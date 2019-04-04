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《远去的牧歌》大影节展映主创揭秘幕后

全部启用非职业演员 原生态表演还原真实

2019-04-04 10:48:02 来源：Mtime时光网

《远去的牧歌》在大学生电影节举办展映活动，影片导演阿迪夏•夏热合曼、周军等主创集体亮相
       时光网讯 电影《远去的牧歌》受邀入围第26届北京大学生电影节官方展映单元。日前，影片主创集体亮相展映活动，现场观众观影过程中纷纷感动落泪，对主创们报以长时间的热烈掌声。 

       《远去的牧歌》展映活动在北京师范大学的北国剧场举行，在映后见面会中，中央民族大学的舞者们献上一段最具草原游牧民族代表性的民间舞蹈《黑走马》，让现场观众瞬间仿佛置身于茫茫草原之上。

       影片导演阿迪夏•夏热合曼、周军现场表示，制作这部影片挑战重重，包括恶劣的天气与数十万牲畜的大规模调度，最终呈现出的满意效果是剧组全员奋战三年的成果。执行导演居来提•乌马尔感慨影片的另一困难便是全部启用非职业演员，虽然过程曲折，但最后都呈现出最真实、最有说服力的原生态表演。

       年近六旬的男主演海拉提•哈木现场讲述与临终老马和放飞雄鹰的拍摄经历时，两度哽咽落泪，感动全场。80后的女主角马尔江•巴依吐肯为了诠释好戏中老人形象，用心模仿揣摩老人神态、早起化妆、深夜苦练。 女主演丽娜•夏侃表示在剧组学到最多的就是坚韧的品质，更是现场清唱了电影的片尾曲，让观众大饱耳福。

        文艺史诗巨制《远去的牧歌》由阿迪夏·夏热合曼、周军联合导演，4月12日，影片将在全国各大影院同步公映。 

   编辑：隐饮

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关键词： 远去的牧歌
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远去的牧歌 (2018)

0.0

导演：周军

主演：海拉提·哈木

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