如此，《小飞象》还是让人很难不喜欢，会飞的超萌小象势必会吸引许多小朋友的喜爱，是一部适合家长带小朋友进电影院看的娱乐飨宴。

作者：Stephanie Wu   编辑：007

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小飞象 影评 StephanieWu
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小飞象

小飞象 (2019)

7.6

导演：蒂姆·波顿

主演：柯林·法瑞尔

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蒂姆·波顿

蒂姆·波顿

Tim Burton

职业：导演 | 制作人

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