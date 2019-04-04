《远去的牧歌》在大学生电影节举办展映活动，影片导演阿迪夏•夏热合曼、周军等主创集体亮相









影片导演阿迪夏•夏热合曼、周军现场表示，制作这部影片挑战重重，包括恶劣的天气与数十万牲畜的大规模调度，最终呈现出的满意效果是剧组全员奋战三年的成果。执行导演居来提•乌马尔感慨影片的另一困难便是全部启用非职业演员，虽然过程曲折，但最后都呈现出最真实、最有说服力的原生态表演。





年近六旬的男主演海拉提•哈木现场讲述与临终老马和放飞雄鹰的拍摄经历时，两度哽咽落泪，感动全场。80后的女主角马尔江•巴依吐肯为了诠释好戏中老人形象，用心模仿揣摩老人神态、早起化妆、深夜苦练。 女主演丽娜•夏侃表示在剧组学到最多的就是坚韧的品质，更是现场清唱了电影的片尾曲，让观众大饱耳福。





编辑：隐饮